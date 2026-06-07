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    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión”

    El mandatario estadounidense ratificó que la presencia de los aproximadamente 50.000 efectivos en la zona se sostendrá mientras persistan los diálogos con Teherán para alcanzar una resolución definitiva de las hostilidades.

    Por 
    Felipe Rivera
    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión”

    Donald Trump volvió a cerrar la puerta a una retirada militar inmediata de Medio Oriente. En medio de las negociaciones con Irán y de una frágil tregua marcada por violaciones y amenazas cruzadas, el presidente de Estados Unidos en entrevista con la cadena NBC, descartó replegar a los cerca de 50.000 soldados estadounidenses desplegados en la zona.

    “Es poco probable”, dijo al ser consultado por un eventual retiro. “Creo que las mantendremos allí hasta que hayamos completado la misión”, añadió.

    El mandatario sostuvo que mantener el contingente no implica un costo significativo para Washington y defendió su permanencia como una herramienta de presión frente a Teherán. “Nos cuesta muy poco mantenerlas allí”, afirmó. Luego agregó que “sería una imprudencia” retirarlas, porque Estados Unidos podría necesitarlas para forzar a Irán en la mesa de negociaciones.

    Trump también rechazó que los militares estadounidenses estén en una situación de riesgo. “No considero que estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto”, sostuvo.

    Negociaciones con Teherán

    Las declaraciones ocurren mientras Washington y Teherán intentan avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada hace tres meses. Según Trump, ambos países están “muy cerca” de firmar un pacto, aunque el mandatario insistió en que busca garantías más amplias sobre el programa nuclear iraní.

    El presidente aseguró que Irán ya habría aceptado no desarrollar armas nucleares, pero afirmó que pidió incluir una cláusula adicional para impedir que Teherán pueda comprarlas o adquirirlas por otras vías. “No tienen el derecho a desarrollar, comprar, adquirir o comprar”, señaló, al explicar el punto que busca incorporar en el acuerdo.

    Donald Trump descarta retirar tropas de Irán hasta “completar la misión” BRENDAN SMIALOWSKI

    Trump también afirmó que, si se alcanza un pacto, Estados Unidos trabajará junto a Irán para retirar y destruir el uranio altamente enriquecido. Sin embargo, advirtió que, “si no hacemos un trato, entonces los vamos a sacar militarmente de manera muy dura”, dijo.

    El conflicto ha tenido impacto directo en la economía global, especialmente por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo. Trump reconoció que la guerra ha presionado al alza los precios de combustibles y fertilizantes, pero defendió el costo político y económico de su estrategia. “No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. No podemos hacerlo. Y no lo haremos”, afirmó.

    Hasta ahora, el balance oficial del conflicto incluye 13 militares estadounidenses muertos en incidentes vinculados directamente con las hostilidades. “Trece personas son demasiadas”, reconoció Trump, aunque comparó la cifra con conflictos anteriores de mayor escala, como Vietnam.

    Teherán, en tanto, exige la retirada total de las tropas estadounidenses de la región como parte de un eventual acuerdo marco para poner fin a la guerra.

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