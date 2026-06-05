Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

El mercado multifamily sigue creciendo en la Región Metropolitana. Durante el primer trimestre móvil, comprendido entre diciembre y mayo, ingresaron 11 nuevos edificios, lo que es un leve incremento versus el semestre anterior, cuando se incorporaron 9 nuevos edificios al inventario.

Con esto el mercado alcanzó un total 223 edificios, que suman un total de 51.207 departamentos, según reportó la consultora inmobiliaria GPS Property.

Los 11 edificios nuevos que comenzaron a funcionar en el semestre fueron en las comunas de Santiago, La Florida, Las Condes, y Renca, que debutó en el segmento. Con el ingreso de este último municipio, el mercado de multifamily ya se extiende por 22 comunas de la Región Metropolitana.

“El pipeline 2026 -2028 proyecta 30 nuevos edificios y 7.871 unidades, un ritmo más acotado que en años previos. Para lo que resta de 2026 se consideran solo 4 proyectos, concentrados principalmente en Huechuraba, confirmando la fase de madurez del sector”, proyectó GPS Property.

“Esta contención en los ingresos futuros confirma la madurez alcanzada por el segmento: el foco deja de estar en la expansión volumétrica y se desplaza hacia la optimización operativa, privilegiando aspectos como la gestión predictiva, la retención de residentes y la oferta de servicios diferenciados. En este contexto, los servicios complementarios se perfilan como el nuevo motor competitivo, llamados a consolidar al Multifamily como una inversión resiliente y una solución estructural para la demanda habitacional formal en el Gran Santiago”, explica el informe.

Precios y ocupación

Pese al aumento de la producción, se observó que la ocupación en régimen avanzó de 94,2% a 95,1%, consolidando una recuperación de sostenida desde los mínimos de 2023, según recuerda la firma. Desde entonces ha sumado cerca de 3,5 puntos porcentuales, luego de llegar a una ocupación de 91,5%.

Las comunas con mayor ocupación en este periodo son Vitacura con un 98,4% y Providencia con 96,9%. Por el lado contrario, el municipio con menor ocupación es Estación Central con un 94,1%.

Pese al aumento de la demanda, los precios cayeron de 0,27 UF por metro cuadrado a 0,26 UF por metro cuadrado ante una presión competitiva entre los activos. Asimismo, el ticket promedio cayó 1,8% de $487.765 a $478.692.

El informe de GPS muestra que los ticket promedio más alto se registraron en Vitacura, con $1,37 millones, seguida de Las Condes con $986.111, y Providencia con $862.532. En contraste, los ticket promedio más bajos están en Cerrillos con $290.264 y Santiago con $431.743.

Esta última comuna es la líder del mercado de multifamily, concentrando un 27,7% del stock, equivalente a 59 edificios. Sin embargo, GPS Property apunta a que la geografía del mercado se está reconfigurando: La Florida y Ñuñoa emergen como nuevos motores de desarrollo, consolidando el 11% y 9,6% respectivamente del stock.

De hecho, La Florida espera mayor producción futura que Santiago Centro, con 6 edificios que ingresarán al stock entre 2026 y 2028, con un total de 1.704 unidades. Santiago espera 5 edificios con 1.371 unidades. En Ñuñoa, la producción futura es menor, apenas 2 edificios, con 276 unidades.

“Ñuñoa, en particular, atiende un perfil distinto al tradicional (residentes y familias con ticket promedio de arriendo de $598.760 , sobre el promedio RM de $478.692) y sostiene ocupaciones saludables (94,8 % en régimen), validando la estrategia de diversificación territorial”, destaca la firma.