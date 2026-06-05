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    Política

    Oposición intenta rearmarse para frenar aplanadora por megarreforma y sus bancadas del Senado convocan a cónclave social

    El Comité Unido, que lideran Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC), organizó un encuentro para el próximo lunes con alcaldes y concejales y otros actores locales con el fin de elevar la presión pública y evitar que el gobierno acelere el avance de su iniciativa económica.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    No fue una buena semana para la oposición en el inicio de la discusión en el Senado del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    En la primera medición de fuerzas, el martes pasado, una mayoría de 24 votos versus 21 rechazó la solicitud de los senadores opositores para que esta iniciativa gubernamental se viera por más instancias legislativas y no se limitara el itinerario a las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, como propuso la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con la venia del gobierno.

    Aunque se trataba solo de una votación muy preliminar, expuso con crudeza que la oposición aún no tiene los votos para amenazar o poner en riesgo la aprobación de la megarreforma y sus artículos principales.

    Tras ese revés inicial, la oposición organizó, para el próximo lunes, una suerte de cónclave social con alcaldes y concejales y otros actores locales con el fin de rearmarse, elevar la presión pública y evitar que el gobierno intente pasar una “aplanadora” en las próximas etapas legislativas.

    La idea surgió del Comité Unido, que lideran las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC) y que agrupa a representantes de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social (Frevs).

    No obstante, luego se sumó el Comité Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal).

    La convocatoria dice que ambos grupos de senadores “tienen el agrado de invitar a alcaldes y concejales a una jornada de reflexión y diálogo con actores locales de todo el país, con el propósito de conocer los impactos territoriales de la megarreforma anunciada por el gobierno”.

    “De esta forma, podremos articular una respuesta conjunta desde la oposición”, añade la invitación para este lunes 8 de junio, a las 12.30 en la Biblioteca del ex Congreso Nacional.

    Mal sabor

    En la votación del martes pasado, para resolver el itinerario de tramitación, la derecha se impuso al actuar con mayor disciplina, a pesar de que las bancadas de izquierda y centroizquierda contaron, en esta ocasión, con los votos de los senadores Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD), quienes aún están abiertos a aprobar la iniciativa presidencial.

    El hecho dejó un mal sabor de boca en la oposición, que ese mismo día había convocado a presidentes de partidos, dirigentes, expertos y parlamentarios a una reunión almuerzo, realizada en el Senado, para coordinar estrategias y preparar demostraciones de fuerza contra el proyecto gubernamental.

    No obstante, tras aquel revés en la sala -en la que no votaron por ausencia tres senadoras opositoras- algunos legisladores admitían que el gobierno, de acuerdo a esa medición de fuerzas preliminar, ya tenía una mayoría, aunque sea con un solo voto, para pasar “aplanadora”.

    Posteriormente, en la tanda de sesiones iniciales de la Comisión de Hacienda -realizada entre miércoles y jueves-, si bien varios senadores opositores concurrieron en masa a plantear una suerte de interrogatorio al ministro Jorge Quiroz, la respuesta del jefe económico fue en los mismos términos rudos. Incluso, el secretario de Estado contragolpeó con algunos sarcasmos, por ejemplo, cuando aludió a los presuntos contactos de la senadora Daniella Cicardini (PS).

    “La senadora Cicardini habla de que conversó con grupos económicos que le dijeron que iban a invertir igual (sin invariabilidad). Yo no he conversado con grupos económicos, así que tal vez nos pudiera ilustrar con qué grupos conversó”.

    Después de algunos minutos, la legisladora pidió una réplica: “Quise decir grupos de economistas o expertos económicos, quizá acá se me malinterpretó o quizás (hubo) mala intención, perdón”.

    Además, ante los emplazamientos por los recortes presupuestarios, Quiroz dijo que su objetivo no es afectar derechos sociales, sino terminar con la “ineficiencia, la burocracia, los operadores políticos y el fraude social”, en una velada alusión a administraciones pasadas, entre ellas la del expresidente Gabriel Boric, comentario que cayó mal en las filas de la oposición.

    Aquellos gestos del ministro, fueron lamentados por la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien le reprochó su “poca disposición al diálogo”.

    Sin embargo, para algunos era una señal de que el gobierno ya se sentía seguro para imponer los términos de su megaproyecto, aún a contrapelo de la oposición, sobre todo después de la reunión que sostuvo este jueves el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI) con el senador Alejandro Kusanovic (independiente de derecha), quien había amenazado con rechazar la iniciativa, postura que finalmente moderó.

    Incluso, ante la probabilidad alta de que La Moneda ya cuente con el mínimo de 26 votos para aprobar la idea de legislar de su megarreforma, el oficialismo está evaluando adelantar la votación en general, en la comisión y luego en la sala, para la tercera semana de junio.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaMegaproyectoOposiciónSenadoGobiernoJorge QuirozYasna Provoste

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