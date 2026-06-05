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    Trabajadores de casinos sostienen que plataformas no representan amenaza y exigen “ley robusta” para apuestas online

    A raíz de la polémica por el cobro de IVA a sitios de apuestas por parte del SII, la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos hizo un llamado a acelerar la ley que regula el sector.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Ante la decisión del Servicio de Impuestos Internos de gravar a las casas de apuestas online, la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos (Fenasicajh) puso el acento en la “innegable” urgencia de tramitar el proyecto de ley que regula el sector para constituir una normativa “robusta”.

    Mediante un comunicado difundido este viernes, la organización recalcó que “las medidas administrativas por sí solas ya no bastan”, asegurando que “Chile necesita una legislación moderna y definitiva”.

    “Para nosotros, la digitalización y la llegada de las plataformas online no representan una amenaza, sino una evolución natural de nuestra industria y del empleo. Sin embargo, para que este ecosistema funcione sin riesgos, debe nivelar hacia arriba y exigir los mismos estándares de seguridad que hoy cumplimos al pie de la letra en los casinos físicos", puntualizaron desde los sindicatos.

    En esa línea, Fenasicajh manifestó su disponibilidad para aportar en el debate legislativo.

    “Llevamos años siendo la primera línea en las salas de juego. Conocemos de cerca cómo manejar la seguridad y el cumplimiento normativo. Si la industria se va a expandir hacia el modelo online, tiene que hacerlo con esa misma rigurosidad para proteger de verdad a los usuarios y la fe pública”, señalan desde la directiva de la federación.

    La organización indicó que esperan “poner a disposición de los legisladores, autoridades y futuras plataformas nuestro mayor capital: la experiencia técnica de los trabajadores”.

    “El personal de los casinos tradicionales en Chile cuenta con años de capacitación y práctica diaria en temas que hoy son críticos para el país”, sostienen.

    Al respecto, mencionan la validación estricta de identidad para evitar el ingreso de menores de edad; la aplicación real de protocolos de Juego Responsable para detectar a tiempo conductas de riesgo y frenar la ludopatía; y la identificación de transacciones sospechosas para la prevención del lavado de dinero.

    Los sindicatos aseguran que “todo ese conocimiento es perfectamente exportable y necesario en el entorno digital”.

    “Hacemos una invitación abierta a los ministerios correspondientes, a los parlamentarios y a la industria, para sentarnos en una mesa de trabajo conjunta. La experiencia de los trabajadores ya está instalada; usémosla como pilar para construir un mercado de apuestas online transparente y seguro”, plantearon.

    La industria de casinos, en tanto, ha acusado que la definición que tomó el SII para que las plataformas de apuestas tributen representa una “regularización encubierta”.

    Más sobre:Apuestas onlineFenasicajhCasinosTrabajadores

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