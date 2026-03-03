Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica
La víctima, de nacionalidad chilena, había escapado de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones han coordinado tareas para aclarar el crimen de un menor de 14 años.
El cuerpo del menor, de nacionalidad chilena, fue encontrado amarrado y calcinado.
La víctima había escapado de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Según información de T13, el deceso del menor habría ocurrido a causa de un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento.
