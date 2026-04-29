Participación de las AFP en el Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en su menor nivel desde que hay registro

Participación de las AFP en Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en menor nivel del que hay registro

Hasta el año 2020 las AFP siempre administraron más de la mitad del saldo que hay en el país en Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Pero en 2021 eso cambió. Desde entonces, las personas han ido modificando sus preferencias respecto de qué tipo de empresas quieren que gestionen los fondos que destinan para aumentar el monto de su pensión futura o compensar períodos no cotizados.

Bajo este escenario, las AFP cerraron el año 2025 con la menor participación que han registrado sobre el saldo total de APV que hay en el país, mientras otras industrias han ido ganando terreno.

Así, según las cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre las AFP gestionaban el 41,7% del saldo total de APV, esto es, $5.894.467 millones. Lo anterior representa un retroceso respecto del 42,2% de diciembre de 2024 y está muy lejos del peak de 56% que alcanzaron en 2013.

En todo caso, sigue siendo la industria con mayor participación sobre el total de $14.127.069 millones que había en el sistema al cierre de 2025.

Tal resultado está en línea con el hecho de que han disminuido los depósitos directos que recibe esta industria en APV, mientras otros sectores los han aumentado, principalmente las compañías de seguros y fondos mutuos. Además, tampoco es el sector donde se abren más cuentas de APV.

En el último tiempo los fondos mutuos han venido ganando cada vez más terreno. Si al término de 2020 esta industria tenía una participación de 15,7% sobre el saldo total de APV, ahora poseen el 18,7% ($2.638.116 millones).

De hecho, en 2025 fue el sector que abrió más cuentas de este tipo, pues a diciembre anotaron 111 mil nuevas cuentas en doce meses, hasta totalizar 1.119.354. Esto se compara con las 70 mil cuentas que abrieron las AFP el año pasado, llegando a 2.033.190.

Ambas industrias acumularon la mayor cantidad de cuentas del sistema, si se considera que al término de 2025 en el total se registraron 3.374.214 cuentas en el país.

En el saldo total de APV, también han venido aumentando su participación las corredoras de bolsa, industria que acumula altos saldos en pocas cuentas. Ello, considerando que los intermediarios de valores tenían el 11,3% de participación en el saldo de 2020. Pero a diciembre del año pasado las corredoras ya registraban el 15,8%, con $2.234.284 millones. Eso sí, solo tenían un total de 45.166 cuentas, y en 2025 registraron la apertura de solo 1.246 de ellas.

En todo caso, el segundo lugar en participación sobre el saldo total de APV se lo quedan las compañías de seguros de vida, que dan cuenta del 23,2% del sistema ($3.272.917 millones), versus el 19% que tenían en 2020.

Además, la industria aseguradora es la que en 2025 tuvo el mayor monto de depósitos directos, con $401 mil millones. Le siguen las AFP con $366 mil millones y luego los fondos mutuos con $352 mil millones.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, estima que el terreno que han perdido las AFP ocurre por distintas razones. Primero, comenta que “existe inquietud” por el cambio de multifondos a fondos generacionales que deberá hacer esta industrias, según mandató la reforma previsional.

Jiménez recuerda que “a fin de año se sabrán más detalles” sobre su diseño. “Esto es un cambio importante, ya que para los ahorros APV y depósitos convenidos solo será posible elegir un fondo y no diversificar en dos como lo es hasta hoy”.

Como segundo argumento, menciona que 2025 “fue un muy buen año en retornos, tanto de los fondos de pensiones como en otras instituciones, sobre todo para quienes estuvieron sobreponderados en acciones chilenas, lo que dio un impulso importante por optar a invertir en opciones que permitan elegir y sobreponderar en lo que se quiere invertir. Si el resultado fue sobresaliente, fue un incentivo a estar fuera de los fondos de pensiones”.

En tercer lugar, la ejecutiva señala que “cada año las empresas de inversión y los asesores financieros buscan clientes para ofrecer ser su ejecutivo, ya que se han dado cuenta que los ahorros previsionales son parte del patrimonio que se construye. La asesoría en inversión debe incluir los ahorros previsionales voluntarios, dado que cada vez más personas se interesan en ahorrar y ha pasado a ser parte importante de la asesoría”.

Por su parte, el asesor previsional Felipe Gormaz cree que las razones de la menor participación que ahora tienen las AFP sobre el APV se explica, por un lado, porque las AFP están limitadas a invertir los recursos en solo cinco multifondos, “versus la diversificación que ofrecen corredoras, fondos mutuos y aseguradoras”.

Pero también estima que hay otras razones: “Las plataformas digitales con menores costos; las asesorías personalizadas; y la percepción pública negativa hacia las AFP. Todo eso no ha cambiado”. Es más, asegura que “entre octubre y hoy han aparecido elementos nuevos que profundizan la tendencia y que vale la pena agregar”.

En ese sentido, recuerda en primer lugar que existe “incertidumbre regulatoria sobre los fondos generacionales” que “se ha vuelto más concreta, no menos”, ya que como el régimen de inversiones aún no se ha dictado, “eso significa que el ahorrante de APV que hoy tiene su dinero en una AFP, no sabe exactamente bajo qué política de inversión estará administrado en doce meses más. Esa incertidumbre activa naturalmente la búsqueda de alternativas”.

Entre otras cosas, Gormaz también menciona que “la reforma previsional ya comenzó a implementarse y el primer efecto ya es observable. Desde agosto de 2025 comenzó el aumento gradual de la cotización obligatoria con un 1% adicional. Aunque es ahorro obligatorio, no APV directo, el efecto psicológico importa: el afiliado puede sentir que ya ´aporta más de forma forzada al sistema AFP´. Podría entonces, ser menos propenso a depositar voluntariamente en esa misma institución".