Apple reporta ventas mayores a las esperadas, pero su acciones responden con leve baja.

A pocos días de que se anunciara que, luego de 15 años, Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple a partir de septiembre, la gigante tecnológica reportó sus resultados del primer trimestre.

Si bien la compañía informó ingresos mayores a los esperados por el mercado en el primer trimestre, impulsados por el aumento en las ventas de sus marcas insignia: iPhone y Mac, los resultados no lograron entusiasmar al mercado.

Apple tuvo ventas por US$111.200 millones en el periodo, cifra mayor a los US$109.700 millones que proyectaban los analistas. Pero las acciones caían 0,5% tras el cierre de las operaciones en Wall Street.

Al respecto Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “a pesar de superar las expectativas de ingresos, Apple presenta un panorama de claroscuros que mantiene la acción en un terreno bajista tras el cierre”.

Precisó que “la fortaleza indiscutible proviene de China, donde las ventas de US$20.500 millones pulverizaron las previsiones, y del segmento de servicios, que continúa operando con márgenes récord. Sin embargo, el mercado observa con cautela la debilidad relativa en las Américas y un cumplimiento apenas justo de las metas del iPhone 17″.

Nuevo CEO

Añadió que la gestión de capital sigue siendo bastante clásica, con la recompra de US$100.000 millones, pero que el verdadero desafío para la transición hacia John Ternus reside en la capacidad de la empresa para mitigar la inflación de costos por la escasez global de memoria y convertir el optimismo del MacBook Neo en un crecimiento sostenido de doble dígito que justifique su actual prima de valoración frente a otros gigantes tecnológicos con estrategias de IA más definidas.

El 20 de abril Apple informó que Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple y su reemplazante será John Ternus, el actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la empresa, quien asumirá el 1 de septiembre.

Cook, quien reemplazó en el cargo a Steve Jobs antes de su muerte, seguirá ligado a Apple y pasará a ser presidente ejecutivo del directorio de la firma.