Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés. Foto: referencial.

Es el nervio más largo y complejo del sistema nervioso autónomo y, pese a su nombre, no se trata de un solo nervio, sino que de una vasta red de aproximadamente 200.000 fibras nerviosas.

El nervio vago recorre cada lado del cuello y cumple un rol fundamental en nuestra salud y bienestar.

El neurólogo de UC CHRISTUS, el Dr. Eduardo Vásquez, quien también es especialista en medicina del sueño, explica a La Tercera que es el décimo de los doce nervios craneales y se extiende desde el tronco encefálico, específicamente el bulbo raquídeo, hasta el intestino grueso.

En su recorrido pasa entre las arterias y venas del cuello, tórax, corazón, pulmones, abdomen y tracto digestivo, mientras que tiene una función doble, tanto sensitiva como motora.

“La parte sensitiva es principalmente asociada a la parte posterior del cráneo, el conducto auditivo externo y la faringe. Su función motora es mucho más significativa. Por un lado está a cargo del control muscular involuntario de las estructuras que inerva, como el corazón, pulmones, laringe, faringe y esófago. También da inervación a las glándulas a lo largo del tracto gastrointestinal, a nivel de estómago, intestinos, páncreas, bazo, riñones y glándulas suprarrenales”.

Uno de los elementos fundamentales del nervio vago es que ayuda a nuestro organismo a mantener un estado de equilibrio dinámico llamado homeostasis, a través de la comunicación constante entre el cerebro y el cuerpo .

“Es un componente central del sistema nervioso parasimpático, el cual a está a cargo de las funciones involuntarias de nuestro cuerpo en descanso. En inglés se describe como el sistema rest and digest (descanso y digestión), lo que permite mantener un equilibrio con su contraparte, el sistema nervioso simpático, conocido también como fight-or-flight (supervivencia y huida)”.

A través de estos mecanismos, el nervio vago influye en la regulación y estabilidad de la presión arterial, así como en la frecuencia cardiaca, la respiración y el tránsito digestivo, entre otros procesos , dice Vásquez.

Por ejemplo, si el corazón se acelera, las fibras del nervio vago detectan ese aumento y alertan al cerebro, que a su vez envía mensajes a través del nervio vago para decirle al corazón que disminuya su ritmo.

Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés. Foto: referencial.

Cómo el nervio vago influye en nuestra salud y en el estrés

El nervio vago cumple con un rol clave en la gestión y el control del estrés.

Vásquez explica que, “durante un estado de estrés, el cuerpo se prepara para sobrevivir o huir, donde predomina la función del sistema nervioso simpático (aumenta la frecuencia cardiaca, presión arterial, disminuye la salivación y tránsito intestinal, entre otros)”.

“Cuando las señales de amenaza disminuyen, el sistema nervioso parasimpático y el nervio vago nos ayudan a lograr la estabilidad inicial y conseguir nuevamente la calma” .

Sin embargo, la activación crónica —o sostenida— del estrés puede desgastar el cuerpo con el tiempo , aseguró el psiquiatra de Stanford Medicine, el Dr. Christopher Wallace Austelle, en una entrevista con el Washington Post.

El profesor de neurología en la Facultad de Medicina del New York Medical College, el Dr. Mill Etienne, dijo al citado periódico que es como forzar el motor de un auto pisando constantemente el acelerador.

En esa analogía referencial, el nervio vago funciona como el “freno” del cuerpo para activar la respuesta de relajación (o estado de descanso y relajación) , lo que reduce la frecuencia cardíaca, la respiración, el cortisol y la inflamación.

Una mayor frecuencia en la respuesta de relajación —lo que se denomina tono vagal alto— está relacionado con un mayor bienestar , afirmó al Post el presidente y director ejecutivo de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica de Northwell Health, el Dr. Kevin J. Tracey.

Por otro lado, dijo, un tono vagal bajo se asocia con estrés crónico, mayores niveles de inflamación y enfermedades como la insuficiencia cardíaca y la hipertensión .

El neurólogo de UC Christus complementa que, “en personas en donde existe un desequilibrio de este sistema, con predominio de actividad simpática, observamos mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, digestivas y de salud mental”.

“En los últimos años ha habido mucha investigación sobre el eje intestino-cerebro y su relación con la salud mental, dado la gran cantidad de células nerviosas en el sistema digestivo, lo que potencialmente generaría un vínculo con las patologías psiquiátricas, neurológicas e inflamatorias. Aquí el nervio vago tendría un rol importante, al ser un camino de comunicación entre ambos sistemas, permitiendo su regulación y estabilidad”, agrega Vásquez.

Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés. Foto: referencial.

Qué potenciales síntomas sugieren un posible mal funcionamiento del nervio vago

Al ser consultado sobre qué potenciales síntomas sugieren un posible mal funcionamiento del nervio vago a niveles graves, el neurólogo de UC Christus dice que los signos van a depender del tipo de afección del nervio y de dónde se encuentre el problema .

No obstante, en términos generales, afirma que se podría presentar:

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial o el nivel de azúcar en la sangre. Esto se puede asociar con mareos o desmayos

Dificultad para tragar o pérdida del reflejo de náusea

Ronquera o pérdida de la voz

Síntomas digestivos como pérdida del apetito, sensación de saciedad rápida, dolor abdominal e hinchazón

Vásquez enfatiza que, si se presentan estos signos, se debe consultar con especialistas según el síntoma que se presente.

“Muchas veces lo inicial sería solicitar una hora con medicina familiar para una primera evaluación. Y en casos de síntomas de mayor alarma, consultar en un servicio de urgencias”.

Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés. Foto: referencial.

Cómo se puede estimular el nervio vago y qué tratamientos se pueden encontrar en Chile

En redes sociales se pueden encontrar distintas cuentas que abordan el nervio vago y detallan supuestas formas naturales de estimularlo. Sin embargo, Tracey comentó que la mayor parte de esos contenidos está “muy simplificado”.

“Francamente, es más complejo e interesante de lo que se suele presentar en línea”, afirmó al Post.

En cuanto a las supuestas formas naturales de estimularlo, dijo que compararlas con los procedimientos médicos es engañoso. En sus palabras, “decir que se trata de estimulación del nervio vago es, en el mejor de los casos, un término incorrecto”.

Existen distintos tipos de procedimientos médicos diseñados para estimular el nervio vago . No obstante su aplicación depende de las normativas de cada país.

De la misma manera, dijo Austelle, aunque se han desarrollado nuevos tratamientos, no todos han sido validados en ensayos clínicos.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado algunos dispositivos implantados quirúrgicamente para afecciones específicas, tales como la epilepsia que no responde a la medicación, la depresión resistente al tratamiento, la obesidad y la rehabilitación motora posterior a un accidente cerebrovascular.

Otros dispositivos no invasivos han sido aprobados en dicho país para afecciones como las migrañas resistentes a los medicamentos y el tinnitus, afirmaron los expertos al citado periódico.

Al ser consultado sobre el caso de Chile, Vásquez explica: “Existe un tratamiento que es la estimulación eléctrica del nervio vago. Esto se realiza a través un dispositivo que se instala bajo la piel y produce impulsos eléctricos no dolorosos para estimular el nervio” .

“Actualmente se utiliza en algunos casos de epilepsia y depresión resistentes a los tratamientos convencionales, o en rehabilitación después de un accidente cerebrovascular . Se están estudiando otros posibles usos, como por ejemplo, ante algunos tipos de cefalea, enfermedades inflamatorias intestinales y dolor crónico”.

“También existe la estimulación auricular del nervio vago, con electrodos en el pabellón auricular (oreja), pero aún no existe suficiente evidencia clínica como para usarlo en forma habitual”.

“En la Red UC Christus el tratamiento de estimulación del nervio vago está disponible principalmente para casos de epilepsia refractaria y dolor neuropático , a cargo del equipo de Neurología y Neurocirugía”, precisa Vásquez.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.