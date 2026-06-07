SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos personas mueren tras caída de girocóptero en aeródromo de Puerto Aysén

    Según información preliminar de Bomberos, las víctimas corresponden a un hombre de 50 años y una mujer de 36. La DGAC informó que iniciará la investigación correspondiente por el accidente aéreo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto de Facebook Vivaeldeporte Facebook

    Dos personas fallecieron la tarde de este domingo tras la caída de un girocópeteo al interior del aeródromo Cabo 1° Juan Román, en Puerto Aysén, Región de Aysén.

    De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, la emergencia fue reportada por personal del aeródromo mientras se desarrollaban actividades internas en el recinto.

    El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza, explicó que la central de alarmas despachó unidades al lugar luego de que se informara que una aeronave había capotado dentro del aeródromo.

    “Nos informan que un helicóptero capotó dentro del recinto”, señaló.

    Tras la alerta, se activó el sistema ABC, con concurrencia de Bomberos, SAMU y Carabineros. También llegó al lugar personal de emergencia para realizar las primeras diligencias.

    “Rápidamente llegaron las unidades del sector, la unidad de rescate vehicular se despachó, y la unidad de apoyo, que es la unidad de la Tercera Compañía. Se activó el ABC, llegó el SAMU, llegó Carabineros. En realidad, llegaron todas las entidades de emergencia simultáneamente”, detalló Mesa.

    Según el comandante, al ingresar por la pista del aeródromo y llegar al sitio del accidente, los equipos encontraron a dos personas al interior de la aeronave.

    “Cuando abordamos el lugar, nos encontramos que habían dos personas en el interior del helicóptero, la cual, con personal SAMU, ellos constatan el fallecimiento de estas dos personas, que son personas adultas”, indicó.

    De manera preliminar, Bomberos señaló que las víctimas serían un hombre de 50 años y una mujer de 36 años. Por lo pronto, la DGAC iniciará una investigación por el hecho.

    Sin incendio posterior

    Según la información preliminar de Bomberos, el girocóptero correspondía a una aeronave menor, con capacidad para dos ocupantes.

    Meza indicó además que no se registró un incendio posterior al accidente. Sin embargo, la aeronave mantenía un estanque con cerca de 90 litros de combustible, el cual se derramó tras la caída.

    “No cayó en la losa de la pista, sino que cayó en un sector barroso. Entonces, claro, tuvo bastante deformidad la aeronave, y el combustible que se derramó fue absorbido por la tierra”, explicó.

    Tras la constatación de los fallecimientos por parte del SAMU, los antecedentes fueron informados al Ministerio Público para el inicio del procedimiento correspondiente.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Más sobre:BomberosPuerto AysénAccidenteFallecidosDGACCarabinerosVíctimasSiniestro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast anuncia proyectos para ampliar la retención de migrantes irregulares y castigar a quienes faciliten su traslado

    Percepción de riesgo a la baja: la razón detrás de las lentas campañas de vacunación

    Balotaje en Perú: sondeo a boca de urna le da ventaja a Keiko Fujimori

    Presidenta de Comisión de Gobierno Interior invita a autoridades por entrega errónea de cédulas a migrantes

    Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel

    Prisión preventiva para gendarme en Curicó: se le imputa cohecho e ingreso de celulares a la cárcel

    Lo más leído

    1.
    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    2.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    3.
    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    “Hubo muchos avisos previos”: las definiciones de Arzola sobre los cobros de la TGR a deudores del CAE

    4.
    Concretan expulsión de otros 45 inmigrantes en vuelo de la Fuerza Aérea con destino a Colombia y República Dominicana

    Concretan expulsión de otros 45 inmigrantes en vuelo de la Fuerza Aérea con destino a Colombia y República Dominicana

    5.
    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Pacífico

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Pronostican viento normal a moderado en cinco regiones del país: podrían llegar a rachas de 70 km/h

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Elección presidencial de Perú: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 7 de junio

    Kast anuncia proyectos para ampliar la retención de migrantes irregulares y castigar a quienes faciliten su traslado
    Chile

    Kast anuncia proyectos para ampliar la retención de migrantes irregulares y castigar a quienes faciliten su traslado

    Percepción de riesgo a la baja: la razón detrás de las lentas campañas de vacunación

    Dos personas mueren tras caída de girocóptero en aeródromo de Puerto Aysén

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus
    Negocios

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    Bikfy: La startup que pedalea con la evolución del mercado de bicicletas

    El feliz 30 aniversario de Agroberries, ahora con un pie en Asia

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia
    Tendencias

    Nuevos estudios muestran que las inyecciones para bajar de peso tienen beneficios en el cáncer y la menopausia

    4 claves para crear un hábito y cumplir tus objetivos personales

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato
    El Deportivo

    Solo por cumplir: Colo Colo se despide de la Copa de la Liga con una derrota ante Huachipato

    La emoción de Alexander Zverev tras conquistar Roland Garros: “Viví los mejores y los peores momentos de mi vida aquí”

    Repasa el triunfo de Huachipato ante Colo Colo en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor
    Cultura y entretención

    “Es impagable”: hijo de Julio Jung destaca muestras de cariño a la familia tras muerte del actor

    ¿Gente como uno?

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Balotaje en Perú: sondeo a boca de urna le da ventaja a Keiko Fujimori
    Mundo

    Balotaje en Perú: sondeo a boca de urna le da ventaja a Keiko Fujimori

    Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel

    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?