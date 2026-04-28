Boric se suma a tradición de exmandatarios y asume como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

El expresidente Gabriel Boric se sumó a la tradición de exmandatarios del país y el pasado miércoles 22 de abril asumió como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Esta práctica tiene larga data en el CPI. En la actualidad, de hecho, la institución es presidida por el ex jefe de Estado Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera también fueron parte del consejo.

El Consejo de Políticas de Infraestructura se ha consolidado como un centro de encuentro y diálogo para el desarrollo de estudios, análisis y propuestas en la formulación de políticas públicas de largo plazo en infraestructura y los servicios que de ella se desprenden.

Entre sus objetivos está promover, apoyar, articular, evaluar y proponer “políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible, con una mirada de largo plazo para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Contar con la experiencia y la visión de quienes condujeron el país es un aporte invaluable para una institución como la nuestra. Los expresidentes conocen de primera mano los desafíos que enfrenta Chile en materia de infraestructura, y sus miradas enriquecen el debate que llevamos adelante con una perspectiva de largo plazo y sentido de Estado”, destacó Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.

El Consejo reúne, además de los exmandatarios, a exministros de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda y Economía; exsubsecretarios; representantes de universidades, gremios y empresas; y profesionales de reconocida trayectoria.

El CPI fue creado en 2013 con el propósito de generar un espacio de debate y reflexión apartidario, cuyo punto de encuentro es el desarrollo de la infraestructura pública como herramienta para el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.