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    Dos criterios y una aclaración de última hora de la ANFP: la polémica que remece a la Primera B por los minutos Sub 21

    Una diferencia entre las bases del campeonato y la circular distribuida a los clubes genera interpretaciones contrapuestas en el ascenso. En Quilín reconocen un error de transcripción.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Dos criterios y una aclaración de última hora de la ANFP: la polémica que remece a la Primera B por los minutos Sub 21. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    La ANFP suma un nuevo problema. Una discrepancia en las bases de la Liga de Ascenso entre la la versión oficial y la enviada desde Quilín a los clubes a comienzos de año generó un conflicto entre los clubes de la Primera B respecto de los minutos Sub 21.

    En enero, la ANFP le mandó a los clubes un documento con el resumen de las normas aprobadas en el Consejo de Presidentes. La controversia estaba en el artículo 31, inciso 6°. Este se refiere a la polémica regla Sub 21. Ahí se explicita que cuando un jugador es citado a alguna selección chilena juvenil se le contabilizarán 45 minutos al club.

    Para acceder a ese beneficio, el futbolista debe haber participado en al menos tres partidos del campeonato y haber nacido hasta el 31 de diciembre de 2009. Ahí radica el problema. La circular enviada a comienzos de año indicaba como fecha límite el 31 de diciembre de 2008. La diferencia entre ambos documentos provocó distintas interpretaciones sobre qué jugadores podían generar la bonificación de minutos.

    La situación fue aclarada recién este jueves mediante una nueva circular firmada por el secretario ejecutivo de la ANFP, Jorge Yunge, a la que tuvo acceso El Deportivo. “Efectivamente, había un error de transcripción del todo evidente en el artículo al momento de enviar las Bases del Campeonato mediante la Circular N°2 de 2026, en el cual se establecía que la norma como plazo máximo el ’31 de diciembre de 2008′. Lo anterior, fue inmediatamente detectado por las respectivas áreas de la ANFP y también por distintos clubes, por lo que sin demora alguna se corrigió y subsanó cargando en la página web oficial de la ANFP las respectivas bases, reemplazando la expresión inadecuada por ’31 de diciembre de 2009′“, establece el documento.

    La circular también señala que el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes del 11 de diciembre de 2025 establece expresamente que el requisito de edad corresponde a jugadores nacidos hasta el 31 de diciembre de 2009. En esa línea, la ANFP indicó que esa misma fecha límite aparece en otras bases vigentes para la temporada 2026, incluyendo Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

    Pese a ello, en varios equipos del ascenso existe molestia por el momento en que se produjo la aclaración. La comunicación oficial llegó en la antesala de la fecha 15 del campeonato y a una jornada del término de la primera rueda, cuando la interpretación ya ha sido motivo de discusión a la hora de realizar la suma de minutos.

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