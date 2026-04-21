Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía con rechazos y abstenciones de la oposición y el PNL

Efectivos del Ejército cumplen labores de seguridad realizaron patrullajes diurnos y nocturnos en las ruta Q-751 y sector cruce Los Pinos, ruta Q-896, en la comuna de Mulchén, provincia de Biobío.

Por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó extender por segunda vez durante la administración de José Antonio Kast el estado de excepción constitucional para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío.

Con la presencia de los ministros de la Segpres, José García Ruminot; de Defensa, Fernando Barros; y del Interior, Claudio Alvarado, el debate inició tensionado luego que no se desarrollara la presentación por parte de Alvarado para detallar la medida, además de las críticas de Gloria Naveillán (PNL) por el plan del gobierno.

Luego de las peticiones por parte de las diputadas frenteamplista Gael Yeomans y Emilia Schneider, el representante de la cartera de Interior realizó su presentación, justificando la petición en el éxito del medida para reducir los hechos de violencia en la zona. “ Aquí no estamos hoy día para celebrar estos números ”, enfatizó.

“No obstante las miradas distintas que podamos tener respecto de la eficacia de este estado de excepción, yo creo que los número simplemente demuestran que estas medidas, que hoy día una vez más se renueva y que durante muchos años se ha venido sosteniendo, han sido exitosas desde el punto de vista de sus resultados”, señaló al respecto Alvarado.

“Hoy día las Fuerzas Armadas han contribuido a ese rol de lo que por ley están mandatados para hacer nuestra policías. Pero indudablemente que tenemos que ir caminando hacia aumentos de dotación de policía, mejores estándares en vehículos y medidas de protección que permitan a las propias policías por sí tener una mayor capacidad de respuesta”, detalló.

“Como Estado reconocemos el trabajo y la estrategias de administraciones anteriores, pero nuestro deber es trabajarlas y por supuesto también perfeccionarlas. Hoy queremos implementar más y mejores herramientas de gestión”, agregó sobre medidas Alvarado.

Por su parte, el ministro de Defensa Fernando Barros señaló: “Le puedo decir a los diputados que han manifestado su legítima inquietud es que hay planes, se está trabajando en ello , pero en materia de defensa y seguridad los planes se comentan después de que ocurrieron y no se anuncia lo que se va a hacer”.

Debate parlamentario

En una tensa apertura, la diputada Gloria Naveillán (PNL) criticó duramente la solicitud del estado de excepción.

“La verdad es que leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo es la misma mugre de siempre . Llevamos cuatro, más lo que lleva este gobierno, presentando algo absolutamente inútil. No hay facultades para los militares para operar en la Macrozona Sur. Los militares están parados como palitroques en las carreteras”, criticó la parlamentaria.

“Por favor, les pido señores ministros, paren de mandarnos cosas inútiles, escuchen alguna vez a la gente de la zona. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, no tienen ninguna planificación de seguridad. Son una vergüenza”, concluyó Naveillán.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, el oficialista Eduardo Cretton (UDI) declaró su apoyo a la iniciativa y llamó a no realizar “un punto político” para no aprobar la continuación del estado de excepción.

“No estamos dispuestos a hacer un punto político dejando a la deriva a miles de vecinos y familias en la región de La Araucanía. Yo llamo a todos aquellos que hoy día quieren rechazar esta medida a que recapaciten y que pongamos por delante los intereses de los vecinos de la región de La Araucanía y que aprobemos este estado de excepción”, agregó Cretton.

Señalando que representaba el parecer de la bancada del Frente Amplio, Jaime Bassa detalló que se abstendrían de la aprobación como una “señal de buena fe” hacia el Ejecutivo, esperando respuestas en una reunión que sostendrían con el ministro del Interior.

“En principio, y estando pendiente esa reunión agendada para este mediodía, y estando pendiente la posibilidad de escuchar al señor ministro del Interior en este hemiciclo, la disposición de nuestra bancada es abstenernos como una señal de buena fe frente a la necesidad que tiene el Estado de Chile de garantizar el control y el orden público en todo el territorio de la República”, explicó.

Dedvi Missene

El diputado Juan Carlos Beltrán (RN) reiteró que ha sido “el diputado que ha aprobado todos los estado de excepción” y que en esta ocasión no sería diferente.

“Reitero, entreguémosle más facultades al ejército, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones que son quienes realizan la tarea de seguridad. Hago un llamado a mis colegas parlamentarios, de izquierda, derecha, de lo que sea, que voten a favor porque es la manera como nos sentimos más seguros”, agregó.

Andrea Parra (PPD), por su parte, criticó el detalle entregado por los representantes de Interior y Defensa. “Su discurso está lleno de frases comunes y que no me va a convencer de que la delincuencia se trata con solo mayor inversión”, señaló.

“Hemos preguntado reiteradamente cuál es el plan del gobierno, no lo que hicimos nosotros en el anterior y sencillamente nos responden con frases comunes, con historias. La verdad es que son bien poco creíbles al respecto, por cierto, del cuidado de la seguridad”, cargó la parlamentaria.

El republicano Cristián Neira reiteró su apoyo a la medida por los resultados que ha entregado desde su aplicación.

“A pesar de lo anterior, colegas, aún no son suficientes las medidas adoptadas para permitir que la Macrozona Sur viva en completa paz. Creo y estoy seguro y espero que mi gobierno, en conjunto con la ciudadanía, podamos avanzar más”, agregó al respecto.

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Desde el Partido de la Gente, Flor Contreras también realizó un llamado al Ejecutivo a dar a conocer un plan de fondo.

“Hoy lamentablemente seguimos en el mismo punto, se prorroga una y otra vez una medida excepcional, pero no conocemos un plan de fondo, ni tampoco un análisis claro por parte del gobierno sobre por qué no se ha avanzado en soluciones permanentes”, señaló sobre la votación.

Municipalidad de Nueva Imperial

La diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, señaló que “de todas las intervenciones de los ministros presentes, no escuché ningún argumento, ninguna planificación y nada que permita avizorar cuál es la idea que tiene este gobierno en relación a este estado de excepción”.

“Quiero decir que personalmente siempre he votado en contra del estado de excepción y hoy día con mayor razón”, enfatizó.