IVA a apuestas online: Quiroz asegura que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado y expertos entran al debate

El Servicio de Impuestos Internos (SII) sorprendió este miércoles cuando habilitó un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile.

La Asociación Chilena de Casinos y Juego de inmediato rechazó esta definición y acusó una “regularización encubierta”. Este jueves continuaron las reacciones. “Es bien bien complejo y bien confusa la señal que se está dando“, dijo la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, en Radio13C, y argumentó que los referidos sitios web han sido declarados ilegales por la Corte Suprema, y en paralelo se está legislando sobre el tema.

Frente a lo anterior, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a responder las críticas de la industria. “La ley que le compete a impuestos internos es recaudar los hechos que están gravados. Es más, es su deber; sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia donde hay un proyecto que se está discutiendo”, sostuvo Quiroz este jueves. Enfatizó que “la labor funcionaria del SII es recaudar los hechos que estén gravados”.

Briones y tributaristas

Por su parte, exautoridades y tributaristas también entraron al debate. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó este jueves en el programa Nada Personal de Radio Duna, que “estas empresas, son megaempresas, auspician equipos de fútbol, mueven miles de millones, y uno dice: cómo no van a pagar el IVA, si corresponde. Ahí el problema es que cuando les cobras el IVA, es una suerte de reconocimiento tácito, de que son legales. Y ahí hay un vacío legal”.

En ese sentido, Briones agregó: “Yo leo esta señal como una señal de que se va a avanzar en el proyecto de ley que regula a las plataformas de apuestas online, es lo fundamental. La regulación siempre tiene que adaptarse al entorno. Hoy hay una tecnología que permite el crecimiento de las apuestas online, es el nuevo paradigma aquí y en la quebrada del ají, y uno tiene dos posibilidades, o se hace el leso, o acepta la realidad tal cual es y las regula”.

Se le consultó si no debería regularse primero a estas plataformas y después cobrarles el IVA, a lo que respondió: “En el camino hay ingresos que se pierden, y también hay una suerte de competencia desleal, porque como están en el limbo, no pagan nada. Me parece que el punto es atendible, pero creo que el tema de fondo, y tiene relación además con la estrechez fiscal que estamos viendo y el proyecto de reconstrucción que tiene desafíos fiscales, de cómo allegamos recursos, y esta es una forma de allegar recursos. Regular estas apuestas, no solo implica recaudación en términos de IVA, sino que también de impuestos a la renta y otros. Creo que eso es lo que hay que hacer, no hay que hacerle el quite a la realidad”.

El abogado Cristián Vargas, exsubdirector jurídico del SII y socio de la consultora y auditora BDO Chile, estima que lo anunciado por el SII “parece legalmente correcto, pero institucionalmente incompleto. Y creo que hay que distinguir las dos cosas”.

Por un lado, Vargas explica que “es correcto porque el IVA a los servicios digitales del extranjero existe por ley desde 2020, y la Corte Suprema ha sostenido de forma reiterada que la renta tributa con independencia de la licitud de su origen. El SII no inventó un impuesto, aplica uno que ya existe”.

Sin embargo, agrega: “Pero el malestar de la industria apunta a algo real. El Estado está dando señales que no conversan entre sí. La Corte Suprema ordenó bloquear estos sitios por no estar autorizados, el SII les cobra impuestos y el Congreso debate regularlos. Jurídicamente no hay contradicción, porque cada órgano actúa dentro de su competencia; pero en el plano de la señal pública sí hay un problema de coherencia mientras no exista una ley”.

Ahora bien, Vargas cree que “el argumento de competencia desleal hay que matizarlo: excluir a estas plataformas del IVA no las perjudicaría, las beneficiaría, porque las dejaría sin pagar un impuesto que sus competidores sí pagan. Tributar no es el problema. Pagar impuestos no transforma lo ilegal en legal. Nunca lo ha hecho”.

Bajo este escenario, Vargas afirma que “el punto es que el impuesto no regula, no previene la ludopatía, no controla el origen de los fondos ni protege al consumidor. Eso solo lo hace una ley. Por eso, la discusión de fondo está en el Congreso, no en una resolución del SII”.

Por otra parte, Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, señala que “esta visión que tiene el SII hoy, es una visión que se arrastra por muchísimo tiempo. Es una visión que dice que hay que gravar las actividades, aunque sean ilícitas”.

Jaque explica que desde alrededor de los años 2000 que el SII ha hecho esta interpretación, y lo ejemplifica con algunos casos en que el organismo ha definido “gravar las actividades aún cuando estas fueran ilícitas”, como el tráfico de cigarrillos, pues asegura que cuando es interceptado por la policía, el SII aplica impuestos.

Jaque estima que “nadie puede desatender que está ocurriendo una actividad económica, y por lo tanto, los impuestos se deben pagar. Una cosa muy distinta es que otra institución, que es la encargada de velar para que este tipo de actividades no ocurran, aplique todo el rigor de la ley para que esas actividades efectivamente no sigan ocurriendo. Pero las actividades ilícitas deben contribuir con los impuestos del país. Deben gravarse”.

Es más, Jaque recuerda que incluso los tribunales “han reconocido que las actividades ilícitas deben ser gravadas, por cuanto la definición de renta y de actividades gravadas no identifica si estas son lícitas o ilícitas, por tanto, el SII está en la obligación de gravarlas”.