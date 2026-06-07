El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaron este domingo la detección de un lote de cédulas de sufragio marcadas durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial en Perú.

El hecho fue reportado en un local de votación correspondiente a Lima Oeste 1, donde, según las autoridades electorales, dos personeros de una organización política habrían inhabilitado 90 cédulas de votación .

El presidente del JNE, Roberto Burneo, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, entregaron detalles del procedimiento en una conferencia de prensa sobre los avances e incidencias de la jornada electoral.

“Una incidencia que pasó en Lima Oeste 1 y que hemos reportado, donde dos personeros de una organización política han inhabilitado 90 cédulas de votación. Ya las estamos reponiendo en conjunto con la ONPE para que no haya problemas en el sufragio”, sostuvo Burneo.

JNE y ONPE reportan cédulas marcadas durante segunda vuelta presidencial en Perú

El titular del JNE explicó que, tras detectarse la situación, se activaron medidas inmediatas en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

“Esa incidencia ya está reportada. Se han tomado las medidas del caso a través del fiscal de Prevención del Delito, los dos personeros ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90”, señaló.

Burneo detalló que 50 cédulas fueron repuestas con material de contingencia disponible en el propio local de votación, mientras que el resto está siendo trasladado desde Lurín.

“Hemos tomado acción para que se despliegue desde Lurín más cédulas de votación. Personal de la ONPE y el JNE ya se encuentra desplazando el material”, agregó.

Autoridades llaman a mantener normalidad del proceso

El presidente del JNE aseguró que el incidente no debería afectar el desarrollo de la votación en la mesa correspondiente.

“No va a haber ningún problema o dificultad con esa mesa de sufragio. Resaltar la acción inmediata del personal de la ONPE y los fiscalizadores”, afirmó.

En la misma línea, Pachas confirmó que el material fue retenido y que las personas involucradas fueron detenidas.

“Se ha detectado ello, ya actuó el Ministerio Público. Se ha retenido el material, se ha detenido a las personas y, en coordinación con el JNE, estamos trasladando desde Lurín la diferencia para que los ciudadanos de esa mesa no se vean afectados”, indicó.

Ciudadano depositando su voto en urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, ONPE. Foto: archivo

Las autoridades evitaron identificar la organización política a la que pertenecen los personeros detenidos, argumentando la necesidad de resguardar el principio de neutralidad electoral durante la jornada.

“Preferible no señalar por mantener la neutralidad, pero igual está en nuestros reportes, ya lo daremos a conocer públicamente el detalle de los hallazgos y las incidencias”, sostuvo Burneo.

El titular del JNE recalcó que se trata de hechos graves y que los detenidos deberán enfrentar las acciones legales correspondientes.

“Se ha detenido a dos personas que son las que han cometido estos delitos, que son delitos graves. Ellos van a tener que enfrentar todo el peso de la ley”, afirmó.

La segunda vuelta presidencial peruana se desarrolla este domingo entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una jornada marcada por el monitoreo de las autoridades electorales ante eventuales incidencias en los locales de votación.