Dos personas mueren tras caída de girocóptero en aeródromo de Puerto Aysén

Dos personas fallecieron la tarde de este domingo tras la caída de un girocópeteo al interior del aeródromo Cabo 1° Juan Román, en Puerto Aysén, Región de Aysén.

De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, la emergencia fue reportada por personal del aeródromo mientras se desarrollaban actividades internas en el recinto.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza, explicó que la central de alarmas despachó unidades al lugar luego de que se informara que una aeronave había capotado dentro del aeródromo.

“Nos informan que un helicóptero capotó dentro del recinto”, señaló.

Tras la alerta, se activó el sistema ABC, con concurrencia de Bomberos, SAMU y Carabineros. También llegó al lugar personal de emergencia para realizar las primeras diligencias.

“Rápidamente llegaron las unidades del sector, la unidad de rescate vehicular se despachó, y la unidad de apoyo, que es la unidad de la Tercera Compañía. Se activó el ABC, llegó el SAMU, llegó Carabineros. En realidad, llegaron todas las entidades de emergencia simultáneamente”, detalló Mesa.

Según el comandante, al ingresar por la pista del aeródromo y llegar al sitio del accidente, los equipos encontraron a dos personas al interior de la aeronave.

“Cuando abordamos el lugar, nos encontramos que habían dos personas en el interior del helicóptero, la cual, con personal SAMU, ellos constatan el fallecimiento de estas dos personas, que son personas adultas”, indicó.

De manera preliminar, Bomberos señaló que las víctimas serían un hombre de 50 años y una mujer de 36 años. Por lo pronto, la DGAC iniciará una investigación por el hecho.

Sin incendio posterior

Según la información preliminar de Bomberos, el girocóptero correspondía a una aeronave menor, con capacidad para dos ocupantes.

Meza indicó además que no se registró un incendio posterior al accidente. Sin embargo, la aeronave mantenía un estanque con cerca de 90 litros de combustible, el cual se derramó tras la caída.

“No cayó en la losa de la pista, sino que cayó en un sector barroso. Entonces, claro, tuvo bastante deformidad la aeronave, y el combustible que se derramó fue absorbido por la tierra”, explicó.

Tras la constatación de los fallecimientos por parte del SAMU, los antecedentes fueron informados al Ministerio Público para el inicio del procedimiento correspondiente.

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