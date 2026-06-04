Tensión en el Ministerio de la Mujer: senadora Núñez pide a Kast intervenir ante quiebre entre ministra y subsecretaria

Ayer en la mañana el Presidente José Antonio Kast recibió a los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) en Cerro Castillo. La cita, tal como lo ha hecho con republicanos y la UDI, tenía como objetivo reforzar la coordinación en el sector de cara a la nueva etapa del gobierno tras su primera Cuenta Pública.

Por lo mismo, desde el partido liderado por Andrea Balladares llegaron con varias solicitudes. Mientras que cada parlamentario planteó algunas de las necesidades en sus regiones, también se sugirieron algunas propuestas en tema como seguridad y niñez, en los que en la colectividad se espera que el gobierno pueda avanzar.

El Mandatario, por su parte, quien estuvo acompañado por el ministro de la Segpres, José García, y la subsecretaria de esa cartera, Constanza Castillo, llamó en varias ocasiones a la unidad y también a mejorar la coordinación con los ministros del gabinete.

En todo caso, fue una intervención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez la que llamó la atención de algunos de los presentes. Entre todas las solicutudes, la senadora centró la suya en la situación en el Ministerio de la Mujer, donde el partido cuenta con la subsecretaria Daniela Castro como representante.

En la colectividad es sabido que la relación entre Castro y la ministra de la cartera, Judith Marin (socialcristianos), está totalmente quebrada, y por lo mismo, la parlamentaria no dudó en plantearle el tema a Kast.

Reunion entre Presidente Kast y Presidentes de la Camara de Diputados y el Senado JAVIER TORRES/ATON CHILE

Según los presentes, la parlamentaria no solo aprovechó de defender el trabajo de Castro en el ministerio, sino que también recalcó que era necesario llegar a una solución para que la situación no empezara a afectar el funcionamiento de la cartera. “No se puede seguir trabajando así”, habría advertido según algunos parlamentarios.

Que haya sido Núñez quien planteó el tema, en todo caso, no sorprendió a nadie en RN. La subsecretaria es una de las figuras del partido más cercanas a Núñez, una relación que se arrastra desde 2015 según explican en la colectividad.

De hecho, Castro fue candidata a la Cámara de Diputados en las pasadas elecciones justamente en la Región de Antofagasta, donde Núñez ejerce como senadora. En en ese contexto, la presidenta del Senado fue una de las principales impulsoras de su candidatura, participando en varias actividades de su campaña.

Por lo demás, el tema al interior del partido liderado por Balladares se ha vuelto reiterativo. Según fuentes de la colectividad, Castro ha planteado en varias instancias su quiebre con la ministra, apuntando -entre otras cosas- a que ha tenido poca autonomía para ejercer su cargo y que la relación con Marin se ha vuelto insostenible.

Quienes han conocido la dinámica en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género dicen que primero la tensión entre Marín y Castro estuvo marcada por un tema ideológico, pues la primera es más conservadora, mientras que la segunda es considerada de un ala de RN de la derecha liberal.

Parte de esas diferencias se dieron con la petición de renuncia de la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, que no fue respaldada por referentes de Chile Vamos, entre ellos la senadora Paulina Núñez. Considerando que Carrasco se encontraba en pleno tratamiento por un cáncer, la presidenta del Senado no dudó en críticar la decisión y algunos lo vieron como una afrenta de Castro a Marín. Esta última salió a responderle en una entrevista con La Tercera.

La decisión también desató críticas de otras parlamentarias del partido como la senadora María José Gatica y la diputada Ximena Ossandón.

Fuentes que han visto la dinámica al interior del ministerio dicen que la competencia entre ambas también se dio al nivel de quién salía más en la agenda pública. Otros han dicho que los funcionarios se han tensionado por despidos y salidas de funcionarios. Por ejemplo, la directora de comunicaciones Nathaly Álvarez, abandonó el cargo a meses de haber asumido, molesta con despidos que habrían dañado el funcionamiento de los equipos.

Las mismas fuentes sostienen que la tensión entre ambas autoridades también provocó roces entre los equipos de una y otra.