La escalada entre Irán e Israel comenzó a impactar la navegación aérea en Medio Oriente, luego de que Irán, Siria e Irak anunciaran cierres totales o parciales de sus espacios aéreos por motivos de seguridad.

La medida se produjo tras el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí, en el primer ataque de ese tipo desde la entrada en vigor del alto el fuego de abril.

En el caso de Irán, la Organización Nacional de Aviación Civil informó el cierre del espacio aéreo sobre el oeste del país “hasta nuevo aviso”.

“Debido a evaluaciones de seguridad, la parte occidental del espacio aéreo del país fue declarada cerrada hasta nuevo aviso”, señaló el portavoz de la entidad, Majid Akhavan, según reportó la agencia estatal iraní IRNA.

Irán, Siria e Irak cierran espacio aéreo tras lanzamiento de misiles contra Israel. Imagen referencial de un ataque con misiles en Irán. Sha Dati

En paralelo, la Autoridad de Aviación Civil de Siria anunció un cierre temporal de su espacio aéreo por 12 horas, junto con la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco.

Irak, en tanto, también cerró temporalmente su espacio aéreo y suspendió la navegación aérea. Según AP, la Autoridad de Aviación Civil iraquí informó que la medida se extenderá por 72 horas.

Los cierres aéreos reflejan la preocupación regional por una eventual ampliación del conflicto, luego de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye, bastión del grupo chií Hezbolá.

Tras esa ofensiva, Irán lanzó misiles contra Israel, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que el ataque no sería un hecho aislado y que podrían continuar nuevas oleadas de misiles y drones durante los próximos días.