Cita pedida por él: ministro Quiroz se reunió con el CFA para exponer megarreforma y responder dudas fiscales del proyecto

Consejo Fiscal Autónomo se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y sus asesores.

La próxima semana se retoma el debate de la megarreforma que impulsa el gobierno y que incluye una serie de modificaciones tributarias que generarán efectos en la recaudación fiscal del país. Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitó una reunión con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para aclarar las dudas de la entidad al respecto, la que tuvo lugar este jueves.

El Consejo Fiscal Autónomo estuvo representado en la cita por su presidenta Paula Benavides, el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y los consejeros Marcela Guzmán, Hermann González y Joaquín Vial.

Durante la instancia, los consejeros realizaron diversas consultas respecto de la iniciativa, la que está siendo analizada por el CFA en el marco de sus funciones de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.

Durante esta semana el Consejo llevó a cabo una ronda de exposiciones con invitados para reflexionar sobre los impactos fiscales de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo.

Esa lista la integraron el exvicrepresidente del Banco Central, Manuel Marfán; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini; el acádemico de la UDD, Klaus Schmidt-Hebbel, y la académica de la Universidad de Los Andes, Ceciia Cifuentes.

En cuanto a la reunión con Quiroz, de acuerdo a los señalado por el CFA, “el Consejo hizo presente al ministro de Hacienda que, por encontrarse en proceso de elaboración de este análisis, no le sería posible adelantar sus análisis y conclusiones respecto a la materia”.

Además, el Consejo abordó con el secretario de Estado la reciente publicación de su informe “Propuestas metodológicas para los ajustes cíclicos de la regla fiscal”, documento en que analiza el funcionamiento del Balance Estructural (BE) y realiza recomendaciones metodológicas al respecto.