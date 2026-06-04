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    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    El objetivo de los encuentros es "afianzar la inversión en nuestro país, para consolidar lazos, para recuperar confianzas que se habían perdido y que estaban un poco alicaídas", comentó la titular de Energía, Ximena Rincón.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El lunes de esta semana la ministra de Energía, Ximena Rincón, emprendió vuelo a España para promover a Chile como destino de inversiones en materia energética. La jefa de la cartera, que regresa este viernes, se ha reunido con diez compañías vinculadas al sector eléctrico durante el viaje.

    “Hemos estado con distintas empresas, además de la Universidad de Cantabria y reuniones en Bilbao para poder afianzar la inversión en nuestro país, para consolidar lazos, para recuperar confianzas que se habían perdido y que estaban un poco alicaídas. Esto, pensando en que necesitamos que la inversión se quede en nuestro país, que se multiplique para poder mejorar el estándar, la calidad de vida de las personas y lograr que la energía sea resiliente, segura y competitiva”, comentó a Pulso la autoridad.

    Acciona fue una de las firmas con las que se reunió Rincón. De origen español, la eléctrica tiene negocios en 40 países, incluido Chile, donde cuenta con cerca de 1.000 MW tras su llegada en 1993.

    Ibereólica fue otra de las compañías visitadas. Cuenta con diferentes proyectos que suman en Chile más de 4 mil MW entre iniciativas de operación y desarrollo.

    También se consideró en las citas a Iberdrola, para reconocer su trayectoria y explorar nuevas oportunidades de colaboración, considerando que la empresa se retiró del país el 2013, cuando vendió sus activos de generación y su participación en la Empresa Eléctrica Licán.

    Una firma con la que sostuvieron un encuentro las autoridades nacionales y que no está vinculada al sector eléctrico es Vidrala. La idea de la cita fue destacar la inversión que hizo la compañía en la adquisición de la chilena Cristalerías Toro a inicios de abril, por US$ 75 millones.

    Además, Rincón se reunió con Sacyr, una de las empresas con más concesiones en el país, destacando infraestructura pública y proyectos de gran escala, específicamente: 11 rutas concesionadas, cuatro contratos aeroportuarios, dos hospitales, además de proyectos ferroviarios y de saneamiento.

    Otras firmas consideradas fueron Hiberus, Celeo, COX Energy, OHLA y Macquarie Asset Management Europe, esta última sin presencia en Chile.

    Sobre futuros países que considera visitar esta cartera, la ministra Rincón indicó que “hay mucho interés en escuchar a Chile en países como Canadá, Estados Unidos y China, que son inversores en nuestro país y que quieren consolidar el trabajo bajo la administración del Presidente Kast. Hemos tenido acercamientos en Chile tanto con las embajadas como con las empresas. Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y, por cierto, China, y creemos que hay un horizonte muy expectante respecto de lo que podemos lograr”.

    Más sobre:Ximena RincónMinisterio de EnergíaReuniones con empresasViaje a EspañaEnergía

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