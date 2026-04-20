John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple y Tim Cook da un paso al costado luego de 15 años en el cargo

Luego de 15 años, Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple y su reemplazante es John Ternus, el actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de la empresa.

“Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor. Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros”, dijo Ternus en un comunicado.

Ternus se sumó a Apple en 2001 y desde 2013 está en el cargo actual. Antes de incorporarse a Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania.

Sin embargo, Cook, quien reemplazó en el cargo a Steve Jobs antes de su muerte, seguirá ligado a Apple tras dejar de ser el CEO el 1 de septiembre de este año. Cook pasará a ser presidente ejecutivo del directorio de la firma.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria. Amo Apple con todo mi ser y estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo”, declaró Cook.

Cook reemplaza de cierta forma a Arthur Levinson, quien ha sido presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años. Cook asumirá bajo la figura de presidente ejecutivo del consejo de administración.

John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

En tanto, Levinson pasará a ser “director independiente principal” el 1 de septiembre de 2026.

El nuevo CEO de Apple también se unirá al consejo de administración, también a partir del 1 de septiembre de 2026.

Tim Cook se unió a Apple en 1998. Se convirtió en CEO en 2011 y bajo su gestión se comercializaron los productos y servicios de Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, y servicios que abarcan desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music.

“Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha crecido de una capitalización de mercado de aproximadamente US$350 mil millones a US$4 billones, lo que representa un aumento de más del 1000%, y los ingresos anuales casi se han cuadruplicado, pasando de US$108 mil millones en el año fiscal 2011 a más de US$416 mil millones en el año fiscal 2025″, destacó Apple.

Otra de las cifras que Apple destacó de su legado fue la presencia de la firma en más de 200 países y territorios. “Apple opera más de 500 tiendas minoristas y ha duplicado con creces el número de países en los que sus clientes pueden visitar una Apple Store. Durante su gestión, Apple ha crecido en más de 100.000 miembros de equipo y ha aumentado su base instalada activa a más de 2.500 millones de dispositivos”, agregó.