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    Detienen a sujeto vinculado al Tren del Coro por homicidio de niño que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    La víctima había escapado de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Tenía 14 años. El presunto autor del crimen fue capturado en un operativo de la PDI, Fiscalía y la Armada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El trabajo de detectives de la Brigada de Homicidios Arica de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Marítima, permitió la captura de un sujeto de nacionalidad venezolana por su presunta responsabilidad como autor del homicidio de un menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado el 17 de febrero de este año en el sector de Las Llosyas de la ciudad fronteriza.

    La víctima, de nacionalidad chilena, había escapado de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

    La labor de esta brigada especializada de la PDI, dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, permitió establecer la identidad y ubicar al imputado.

    El individuo tendría vinculación con la estructura criminal conocida como Tren del Coro.

    El sujeto fue detenido en un operativo conjunto entre Fiscalía de Arica, la PDI y la Armada, en el sector costero de caleta Camarones.

    “En horas de la mañana, se logró la detención de un sujeto venezolano, sindicado como el autor de dicho delito”, indicó el prefecto inspector José Contreras, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI.

    La Armada prestó apoyo en el operativo.

    “Es una investigación que está llevada por la Policía de Investigaciones, donde el Ministerio Público pidió colaboración por parte de la Policía Marítima y la Gobernación Marítima. Principalmente, nosotros colaboramos con nuestras unidades y nuestro personal por el mar, y con el grupo de reacción inmediata de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante”, explicó el capitán de navío Félix Miranda, gobernador marítimo de Arica.

    De visita en Arica, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados de esta investigación.

    “Quiero agradecer el trabajo realizado por estas policías, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima, para avanzar en el esclarecimiento de un caso de mucha connotación, un homicidio ocurrido este verano de un menor de edad que aparece calcinado, y, efectivamente, hay una persona detenida que pasará posteriormente a control de detención para que el Ministerio Público siga adelante con su labor”, manifestó la autoridad de gobierno.

    Según información de T13, el deceso del menor habría ocurrido a causa de un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento.

    El menor habría sido víctima de torturas y su cuerpo habría sido quemado con la intención de evitar que pudiera ser reconocido.

    El Tren del Coro es una organización criminal venezolana con miembros “descolgados” de la célula del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos y que comenzó a operar en Arica durante 2022.

    La banda se hizo del control de la venta de drogas en el Parque Diego Portales y sus integrantes serían “incluso más violentos” que la célula original.

    Más sobre:PolicialAricaTren del CoroCrimen organizadoMejor NiñezNNAPDI

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