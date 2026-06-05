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    Política

    Sin proyectos propios e incipientes críticas a la izquierda: el bajo perfil de José Antonio Kast Adriasola en el Congreso

    Alejado de las estridencias, el hijo del Presidente José Antonio Kast ha tenido un tímido debut en la Cámara. Tanto en la oposición como en el oficialismo reconocen en él un parlamentario dialogante, estudioso, pero que carga con el peso del apellido.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Entre 2002 y 2018, dentro de la lista de diputados hubo un nombre que se repitió por cuatro períodos legislativos: José Antonio Kast. Durante sus 16 años en el Congreso, el hoy Presidente de la República se caracterizó por cultivar un estilo estridente, poco dialogante con la izquierda y, en muchos casos, confrontacional, incluso con su propio sector.

    El 11 de marzo de este año, el nombre José Antonio Kast regresó al Congreso. Esta vez, con un estilo distinto.

    El hijo del Mandatario, José Antonio Kast Adriasola, se desempeña como diputado por el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, entre otras comunas). El abogado de la Universidad Católica (UC), magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago y militante del Partido Republicano (fundado por su papá) ha tenido un tímido debut en la Cámara, alejado de las controversias y discusiones políticas, y enfocado en el trabajo en las comisiones que integra.

    En cada punto de prensa que su bancada protagoniza en el Congreso, él está presente. Asiente con la cabeza mientras alguno de sus pares habla, pero -por ahora- ha preferido mantenerse alejado del micrófono, que generalmente es ocupado por el jefe de bancada, Benjamín Moreno, o bien por los diputados a cargo del tema del que se hable.

    Más que protagonismo, para Kast Adriasola lo importante es hacer bien su trabajo, dicen quienes lo conocen. Ese es el estilo que pretende cultivar como diputado. Para eso, considera fundamental mantener el orden y no dejarse llevar por el ruido ambiente que caracteriza al Congreso Nacional, al que llegó con 32 años y donde, en abril, pasó su cumpleaños número 33. Consciente del peso de su apellido, sostienen en su entorno, él ha optado por ser cuidadoso.

    De momento, tiene una asistencia perfecta. Eso sí, ha destacado por no presentar ninguna moción parlamentaria hasta el minuto. Kast -según transmiten en su círculo- se ha enfocado en proyectos en tramitación y en levantar temas desde el distrito. Eso, agregan, no siempre requiere nuevas leyes, sino que modificar otras existentes, que muchas veces es algo queda de lado.

    Quienes han hablado con él cuentan que se ha sentido cómodo en este nuevo rol, y que le gusta, sobre todo, el trabajo en las comisiones. Integra las de Constitución y Familia. Un tema particularmente importante para él es la infancia y los problemas que actualmente enfrenta la niñez.

    En paralelo a sus actividades en el Congreso, el diputado Kast se desempeña como profesor en la facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae. Lo hace desde agosto de 2024. Este semestre, hace clases de Derecho Constitucional I, para 25 alumnos de segundo año de la carrera. Se trata de un módulo compartido con el profesor Marco Antonio Navarro.

    En su aterrizaje legislativo ha sido clave el respaldo de la bancada de diputados republicanos, la más grande del Congreso, con 31 integrantes. De acuerdo a algunos de sus pares, Kast Adriasola se comporta como uno más. Algo que a ratos hace olvidar el peso de su apellido en los almuerzos y reuniones que comparten. Ser parte de este espacio, dicen quienes han hablado con él, le ha permitido absorber la experiencia de los que ya cumplieron un período parlamentario, como también generar un espíritu de equipo con quienes, como él, son nuevos en el Congreso.

    A Kast Adriasola es difícil encontrarlo solo en los pasillos del Congreso. Suele estar acompañado por el diputado Sebastián Cristoffanini, con quien se sienta en la sala. Entre sus cercanos al interior de la Cámara están Moreno (como él, de 33 años), Cristián Araya y Paz Charpentier. También Javiera Rodríguez y los UDI Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, con quienes ha compartido desde la época universitaria, al interior del Movimiento Gremial de la UC. Con Neumann, de hecho, ha participado en algunas actividades ligadas al movimiento en los últimos meses.

    Se trata de una derecha sub 40 desde la que, reconocen, existe mucha afinidad y que suele encontrarse en instancias sociales.

    Entre los diputados de oposición, existe un diagnóstico compartido del diputado Kast. Creen que es alguien amable, un poco tímido, pero con quien se puede conversar. Sugieren que, en estilo, es más parecido a su mamá, la primera dama Pía Adriasola, que al Presidente Kast. En la comisión de Familia, por ejemplo, es usual verlo hablar con César Valenzuela, del PS, quien se sienta a su lado.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    No tuvo problemas, por ejemplo, para sostener una reunión a solas con el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra (de oposición), a fines de marzo, como parte de su trabajo territorial. Lo mismo ha hecho, en todo caso, con jefes comunales de su sector, como Mario Desbordes (Santiago), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Jaime Bellolio (Providencia).

    Esta apertura a la conversación por parte del diputado es algo que admiten incluso en el Partido Comunista, aunque también relevan que no se aleja ni un centímetro del discurso de su papá. El propio Kast es de la idea de que hay espacio para tender puentes con la izquierda en ciertos temas, más allá de las diferencias y del endurecimiento del tono que ha tenido la oposición.

    Tanto en el oficialismo como en la oposicion coinciden en que el diputado carga con una gran responsabilidad, al ser el hijo del Presidente. Cualquier paso en falso, creen, afectaría al gobierno. Eso explica, dicen distintos diputados, que él opte por mantener un bajo perfil.

    En sintonía con el endurecimiento de la izquierda, el diputado ha comenzado a despercudirse de la timidez y a tener más intervenciones políticas en defensa del proyecto que encabeza el Presidente Kast.

    Hace unas semanas, por ejemplo, en conversación con radio Agricultura, planteó: “Con todo lo difícil que han sido estos primeros dos meses (de gobierno), tema del Mepco, que pueden haber algunas protestas, que tampoco han sido masivas, como uno podría haber esperado.... La izquierda parece que va perdiendo su poder de movilización, gracias a Dios. No ha habido ese rechazo o esa baja en las encuestas que uno habría podido esperar”.

    “Dónde estuvieron los últimos cuatro años? Esa es la pregunta que ningún estudiante que marchó te va a poder responder. Cuatro años aguantando la crisis en educación sin una sola marcha y hoy día reaparecen. No engañan a nadie y nadie les cree”, dijo esta semana, en referencia a la marcha estudiantil organizada por la Confech.

    Pese a que es un diputado nuevo, tiene experiencia política en el cuerpo: en 2021 asumió como jefe de campaña del candidato a convencional constituyente Cristóbal Orrego. Posteriormente, ese mismo año, se desempeñó como coordinador nacional de giras regionales en campaña presidencial de su papá. Aunque, de momento, ha sido de bajo perfil, en su bancada llaman a no perderse. Identifican que él es uno de los diputados con más proyección política. Y no por su apellido, explican, sino por la disciplina que ha demostrado y por lo estudioso que es.

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