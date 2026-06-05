SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Francia investiga “mal funcionamiento” del sistema judicial tras asesinato de una niña que conmociona al país

    El Gobierno francés investigará lo que el presidente Emmanuel Macron describió este viernes como un "mal funcionamiento" del sistema judicial tras el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, ocurrido en el suroeste de la nación. El principal sospechoso había sido acusado formalmente en dos ocasiones de violación a una menor, pero las investigaciones fueron archivadas o estancadas.

    Por 
    France 24
    La gendarmería participa en la búsqueda de Lyhanna, una niña de 11 años desaparecida desde el 29 de mayo de 2026 en Fleurance, al suroeste de Francia.

    Francia se enfrenta a la indignación por el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, tras revelarse que el principal sospechoso había sido acusado previamente de abuso sexual infantil.

    “Es evidente que ha habido un mal funcionamiento”, declaró el presidente Emmanuel Macron en Montenegro, donde asistía a una cumbre europea. “Es inaceptable”.

    El mandatario añadió que había instado a la Administración del primer ministro Sébastien Lecornu a investigar lo sucedido durante una reunión de gabinete este viernes 5 de junio.

    La menor, identificada en la prensa solo como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo cerca del pueblo de Fleurance, en el suroeste del país, tras ser vista por última vez subiendo al auto de un hombre.

    Tras varios días de búsqueda en la zona, los investigadores encontraron el jueves el cuerpo de una niña con la misma ropa que ella en un silo abandonado.

    Tras la autopsia, la Fiscalía confirmó al día siguiente que se trataba del cuerpo de la menor desaparecida.

    Un hombre de 41 años, padre de dos hijos, cuya hija era compañera de colegio de Lyhanna, ha sido detenido como principal sospechoso.

    La incomprensión ha crecido en todo el país tras conocerse que el sospechoso había sido acusado formalmente en dos ocasiones anteriores de violación de una menor, pero las investigaciones habían sido archivadas o paralizadas.

    Según su equipo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, tenía previsto convocar a todos los fiscales en París el próximo lunes 8 de junio.

    Un problema mayor

    La fiscal Clemence Meyer enumeró el miércoles las denuncias previas contra el sospechoso.

    En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija de 17 años mantenía una relación con el hombre. El caso se archivó en 2018 después de que la joven declarara consentimiento.

    En enero de 2022, una denuncia lo acusó de violar a una menor de 15 años en 2020 en su domicilio en el suroeste de Francia. El caso se desestimó en 2024 por falta de pruebas.

    En un tercer caso, el 22 de agosto de 2025, la madre de una niña nacida en 2014 lo acusó de violar a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en su domicilio, según informó la Fiscalía.

    Sin embargo, la Policía aún no lo había interrogado cuando Lyhanna, de 11 años, desapareció nueve meses después.

    El exprimer ministro y candidato a la Presidencia de Francia, Gabrielle Attal, se sumó a los cuestionamientos al señalar que lo ocurrido “pone en tela de juicio” todo el sistema judicial francés.

    “La trágica muerte de Lyhanna es insoportable. Pone en tela de juicio todo el sistema, todas las protecciones para la infancia y la importancia que se le da a la voz de los niños. Mis pensamientos están con la familia de Lyhanna y con todos los padres indignados de Francia, consumidos por la angustia y destrozados por esta muerte que pudo haberse evitado. La investigación administrativa debe esclarecer por completo las deficiencias que condujeron a esta tragedia. Y deben implementarse cambios, necesariamente radicales”, declaró Attal mediante sus redes sociales.

    El alcalde de Fleurance, Gregory Bobbato, declaró el jueves que había graves irregularidades en la forma en que se llevaban a cabo las investigaciones. “¿Debemos esperar siempre a que se presenten pruebas irrefutables antes de tomar medidas para proteger a nuestros hijos?”

    Denis Roth-Fichet, de la comisión independiente CIVIISE, que investiga el abuso sexual infantil, afirmó que el caso ilustra un problema mucho más amplio.

    Indicó que las investigaciones se archivaron en casi tres de cada cuatro denuncias por presunto abuso sexual de menores.

    Según la CIVIISE, solo el 7% de las denuncias por agresión sexual a menores y el 3% de las de violación infantil resultan en una condena.

    “Inspeccionen el computador de este hombre”

    Los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año también se han pronunciado al respecto.

    El aspirante centrista Edouard Philippe pidió el jueves que se aceleren las investigaciones para proteger mejor a los niños.

    “Cuando se recoge o se denuncia el testimonio de un menor, ¿por qué no se pone en alerta inmediatamente todo el aparato estatal?”, preguntó.

    El aspirante de extrema derecha Jordan Bardella, que lidera las encuestas y se presentará si Marine Le Pen es inhabilitada, afirmó que el delito “podría -y debería- haberse evitado”.

    Anne-Cecile Mailfert, del grupo activista Fundación de Mujeres, declaró a principios de esta semana que el sistema judicial está fallando en la protección de los menores, incluso cuando un niño pequeño tiene el valor de denunciar y presentar una queja ante sus padres.

    “El sistema no funciona”, afirmó.

    Michele Creoff, de la asociación Unión por la Infancia, también se mostró indignada.

    “¿Acaso alguien revisó la computadora de este hombre? ¿Los sitios web que visita?”, preguntó.

    Más sobre:FranciaLyhannasistema judicialMacronFleuranceGérald DarmaninvioladorMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones

    Detienen a sujeto vinculado al Tren del Coro por homicidio de niño que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Presidente Kast recibe a embajador de Estados Unidos en La Moneda

    CCU ahora es dueña del 100% de Aguas CCU Nestlé Chile tras comprar participación a su socia Nestlé

    Trabajadores de casinos sostienen que plataformas no representan amenaza y exigen “ley robusta” para apuestas online

    Poder Judicial acorrala a notarios: fiscal de la Suprema define que es “imperativo” el pago de fianzas

    Lo más leído

    1.
    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a sujeto vinculado al Tren del Coro por homicidio de niño que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica
    Chile

    Detienen a sujeto vinculado al Tren del Coro por homicidio de niño que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Presidente Kast recibe a embajador de Estados Unidos en La Moneda

    Trabajadores de casinos sostienen que plataformas no representan amenaza y exigen “ley robusta” para apuestas online

    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones
    Negocios

    Parque Arauco concluye aumento de capital y recauda cerca de US$ 300 millones

    CCU ahora es dueña del 100% de Aguas CCU Nestlé Chile tras comprar participación a su socia Nestlé

    CPC e Inacap lanzan proyecto para potenciar el desarrollo de las regiones

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo
    Tendencias

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    “No se ve bien”: figura de Alemania se lesiona y pone en riesgo su participación a seis días del Mundial
    El Deportivo

    “No se ve bien”: figura de Alemania se lesiona y pone en riesgo su participación a seis días del Mundial

    ¿Quién lo invitó a Lisboa? El enredo que provocó el homenaje a Claudio Bravo en el amistoso de la Roja frente a Portugal

    Chile se prepara para el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: enfrenta a la poderosa Argentina en tres duelos

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    Francia investiga “mal funcionamiento” del sistema judicial tras asesinato de una niña que conmociona al país
    Mundo

    Francia investiga “mal funcionamiento” del sistema judicial tras asesinato de una niña que conmociona al país

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire

    Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia