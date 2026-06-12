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    Política

    Diputado José Antonio Kast: “El FA tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”

    El diputado republicano e hijo del Presidente Kast justificó la acusación constitucional contra Nicolás Grau que presentó su bancada. "Es esa manera de hacer valer las culpas de quien hizo mal su pega", sostuvo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El 26 de mayo, cuando la bancada de diputados del Partido Republicano anunciaron que presentarían una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio), José Antonio Kast Adriasola estuvo presente en el punto de prensa. Sin embargo, no se pronunció al respecto.

    Esta tarde, el diputado del Partido Republicano, e hijo del Presidente José Antonio Kast Rist, se refirió al libelo que presentó su bancada esta semana, en sintonía con el Partido Nacional Libertario y parlamentarios de Chile Vamos y el Partido De la Gente.

    En conversación con Radio Agricultura, Kast Adriasola justificó que “la acusación constitucional es esa manera de recuperar la responsabilidad, la institucionalidad, de asignar y hacer valer las culpas de quien hizo mal su pega".

    “En la vida las acciones tienen consecuencias. Si uno hace algo bueno, tendrá una consecuencia positiva. Y si uno hace algo mal, tiene una consecuencia negativa”, afirmó.

    El diputado, además, planteó que “el Frente Amplio tiene la costumbre de hacer cosas y pensar que no tienen consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly. Les aviso que esta es la vida real, que no están jugando con billetes de juguete, sino que están en juego la vida de los chilenos. Hicieron muy mal la pega”.

    “No estamos hablando solamente de que no le achuntaron a un resultado, no es que no cumplieron la meta que ellos mismos se pusieron, sino que hay temas de mala información, poca transparencia en el proceso de formación del presupuesto pública”, profundizó.

    “Aquí el Estado, todos los chilenos, se vio perjudicado en sus intereses por la mala administración que ejerció el ministro Grau”, concluyó el parlamentario.

    Además, el parlamentario se refirió al lanzamiento del libro del exministro Mario Marcel, realizado esta semana. “Cumplimos más de 40 meses con el desempleo sobre el 8%. Hoy estamos sobre el 9% (...). Que el ministro Marcel venga a dar cátedra de cómo se supera una crisis... Tengo mis profundas diferencias”, sostuvo.

    “La realidad es que las reformas del gobierno anterior le hicieron muchísimo daño al empleo, a las personas de Chile”, concluyó.

    Más sobre:Acusación constitucionalPolíticaJosé Antonio Kast AdriasolaACNicolás Grau

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