Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

El Papa León XIV inicia este sábado una visita apostólica a España, 15 años después de que Benedicto XVI viajara a Madrid en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El viaje, que durará siete días y contempla cuatro ciudades, es seguido con interés por los españoles, que ya tienen el Santiago Bernabeu y el Movistar Arena repletos para uno de los actos del Pontífice.

Del 6 a 12 de junio, el evento causa expectación. El líder de la Iglesia Católica pasará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En total, ya son 600 mil las personas que se han inscrito para tomar parte en los actos multitudinarios, aunque los organizadores apuntan a que podría llegarse al millón y medio.

León XIV, que vivió años en Perú, dará gran parte de sus discursos en español, con excepción de dos discursos: uno que ofrecerá en la Sagrada Familia en Barcelona, que se llevará a cabo en catalán, y otro en un centro de acogida en Tenerife, donde hablará en francés, dirigiéndose así a los migrantes de la África francófona que llegan a las islas.

Papa León XIV. Foto: Vatican News

España es el cuarto viaje internacional del actual Papa, luego de visitas a Turquía, Líbano, Mónaco y África. En esta ocasión, León XIV tiene cerca de 21 actos en su programa, en un destino importante para el Vaticano. La iglesia española lleva años intentando mantener su relevancia a medida que la sociedad se seculariza y la voz de los líderes religiosos decae en importancia, según destaca la prensa local.

En ese sentido, el Vaticano ha presentado el viaje a España como una vuelta a una tierra de antigua tradición cristiana, “laboratorio de diálogo en el Medievo, patria de grandes santos y de la escuela de Salamanca”, donde nació la reflexión sobre los derechos y dignidad de las personas.

El motivo principal de este viaje nace precisamente del Papa anterior, Francisco, que ya había planeado ir a Canarias para estar con los migrantes. Así, León XIV lleva a cabo ese viaje, continuando con el legado de su predecesor.

Asimismo, el centenario del fallecimiento del arquitecto y diseñador Antoni Gaudí, el máximo exponente del modernismo catalán, que se conmemora el 10 de junio, es un motivo importante para pasar a Barcelona: la Basílica de Sagrada Familia inaugura una de sus torres, la torre de Jesucristo.

El Papa León XIV, cuando era obispo de Chiclayo, montando a caballo en las montañas Incahuasi, en Perú. ERNESTO BENAVIDES

El viaje tiene como lema “alzad la mirada”, tomado de la cita bíblica Juan 4:35. El responsable de comunicación del Comité Nacional de Coordinación, Josetxo Vera, explicó en la conferencia de su presentación que “en ese ‘alzad’ se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)”, que son las escalas del viaje.

En su paso por la capital española hay eventos de alcance masivo. El domingo 7 por la mañana habrá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, Madrid. Por la tarde, en el Movistar Arena, tendrá lugar un acto llamado “Tejer Redes”, con personalidades del mundo de la cultura, del arte y la economía.

El lunes 8 por la mañana recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Luego asistirá al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso. Por la tarde, entre otras cosas, presidirá un evento con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El miércoles 10, aniversario de la muerte Gaudí, visitará el Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, para luego ir a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat y participar en el rezo del Rosario. Seguidamente celebrará la misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

En entrevista con el diario La Vanguardia, el director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, explicó los puntos claves de la visita. “En primer lugar, Llisterri apunta que el Papa (Robert Francis) Prevost sacará a colación las consecuencias negativas de la polarización para nuestra sociedad. En este sentido, recuerda que León XIV tuvo que lidiar con una polarización política, social y económica durante su estancia en el Perú de Fujimori”, señala el medio español.

Al respecto, el experto señala que es probable que los discursos del Papa sean cooptados por los partidos locales, para “llevarlos a su posición”. “La posición contraria a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de León XIV puede agradar al presidente español Pedro Sánchez, quien se ha erigido opositor a la gestión del inquilino de la Casa Blanca”, ejemplifica.

La visita del Papa a una prisión busca acordarse de “los descartados” por la sociedad y quiere transmitir la idea que “todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad”, explicó Llisterri a La Vanguardia.

El Papa León XIV, desde la ventana del Palacio Apostólico.

Solo en Madrid, ya son 300 mil los fieles que se han apuntado a la misa en la Plaza de Cibeles, y 220 mil en la Plaza de Lima. Las previsiones apuntan a que en la vigilia habrá más de medio millón de peregrinos y que será un millón y medio en la eucaristía.

Frente a este escenario, para colaborar se han movilizado casi 22 mil voluntarios, a los que se identificará con el color de sus camisetas según sean sus responsabilidades. Respecto a la seguridad, el operativo para proteger al Papa incluye 11 mil policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4 mil agentes de la policía madrileña, 500 de la catalana y 200 de la canaria: en total, cerca de 23.500 agentes en la misión.

Los organizadores han estimado en 25 millones de euros el costo de la visita papal, con un impacto económico superior a los 150 millones de euros. La cifra, según un estudio de turismo religioso en España elaborado por ObservaTUR, habla de 90 y 125 millones de euros. Es menor a la registrada con Benedicto XVI, cuando se inyectaron 354 millones de euros. En aquella ocasión, la visita del Pontífice coincidió con una Jornada Mundial de la Juventud.

La opinión de los españoles sobre el Papa y la iglesia

El diario El País afirma que la llegada del Papa León XIV a España este sábado inaugura una nueva etapa para la Iglesia católica española, que debe gestionar su vínculo con un pontífice con tendencia al progresismo considerado antagonista de Donald Trump.

Durante los pontificados de Juan Pablo II (cinco visitas a España) y Benedicto XVI (otras tres), la cúpula episcopal mantuvo sintonía estrecha con Roma, sostiene el periódico español. Esa afinidad se fracturó con Francisco (2013-2025), cuyo aperturismo encontró una fría acogida entre un alto clero de arraigado sesgo conservador. El Papa argentino nunca pisó el país en viaje pastoral.

Según una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER, casi siete de cada 10 españoles respaldan a León XIV en su rechazo a la guerra y más de la mitad en su crítica a las deportaciones de Trump. En tanto, un 79% de los encuestados pide a la Iglesia que se modernice. Los españoles muestran un interés más bien tibio en seguir la visita del Papa al país, con una media de cuatro sobre 10.

Casi un 70% de los españoles respalda el rechazo del Papa a la guerra como solución a los conflictos. Casi un 80% demanda modernización a la Iglesia, cuya institución más valorada es Cáritas, según una encuesta de 40dB. https://t.co/hzGeYyfJMy — EL PAÍS (@el_pais) June 5, 2026

Los casos de pederastia dentro de la Iglesia es uno de los asuntos que lastran la imagen de la institución. El 43% de los encuestados cree que la Iglesia ha protegido a los agresores en lugar de a las víctimas, algo más de un 20% piensa que ha mejorado pero que le queda mucho por hacer, mientras que apenas un 85% considera que ha actuado con transparencia. Un veredicto que comparten creyentes y no creyentes, apunta la Cadena SER.

Más de la mitad de los españoles cree que el encubrimiento de la pederastia sigue activo y solo el 6% confía en que la Iglesia actúe hoy con transparencia. Los no creyentes son más críticos, pero la desconfianza también cala entre los propios fieles.

De hecho, para el 32% escándalos como la pederastia son la principal causa del declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica aunque solo un 15% admite ser practicante.