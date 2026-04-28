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    Los polémicos dichos del ministro Poduje contra el senador De Urresti por la Ley de Humedales y la réplica del parlamentario PS

    Las palabras del titular de Vivienda, quien tildó de "locura" la normativa impulsada por el parlamentario socialista, fueron rechazadas, además, por la bancada de senadores del PS. Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió el proceso legislativo de la norma y llamó a "respetar el rol de los poderes del Estado".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En el marco de una reunió sostenida en dependencias del Servicio de Viviendas y Urbanización (Serviu) de Valdivia, esta tarde el ministro del ramo, Iván Poduje, lanzó duras críticas contra el senador socialista Alfonso de Urresti, por el rol del parlamentario en la elaboración de Ley de Humedales Urbanos.

    Esto, mientras discutía con autoridades y dirigentes vecinales sobre la factibilidad del postergado proyecto habitacional Guacamayo 3, que agrupa a más de 570 familias en la capital de la Región de Los Ríos.

    Y mientras se discutía la disponibilidad de suelos para construir -producto de la propia Ley de Humedales-, uno de los presentes recordó al ministro que “Valdivia está considerada como ciudad humedal”.

    De inmediato, Poduje retrucó: “Dígale a las familias eso”, emplazó, tras lo cual su contraparte replicó :“Ellas están al tanto”.

    Ahí, el titular de Vivienda le enrostró a su interlocutor el tiempo que han debido esperar las familias del proyecto para una solución habitacional. “¿Y ocho años le parece algo decente, por esta locura que hizo este senador (De Urresti)?”, sostuvo Poduje, en relación a la Ley de Humedales Urbanos.

    “Esa ley quedó mal hecha. Es por eso que las vecinas tuvieron que esperar 8 años”, añadió.

    Y ante esto, durante esta jornada, el senador De Urresti ocupó sus redes sociales para salir a responder al secretario de Estado. “Como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas. Las familias requieren agilidad, pero sobre todo soluciones reales que no se hundan con el tiempo”, relevó de forma inicial.

    Tras esto, el parlamentario PS profundizó mediante un video, en el cual calificó como “lamentables las palabras del ministro de Vivienda, quien como arquitecto debiera tener conocimiento de lo complejo que es llevar adelante un proyecto habitacional”.

    En este marco, agregó que “tratar de simplificar esta situación y echarle la culpa a una ley que sus propios ministros, cuando eran parlamentarios, suscribieron y votaron, me parece irresponsable. Tras esto, De Urresti destacó que “un ministro de Vivienda tiene que estar a disposición de buscar soluciones, y no de azuzar ni dividir. Es realmente lamentable que en su calidad de ministro de Vivienda y Urbanismo no persiga esos objetivos”.

    Bancada PS se suma a las críticas

    Tras las declaraciones del ministro Poduje, se sucedieron las críticas desde el PS, la tienda del senador De Urresti.

    Primero, el senador Juan Luis Castro, en su calidad de jefe de la bancada de senadores, acusó una “conducta impropia de una autoridad de Estado”, rechazó el tono provocador del ministro y advirtió que este estilo contradice el discurso de unidad y diálogo del gobierno.

    Y luego, mediante un comunicado, la propia bancada manifestó su “respaldo absoluto” al senador Alfonso de Urresti, tras lo cual indicaron que “nos preocupa el tono y la forma en que el ministro ha abordado este y otros debates”.

    “En distintas instancias públicas se ha evidenciado un patrón de respuestas confrontacionales con vecinos y autoridades, lo que no contribuye a generar las condiciones de diálogo que el país requiere para enfrentar desafíos complejos como el acceso a la vivienda”, agregaron los senadores socialistas.

    Tras recordar que la Ley de Humedales Urbanos contó con respaldo transversal en el Congreso, llamaron al gobierno de José Antonio Kast a “corregir estas dinámicas que en nada ayudan”, a relacionarse con respeto y dejar de lado las “caricaturas que solo buscan denostar a quienes están en la oposición”.

    El cruce entre Poduje y la senadora Núñez

    Tras la polémica generada por las críticas de Poduje a la Ley de Humedales, desde el propio oficialismo salieron a emplazar al ministro de Vivienda.

    Y es que, a través de sus redes sociales, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se sumó a la defensa de la norma y de su proceso legislativo.

    Así, en su cuenta de X sostuvo: “Como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos. La Ley de Humedales impulsada por el senador De Urresti tuvo apoyos transversales. Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, sostuvo.

    Sin embargo, y tras cartón, el propio ministro Poduje salió a replicar a la senadora RN.

    “Como ministro de Vivienda yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales, como las que conocí hoy en Guacamayo Valdivia, que han esperado por más de 8 años”, cerró el secretario de Estado.

    Más sobre:PolíticaIván PodujeAlfonso de UrrestiLey de Humedalespolémica

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