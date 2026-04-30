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    Cruz-Coke critica desempeño de ministros de Kast y afirma que Poduje “no puede relacionarse como si estuviera en un programa de farándula”

    El presidente de Evópoli planteó que al gobierno "le costaría más" sin las figuras de Chile Vamos en el gabinete y acusó "excesiva timidez" de los ministros que no forman parte del comité politico.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El senador Luciano Cruz-Coke en el pódcast Cómo te lo explico.

    El presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, cuestionó este miércoles el desempeño de los ministros del gabinete del Presidente José Antonio Kast y señaló que tales autoridades deben cuidar la forma de relacionarse con sus pares.

    En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, Cruz-Coke, analizó la actuación del equipo ministerial y polémicas recientes, como las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje contra el senador Alfonso de Urresti (PS) por la ley de humedales.

    “Iván Poduje pelea de más, a mi juicio. Ahora le tuvo que pedir disculpas al senador De Urresti y no sé a quién más, entonces no se puede vivir pidiendo disculpas si acá hay ciertas formas que nos permiten gobernar y relacionarnos entre todos”, afirmó el senador.

    Frente a la idea que han levantado algunas figuras de Renovación Nacional (RN), de que Chile Vamos es el sustento del gobierno -lo que fue descartado por el ministro Poduje- Cruz-Coke planteó que al gobierno “le costaría más, lógico” sin el bloque y sin los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) entre sus filas.

    “Si por algo el Presidente de la República esto lo tiene muy claro, por eso tiene de ministros a Ximena Rincón, tiene al ministro Jaime Campos, a Francisco Undurraga, todos que votaron por Evelyn Matthei, que venían de Chile Vamos. Tiene a dos figuras que fueron importantes en el Congreso y en los gobiernos de Sebastián Piñera, afirmó Cruz-Coke.

    Frente a lo anterior, Cruz-Coke dijo extrañar un rol más protagónico de Claudio Alvarado como jefe de gabinete. “Se solucionarían muchos problemas”, planteó.

    Respecto al estilo de Poduje, Cruz-Coke señaló que lo encuentra un “buen profesional” y que “se manda bastante solo”.

    “Aquí, cuando tú no andas precisamente holgado de votos, tienes que conservar un poquito la forma. Decir que no le gusta la ley de humedales, que es una ley aprobada, pero no sacas nada con ir a Valdivia, a la región del senador (De Urresti), que además será presidente del Senado y echártelo encima gratuitamente y después pedirle disculpas”, dijo Cruz-Coke, quien enumeró las polémicas del titular de Vivienda por sus cruces con Guillermo Ramírez (UDI), Diego Schalper (RN) y sus calificativos contra Evópoli.

    “Cada uno tiene su ego y su autoestima bastante elevada en estas materias, por eso hay que ser cuidadoso. Por supuesto (que daña al gobierno), si guardar las formas importa en este asunto", complementó.

    “Tú no te puedes relacionar como si estuvieras en un programa de farándula de television y eso ha pasado. Tenemos que pensar que estamos en un gobierno porque la ciudadanía exige y busca, es seriedad y pragmatismo para que las cosas pasen”, lanzó Cruz-Coke.

    Desempeño del gabinete

    Cruz-Coke también afirmó que para cerrar flancos al gobierno, hace falta una mayor visibilidad del resto de los ministros frente a la exposición que han acaparado otros, como Quiroz y el mismo Poduje.

    “Sí echo de menos que salgan más ministros, porque cuando tienes el peso de un gobierno que tiene el peso de venir con ganas de hacer reformas importantes, apoyado exclusivamente sobre dos o tres ministros, uno esperaría que los 21 que van sobrando se pongan a la altura y salga a promover sus proyectos y brillar con fuerza”, manifestó.

    “A veces veo una timidez excesiva en algunos ministros. En 21 ministros veo eso”, dijo Cruz-Coke, sin especificar a qué secretarios de Estado apuntaba, aunque aclaró que son los que no están dentro del comité político.

    Oficios de la Dipres

    El senador por la Región Metropolitana también planteó que, frente a los oficios conocidos de la Dirección de Presupuesto (Dipres), que le abrieron flancos al Ejecutivo, se trata de “problemas de comunicación” y de diseño.

    “En estricto rigor, son siempre problemas de diseño político. Los oficios internos de un ministerio no debieran ser públicos, porque son formas de comunicarse entre departamentos internos, que obviamente si se hacen públicos, levantan la sospecha de que se van recortar cosas”, aseguró Cruz-Coke.

    “Acá, mientras no haya decreto firmado, no hay recorte y yo espero que esos recortes, en áreas sensibles, no se produzcan”, defendió Cruz-Coke, quien reconoció reuniones con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en esa línea.

    Más sobre:GobiernoLuciano Cruz-CokeGabineteJosé Antonio KastIván PodujeComo te lo explicopódcast

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