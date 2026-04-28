SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

    La institución está presidida en la actualidad por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera también fueron parte del consejo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    El expresidente Gabriel Boric se sumó a la tradición de exmandatarios del país y el pasado miércoles 22 de abril asumió como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

    Esta práctica tiene larga data en el CPI. En la actualidad, de hecho, la institución es presidida por el ex jefe de Estado Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera también fueron parte del consejo.

    El Consejo de Políticas de Infraestructura se ha consolidado como un centro de encuentro y diálogo para el desarrollo de estudios, análisis y propuestas en la formulación de políticas públicas de largo plazo en infraestructura y los servicios que de ella se desprenden.

    Entre sus objetivos está promover, apoyar, articular, evaluar y proponer “políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible, con una mirada de largo plazo para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas”.

    “Contar con la experiencia y la visión de quienes condujeron el país es un aporte invaluable para una institución como la nuestra. Los expresidentes conocen de primera mano los desafíos que enfrenta Chile en materia de infraestructura, y sus miradas enriquecen el debate que llevamos adelante con una perspectiva de largo plazo y sentido de Estado”, destacó Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.

    El Consejo reúne, además de los exmandatarios, a exministros de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda y Economía; exsubsecretarios; representantes de universidades, gremios y empresas; y profesionales de reconocida trayectoria.

    El CPI fue creado en 2013 con el propósito de generar un espacio de debate y reflexión apartidario, cuyo punto de encuentro es el desarrollo de la infraestructura pública como herramienta para el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.

    Más sobre:Gabriel BoricConsejo de Políticas de InfraestructuraEduardo Frei Ruiz-TagleMichelle BacheletRicardo LagosSebastián Piñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    El crucial informe de la Cámara que podría sepultar o salvar al megaproyecto de Kast: las dudas por la invariabilidad

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas

    Ministerio de Justicia se opone a liberación de condenado por DD.HH. en etapa terminal y defensa acusa traición del gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    El crucial informe de la Cámara que podría sepultar o salvar al megaproyecto de Kast: las dudas por la invariabilidad

    El crucial informe de la Cámara que podría sepultar o salvar al megaproyecto de Kast: las dudas por la invariabilidad

    2.
    Con mención a Boric y acompañado de Don Francisco, Kast presenta proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

    Con mención a Boric y acompañado de Don Francisco, Kast presenta proyecto para establecer el “Día de la Teletón”

    3.
    La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast

    La historia detrás de la icónica gabardina del cantante Emmanuel que Boric obtuvo por $1 millón y que ahora tiene Kast

    4.
    Subsecretario Rosende por llamado del PC a manifestaciones durante el 1 de mayo: “Lo tomamos con mesura, con tranquilidad”

    Subsecretario Rosende por llamado del PC a manifestaciones durante el 1 de mayo: “Lo tomamos con mesura, con tranquilidad”

    5.
    Kast blinda a Poduje en polémica de humedales y lanza: “Si uno se equivoca en una ley, hay que reconocerlo”

    Kast blinda a Poduje en polémica de humedales y lanza: “Si uno se equivoca en una ley, hay que reconocerlo”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Boston River por la Sudamericana en TV y streaming

    Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura
    Chile

    Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

    El crucial informe de la Cámara que podría sepultar o salvar al megaproyecto de Kast: las dudas por la invariabilidad

    Ministerio de Justicia se opone a liberación de condenado por DD.HH. en etapa terminal y defensa acusa traición del gobierno de Kast

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama
    Negocios

    Novandino Litio obtiene aprobación ambiental para reducir extracción de agua y salmuera en el salar de Atacama

    Spotify se derrumba en bolsa por decepcionante pronóstico para segundo trimestre

    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años
    Tendencias

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    La estrategia de Taylor Swift para proteger su voz e imagen de la IA generativa

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”
    El Deportivo

    Cecilia Pérez aterriza el sueño del estadio de la U al asumir como presidenta: “Vender humo no es parte de mi esencia”

    En vivo: PSG y Bayern Múnich luchan por acceder a la final de la Champions League

    La U anota un hito en el fútbol: Cecilia Pérez es la primera mujer en asumir la presidencia de un club grande en Chile

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar
    Cultura y entretención

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    Laura Dern se une a la cuarta temporada de “The White Lotus”: Un esperado reencuentro en HBO

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas
    Mundo

    El plan de Australia para financiar medios de comunicación locales con impuesto a plataformas tecnológicas

    El sobreviviente designado: ¿cómo sería la sucesión si muere de repente el presidente de EE.UU.?

    China gana prestigio y EE.UU. pierde reputación: Sondeo en 10 países revela percepción de América Latina sobre el mundo

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC