Leones de Quilpué se consagran campeones en la final de la LNB al derrotar a Español de Osorno

La Final de la Liga Nacional de Básquetbol tuvo lugar entre el campeón de la Conferencia Centro, Colegio Leones de Quilpué y el campeón de la Conferencia Sur, Español de Osorno.

El partido por la copa reunió a más de tres mil personas que vibraron con el espectáculo del básquetbol nacional a pesar de ser una sede neutral. Buses con hinchas de ambos equipos llegaron desde las ciudades de cada equipo para alentar de principio a fin.

Esta nueva corona corresponde al tercer campeonato que obtiene el Colegio Los Leones en la Liga Nacional de Básquetbol desde su creación en 2008. Los felinos obtuvieron el primer lugar en 2024 y en 2025. Esta sería su segunda final ganada ante el elenco de los “Diablos Rojos”, su primera y tercera copa, respectivamente.

A pesar que Leones de Quilpué se mantuvo arriba en el marcador en la mayor parte del encuentro, el elenco de Español de Osorno luchó hasta el final del partido logrando remontar 17 puntos. Sin embargo, fue la jerarquía de Leones y las dagas de Nicolás Rebolledo las que mantuvieron a los felinos arriba del marcador en el último cuarto y encaminarlos a la victoria.

El MVP del encuentro fue el pivot extranjero Gojko Sudzum con una destacada participación de 16 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, para liderar al elenco de la Región de Valparaíso al campeonato.

Guillermo Frutos, Head Coach de Leones de Quilpué, se refirió a la victoria y a la temporada de su equipo asegurando que: “Yo creo que ganamos gracias a nuestra defensa, hemos propuesto varias cosas defensivas que creo que han salido bien, varias alternativas. Creo que hemos entendido muy bien el scouting individual. Creo que nuestros jugadores han tenido un foco y una concentración extraordinaria porque sin ellos da igual lo que pongas en los planes de partido defensivos”.

Leones un habitual de las finales

Los dirigidos por Guillermo Frutos son habituales en las instancias finales de la LNB, siendo esta su sexta final consecutiva y su octava participación en finales de las últimas nueve que ha presenciado la liga.

Además, ya habían enfrentado a Español de Osorno en esta instancia el 2024 en que obtuvieron su segunda copa de la LNB.