Tragedia en Conchalí: adultos mayores fallecen en incendio que afectó su vivienda

Un trágico incendio se registró la mañana de este jueves en la comuna de Conchalí, en el sector norte de la Región Metropolitana, donde dos personas perdieron la vida.

El siniestro se registró a las 10:45 horas, momento en que una casa ubicada en en calle Toltén comenzó a incendiarse.

En la vivienda residían cuatro personas, dos de ellas eran adultos mayores, de 80 y 67 años, ambos perdieron la vida al interior del inmueble al no poder escapar de las llamas.

De momento, se desconoce el origen del incendio, sin embargo la situación ya está siendo investigada por los equipos correspondientes.