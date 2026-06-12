Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

En la antesala del cumplimiento de los 100 días de gobierno, en La Moneda se esfuerzan por demostrar que la seguridad ciudadana es la prioridad de la administración del Presidente José Antonio Kast. En medio de ese esfuerzo, la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), que autorizó el cobro del IVA a las casas de apuestas ilegales, sorprendió de mala manera al oficialismo.

“Al SII no le corresponde pronunciarse sobre la licitud, sino que aplicar las normas para los cobros”, dijo esta semana el director nacional del organismo -dependiente del Ministerio de Hacienda-, Jorge Trujillo.

En las filas de los partidos de gobierno existe preocupación, pues consideran que tributar a las casas de apuesta ilegales es perjudicial para el relato que pretende instalar el Ejecutivo en torno a la seguridad ciudadana.

En la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) decidieron actuar y presentaron un proyecto de ley que pretende prohibir “establecer como hecho gravado, base imponible o elemento constitutivo de la obligación tributaria una conducta ilícita o constitutiva de delito”.

“Los juegos de azar se encuentran sujetos a un régimen de estricta legalidad, siendo ilícitos todos aquellos que no cuentan con una autorización legal expresa (...). Resulta jurídicamente incoherente que se promuevan iniciativas destinadas a gravar directamente este tipo de actividades ilícitas”, argumentan en el proyecto.

“Hemos presentado un proyecto de ley que recupera la coherencia, para que aquello que es contrario al ordenamiento jurídico lo es para el Ministerio de Seguridad, pero también para otras entidades del Estado”, explicó el jefe de la bancada de diputados RN, Diego Schalper.

Este proyecto ya fue avisado a los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y José García (Secretaría General de la Presidencia). Además, fue abordado en el último comité político ampliado que se realizó en La Moneda.

El diputado Schalper dijo a este medio que “el combate a lo que es contrario al ordenamiento jurídico tiene que ser coherente. No es posible que, por un lado, estemos enfrentando con tanta vehemencia las incivilidades, los delitos y el crimen organizado y, en paralelo, estamos recaudando fondos públicos por la vía de tributar hechos ilegales. Eso no es consistente”.

Desde la misma bancada, el diputado Evópoli Jorge Guzmán planteó: “El gobierno debe ser coherente en esto. Si la actividad es ilegal, se le persigue y se le sanciona. No solo es importante recaudar. Y en el caso de las casas de apuestas online, primero se regula, luego se recauda. No pueden mirar para el lado con las consecuencias que hoy afectan la salud pública por la ludopatía que hoy afecta principalmente a los jóvenes”.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (también RN) sostuvo que “si no cuentan con autorización legal, las plataformas de apuestas online son aín ilícitas en Chile. Resulta sorprendente que puedan declarar y pagar IVA. Urge regularizar estas plataformas, por una serie de consecuencias, como el aumento de la ludopatía (...). Está bien que haya que recaudar, pero todo a su orden”.

Además, Ossandón advirtió que esta recaudación podría debilitar el relato de seguridad del Ejecutivo.

Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

La autorización del cobro del IVA a las casas de apuesta ilegales generó incomodidad en otros sectores del oficialismo. Por ejemplo, el senador Rodolfo Carter, de la bancada del Partido Republicano, alertó que “no podemos decirle a la sociedad chilena que vamos a perseguir a los vándalos si a la vez estamos legalizando el comercio ilícito a través de los casinos”.

12-03-2026 RODOLFO CARTER FOTO; PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Por su parte, la jefa de la bancada de diputados UDI, Flore Weisse, recordó que “fuimos los primeros en presentar un proyecto en materia de apuestas online, vinculadas, en ese caso, al fútbol profesional. A pesar de haber sido aprobado hace más de dos años, ese proyecto no se ha tramitado en el Senado. Vamos a ver este proyecto (de RN), para ver si es más de lo mismo o muy similar, y si corresponde perfeccionarlo”.

“Es una preocupación que tenemos cómo se aclara la recaudación versus la licitud de las actividades por las cuales exista pago de impuestos”, agregó Weisse.

Desde la misma bancada, el diputado Jaime Coloma planteó que el proyecto de RN “es un aporte concreto: viene a poner claridad donde hoy hay un vacío. Si una actividad es ilegal, no puede al mismo tiempo ser parte del sistema tributario como si fuera lícita”.

“Avanzar en esto ordena las cosas para todos. Y esto va más allá de lo tributario: hoy los bancos transfieren a diario grandes sumas de dinero a estos casinos online, como si se tratara de cualquier actividad lícita. Eso tampoco puede seguir pasando sin que nadie diga nada”, añadió Coloma.