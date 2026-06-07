Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

Irán lanzó este domingo misiles contra Israel por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego de abril, en una nueva escalada de tensión regional tras los bombardeos israelíes contra suburbios del sur de Beirut.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se detectaron cuatro lanzamientos hacia territorio israelí, lo que activó las alarmas en amplias zonas del norte del país y en la región de Sharon.

El Ejército israelí informó que reforzó su postura defensiva y se mantiene en “alerta máxima” ante distintos escenarios.

Funcionarios israelíes aseguraron que “habrá respuesta” frente al ataque, mientras se reportaron fragmentos de proyectiles interceptados en varias localidades del norte de Israel.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

Clases suspendidas y restricciones

Tras los lanzamientos, el Comando de Retaguardia de las FDI dispuso la suspensión de actividades educativas en todo el país para este lunes.

Además, se establecieron restricciones para reuniones públicas. Según las instrucciones difundidas por las autoridades israelíes, se permiten encuentros de hasta 200 personas en espacios abiertos y hasta 500 en edificios, siempre que sea posible acceder a una zona protegida durante un eventual ataque con misiles.

Las playas también permanecerán cerradas al público, mientras que las actividades solo podrán realizarse en lugares con acceso a refugios o espacios protegidos.

Las medidas estarán vigentes, inicialmente, hasta este lunes a las 20.00 horas.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

Escalada tras bombardeo en Beirut

El ataque iraní se produce luego de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahye, bastión del grupo chií Hezbolá.

El gobierno de Benjamin Netanyahu sostuvo que esa ofensiva fue una respuesta a disparos atribuidos a Hezbolá contra territorio israelí.

Medios internacionales reportaron que el bombardeo israelí dejó muertos y heridos, y tensionó aún más la frágil tregua alcanzada con mediación estadounidense.

Por ahora, las autoridades israelíes no han informado daños mayores ni víctimas por los lanzamientos iraníes.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego.

Respuesta de la Guardia Revolucionaria

Tras los lanzamientos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) reivindicó la ofensiva y advirtió que no se trataría de un ataque aislado contra Israel.

“Esta operación no es un hecho aislado, sino el comienzo de una semana completa de ataques continuos”, señaló el organismo en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria añadió que continuará con nuevas ofensivas durante los próximos días.

“Se seguirán lanzando oleadas de misiles y drones las 24 horas del día durante los próximos siete días hasta que el enemigo se vea disuadido y cese sus crímenes”, indicó.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

Además, el CGRI advirtió que cualquier nueva ofensiva contra territorio iraní será respondida con mayor fuerza.

“Cualquier ataque contra territorio iraní recibirá una respuesta devastadora y abrumadora que superará toda expectativa”, agregó.

El pronunciamiento eleva la tensión regional y profundiza las dudas sobre la continuidad del alto el fuego, luego de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut y Teherán respondiera con lanzamientos contra territorio israelí.

Trump insta a Irán a volver a la mesa de negociación

Tras el ataque iraní, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Teherán a retomar las conversaciones y advirtió que los lanzamientos complican los esfuerzos diplomáticos en curso.

“Esto ciertamente no va a ayudar a las negociaciones”, señaló Trump en conversación con Fox News.

El mandatario estadounidense aseguró que Washington estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán durante los próximos días.

“Estamos muy cerca. Yo diría que un acuerdo se firmaría el lunes, martes o miércoles de esta próxima semana. Y ahora ocurre esto”, afirmó.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

En esa línea, Trump envió un mensaje directo a Teherán: “Ya dispararon sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y hagan un acuerdo”.

El Presidente estadounidense también manifestó molestia por los bombardeos israelíes contra Beirut, señalando que no estaba “feliz” con esa ofensiva.

Trump pedirá a Netanyahu no responder al ataque iraní

En paralelo, el medio Axios reportó que Trump tiene previsto llamar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que Israel no tome represalias contra Irán tras el lanzamiento de misiles.

Según el medio, la Casa Blanca busca evitar una nueva escalada regional en momentos en que el alto el fuego vuelve a estar bajo presión, luego del ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut y la posterior respuesta iraní.

El reporte señala que Irán disparó misiles contra Israel en represalia por el bombardeo israelí en Beirut, en lo que constituye su primer ataque directo desde la tregua. Israel, en tanto, afirmó haber interceptado los proyectiles.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego. En la imagen, primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Irán advierte “objetivos legítimos”

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advirtió que los ataques israelíes contra Beirut y el bloqueo estadounidense a puertos iraníes podrían abrir la puerta a nuevas represalias.

En una publicación difundida en X, Ghalibaf acusó a Israel y Estados Unidos de no respetar el alto el fuego ni las negociaciones.

“No están comprometidos con un alto el fuego ni creen en el diálogo”, sostuvo.

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego. En la imagen, el presidente del parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf. WANA NEWS AGENCY

El dirigente iraní afirmó que el bloqueo naval y lo que calificó como “luz verde” de Estados Unidos a Israel convierten a las bases estadounidenses y a los activos israelíes en la región en “objetivos legítimos”.

“La mano de nuestras fuerzas armadas está abierta, como siempre”, agregó.