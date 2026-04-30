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    Política

    Steinert anuncia querella contra senador Núñez (PC) por dichos sobre vínculo con exdefensor de narcotraficante

    El legislador comunista, quien pidió la renuncia de la titular de Seguridad Pública, calificó como "un gravísimo error" que no haya disuelto la sociedad comercial que mantiene con su exesposo, un abogado que figura en el registro de profesionales que han representado a narcos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Un nuevo episodio sumó esta tarde la polémica surgida luego de que se revelara que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, mantendría una sociedad inmobiliaria con su exesposo, un abogado que figura en el registro de profesionales que han representado a narcotraficantes.

    De acuerdo con la publicación del diario La Segunda, Rodrigo Irrazabal Izikson -quien fuera marido de la secretaria de Estado- aparece en el listado que elabora la Contraloría de abogados impedidos de ejercer funciones en el Estado por haber defendido a imputados por delitos de la Ley 20.000.

    Y aunque la titular de Seguridad Pública salió en la tarde a explicar que el abogado con que se le vincula es su exesposo, con quien “hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, el senador del PC, Daniel Núñez, salió esta tarde a pedir su renuncia por el caso.

    El parlamentario comunista calificó como “un gravísimo error que la ministra de Seguridad Steinert no haya disuelto la sociedad comercial que mantenía con su expareja, un abogado que defendió a un conocido traficante y en un caso muy bullado de drogas”.

    Agregó que “en todo el mundo se sabe que el narcotráfico, el crimen organizado, busca infiltrar al Estado. Y desde ese punto de vista, el vínculo familiar que mantiene la ministra con este abogado es un riesgo para enfrentar esta situación”.

    Por tales motivos, indicó, “la ministra debe dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta de que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad de que el narcotráfico o el crimen organizado presione, utilicen o infiltren al Estado de Chile y a sus máxima autoridades”.

    Respuesta de Steinert

    Tras los dichos del senador PC, la ministra Trinidad Steinert ocupó sus redes sociales para informar que se querellará en contra del parlamentario por sus palabras.

    “Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra”, afirmó la secretaria de Estado en su cuenta de X.

    En este sentido, afirmó que habrá “tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra (de Ciencia, Ximena) Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del señor Nuñez”, aseguró.

    Más sobre:SteinertDaniel NúñezPCquerellaabogadonarcotráfico

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