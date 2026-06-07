Balotaje en Perú: sondeo a boca de urna le da ventaja a Keiko Fujimori

El sondeo a boca de urna, divulgado por la encuestadora IPSOS, dio como ganadora a la lideresa Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral en Perú.

El estudio realizado por Ipsos/Perú21/Latina, sostuvo que la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tiene el 50,7% de la votación. El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y quien fue ministro del expresidente Pedro Castillo, alcanzó el 49,3%.

Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente entre la candidata de derecha de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el líder de Juntos por el Perú de izquierda, Roberto Sánchez.

Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras una primera vuelta que tardó 33 días en resolverse debido a fallos en la logística y las acusaciones de fraude que no fueron probadas.

Entonces, el proceso estuvo marcado por una cifra inédita de 35 candidatos presidenciales, el padrón electoral más grande de la historia del país. El diario El Comercio señaló que también estuvo marcado por la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar los comicios, lo que provocó la salida de Piero Corvetto de la jefatura del organismo. En su lugar fue designado Bernardo Pachas, quien tiene a su cargo la conducción del ente durante esta segunda vuelta.

En la primera vuelta, debido al retraso en la instalación de las mesas, que dejaron a más de 50 mil ciudadanos sin votar - en especial en distritos del sur de Lima-, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo que ampliar la jornada hasta el lunes 13 de abril.

Ahora, la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos, informó el sábado Grecia Rentería, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La funcionaria explicó, durante una conferencia de prensa, que las actas observadas serán trasladadas inicialmente desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) hacia los jurados electorales especiales (JEE) de cada jurisdicción, donde se realizará el cotejo correspondiente. Si las observaciones no pueden ser resueltas en esta etapa, se dispondrá el recuento de votos mediante audiencias públicas.

“Que Dios bendiga al pueblo peruano para que tome la mejor decisión. Espero que este sea mi último desayuno electoral”, dijo el domingo Keiko Fujimori cuando un periodista le recordó que era su cuarto desayuno con la prensa en una jornada electoral e indagó si volvería a postular de perder las elecciones. “Agradecida con el pueblo peruano que me ha puesto hasta acá. Estoy optimista y contenta y con mucha esperanza de que nuestro país va a cambiar”, añadió.

Se instaló en un distrito pobre de Lima, San Juan de Lurigancho, con dirigentes de las madres de comedores populares y ollas comunes. Lo hizo acompañada de sus hijas adolescentes Kaori y Kiara quienes también estuvieron a su lado en su cierre de campaña. Ellas habían preparado pie de limón y otros postres que repartían a los periodistas.

Por su parte, Roberto Sánchez optó por ir a desayunar hasta Huaral, una provincia limeña rural, de donde es oriundo. Se instaló junto a los periodistas que se trasladaron hasta allá, en la vivienda de sus padres, decorada con manteles y sombreros andinos. Sentado en la mesa junto a sus padres, su esposa, su suegra y sus hijas Qoriana y Quilla compartieron un desayuno andino, que consiste en pan con chicharrón, choclos, camote, queso y otros insumos propios de la sierra, región de donde provienen sus padres.

“Invoco a todos los compatriotas a una emisión de voto responsable para rescatar el Perú y afianzar la democracia. Respetemos el voto libre y tengamos la suficiente capacidad para respetar los resultados electorales que es nuestro compromiso, llamando siempre a la democracia, a la justicia, a la paz social y para sacar adelante a nuestro Perú”, indicó después de emitir su voto.