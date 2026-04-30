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    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las seleccionadas juveniles buscan una nueva victoria en la cuarta fecha del campeonato.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17. Foto @laroja

    Este jueves Chile tiene su próximo desafío ante Paraguay, en el marco de la cuarta fecha del Sudamericano Femenino Sub 17.

    Se trata de un partido clave para las dirigidas por Vanessa Arauz, que llegan tras vencer a Bolivia y empatar con Colombia, en búsqueda de liderar el Grupo A.

    Recordar que este campeonato cobra interés al facilitar cuatro cupos directos al próximo Mundial de la categoría, el que se jugará en Marruecos durante el segundo semestre.

    Cuándo juega Chile vs. Paraguay

    El partido de la Roja Femenina Sub 17 contra Paraguay es este jueves 30 de abril, a las 19:00 horas.

    Las selecciones se miden en el Estadio Defensores del Chaco.

    Dónde ver a Chile vs. Paraguay

    El partido de Chile contra Paraguay se transmite en T13 En Vivo y DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online del compromiso va por t13.cl, la aplicación 13Go y el servicio DGO.

    Más sobre:FútbolSudamericano Femenino Sub 17Chile Femenino Sub 17ChileParaguayChile - ParaguayRoja Femenina Sub 17Selección Chilena Femenina Sub 17Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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