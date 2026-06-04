Quiroz responde a los casinos y advierte que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas que hizo la industria de los casinos al gobierno y al Servicio de Impuestos Internos (SII), en particular, por la normativa que permite cobrar impuestos a las casas de apuestas que no tienen residencia en Chile, lo que es interpretada como una forma de validación de ese negocio.

Consultado por la prensa a la salida de la Comisión de Hacienda en donde se discute la megarreforma, el secretario de Estado respaldó el accionar del organismo, destacando al mismo tiempo su carácter independiente.

“Esta materia, la ley que le compete a impuestos internos es recaudar los hechos que están gravados . Es más, es su deber; sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia donde hay un proyecto que se está discutiendo”, sostuvo.

El gremio argumentó su molestia porque estos sitios web han sido declarados ilegales por la Corte Suprema, que se está legislando en la materia y por los cuestionamientos a por algunas actividades que realizan dichos sitios más allá del servicio que ofrecen públicamente.

A juicio del gremio, la resolución del SII permite “que un negocio ilícito esté entrando al sistema con un RUT específico“.

Para la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, la normativa da la señal genera competencia desleal y da una señal de que cualquier plataforma desde el extranjero y que solo paguen el IVA.

Pero el jefe de la billetera fiscal reiteró de manera enfática que “la labor funcionaria del SII es recaudar los hechos que estén gravados” .

Quiroz descartó además que esta medida esté tratando de legalizar este negocio, pese al dictamen de la Corte Suprema.

“En ningún caso, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas”, sentenció la autoridad.