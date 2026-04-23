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    Política

    Ministro Iván Poduje: “Este gobierno no descansa en Chile Vamos”

    El titular de Vivienda defendió el liderazgo de Kast, cuestionó el peso político de la coalición de centroderecha y abordó la caída en la aprobación del Ejecutivo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    25 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE TRABAJO, IVAN PODUJE, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, defendió este miércoles la administración del Presidente José Antonio Kast y afirmó que el gobierno “no descansa” en Chile Vamos, bloque que agrupa a RN, la UDI y Evópoli.

    En un nuevo capítulo del pódcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el secretario de Estado abordó el escenario político de la actual administración, el denominado “fuego amigo” y la caída en la aprobación del Ejecutivo.

    En esa línea, el titular de Vivienda fue consultado por los cuestionamientos formulados desde el bloque de centroderecha que respaldó a Kast para llegar a La Moneda.

    “Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera”, dijo de partida el secretario de Estado.

    Luego agregó: “Yo creo que el Presidente tiene la lealtad de su equipo, de su gabinete, un equipo afianzado y él llegó ahí solo. No digamos que lo querían ahí. El Presidente Kast hizo una tarea solo, se tuvo que ir de un partido”.

    En medio de la conversación, Poduje sostuvo que “hasta donde yo sé en el gabinete hay dos ministros” vinculados a Chile Vamos, resaltando a otras figuras del equipo ministerial, como la ministra republicana María José Wulf (Desarrollo Social) y las independientes Francisca Toledo (Medio Ambiente) y May Chomalí (Salud).

    “Con todo el cariño para Chile Vamos, este gobierno no descansa en Chile Vamos, por favor. En el Parlamento quizá, se requerirán sus votos”, afirmó el ministro, en alusión al peso político del bloque en la actual administración.

    Con todo, Poduje defendió que “cuando una persona como él (Kast) ha hecho esa pega, no solo, pero junto a su equipo, hay que darle el mérito”.

    En la misma línea, sostuvo que no le gustaría un desencuentro con el bloque político, aunque afirmó que Kast “absolutamente” habría ganado la elección presidencial incluso sin su respaldo.

    “Por supuesto, si ganó con el apoyo, primero, de 7,6 millones de votos, la votación más alta de la historia. Esto no es una crítica a Chile Vamos, pero si uno pregunta la identificación política de la gente con Chile Vamos, UDI, RN, Evópoli, creo que tira a cero, entre cero y uno”, cuestionó.

    “Hay que darle mérito a las personas en función de su trayectoria, y no hay que inflar los méritos de algunos y subestimar los méritos de otros. Con eso no estoy diciendo que no sea importante, como en todo gobierno, que haya una coalición política que actúe ordenadamente y ha sido muy leal, y lo haya hecho bien, pero no es que sea el sostén político”, añadió.

    Cuestionamientos a Evópoli y Longueira

    En su análisis político, el arquitecto también apuntó contra Evópoli.

    “Me llevo muy bien con el ministro de Culturas, Francisco Undurraga. Me llevo bien con el resto de Evópoli, pero los chicos tienen poca autocrítica, entonces yo los veo que ahora que están casi desapareciendo, dando lecciones de cómo gobernar y veo a Hernán Larraín Matte siempre pontificando”, afirmó.

    Luego añadió: “Tienen la autoestima elevada para el peso demográfico y electoral que tienen”, en referencia a la colectividad liderada por el senador Luciano Cruz-Coke.

    Durante la conversación, Poduje también arremetió contra el exministro y fundador de la UDI, Pablo Longueira, por sus críticas a la supuesta falta de relato del gobierno.

    “El Presidente se fue de un partido, a caminar por el país y empezó a llevarse gente, hace 10 años”, dijo en relación con la salida de Kast de la UDI.

    A continuación, agregó: “Cuando yo escucho al señor Pablo Longueira que critica la falta de diseño, la falta de relato, que es lo que dice siempre -porque Longueira cada cierto tiempo sale con lo del relato, hasta que lo ponen de ministro y ahí encuentra que el relato es bueno-. Espero que no sea el caso”.

    “Al Presidente Piñera, Longueira lo hizo pedazos con la falta de relato hasta que lo puso de ministro y ahí se acabó la crítica. No sé. Es una reflexión”, sostuvo.

    Aprobación del gobierno

    Respecto de los últimos números del gobierno en las encuestas, Poduje señaló que “más que me ocupa, creo que tenemos que revertirlo”.

    “Creo que hay una mecha corta en la gente respecto en la respuesta, justificada. O sea, si yo espero ocho años mi vivienda y me dicen que un año más, no poh, váyanse a la cresta (sic)”, agregó.

    Consultado sobre si estas cifras reflejan errores del Ejecutivo, el ministro apuntó a factores externos y sostuvo que “hemos tenido mala suerte”, citando como ejemplo el alza histórica de los combustibles.

    “Cuando usted tiene un automóvil masificado, contrario a lo que pensaba el exministro de Transportes (Juan Carlos Muñoz), que pensaba que toda la gente andaba en micro y en bicicleta, no. El auto se masificó en todos los sectores y si sube el combustible, es obvio que va a aumentar el malestar, no hay que ser genio matemático”, afirmó.

    Además, agregó que el aumento de las cuentas de servicios también “resiente” la percepción de la ciudadanía.

    “Nuestra responsabilidad es entonces trabajar el doble para que los beneficios que la gente percibe que atenúan ese malestar, que se refleja en las encuestas, se puedan concretar”, añadió.

    Asimismo, respecto a la desaprobación del gobierno de Kast, Poduje descartó que esta aumente por episodios como el almuerzo del Mandatario en La Moneda.

    “Hay cosas que indignan mucho más que eso”, sostuvo, sin entregar un diagnóstico más amplio sobre este primer mes de administración.

    Más sobre:Iván PodujeMinistro de ViviendaComo te lo explicoChile VamosJosé Antonio KastGobiernoEvópoli

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