    Entre Mon Laferte, Cancamusa y Sinaka: Premios Pulsar 2026 revela sus nominados

    La gran noche de la Música Chilena se desarrollará el próximo 7 de junio en TVN. Mon Laferte es la que concentra la mayor cantidad de nominaciones. También destacan dos categorías muy competitivas, Mejor Álbum Pop y Canción del Año.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Los Premios Pulsar 2026 ya tiene su lista de nominados. Destaca la presencia de Mon Laferte como la artista con más nominaciones; el reconocimiento al gran año de Cancamusa y la presencia del género urbano.

    La viñamarina, quien este año fue reconocida con la Gaviota de Platino en el Festival de Viña, tiene presencia en tres categorías: Mejor Álbum Pop (Femme Fatale), Intérprete Vocal del Año y Canción del Año con Otra noche de llorar, el primer single de Femme Fatale, su álbum de sonido más jazzero.

    26 DE FEBRERO DEL 2026 LA ARTISTA MON LAFERTE RECIBE ANTORCHA DE PLATINO EN EL FESTIVAL DE VIÑA 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Otro disco con presencia importante es Dopamina, de Cancamusa. El álbum está nominados en dos categorías, Mejor Álbum Pop y Canción del Año (Dopamina). Un movimiento que de alguna forma apunta a reconocer el impulso que ha tenido la también baterista de Los Bunkers, quien este mes saldrá de gira recorriendo Valdivia, Concepción, Viña del Mar y el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago.

    También tuvieron par de nominaciones: De encuentros y ausencias, el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro (Mejor Álbum Folclórico y Grabación del Año), e Ilusiones Ópticas de Mapocho Orquesta (Mejor Álbum Jazz y Grabación del Año).

    Entre los artistas que reunieron dos nominaciones están Javiera Mena (Mejor Álbum Pop — Inmersión y Canción del Año — Mar de coral), Chini.png (Mejor Álbum Rock — ★ Vía lo Orozco ★ y Mejor Videoclip — Tímida), Jordan (Mejor Álbum Tropical — Supercumbia Volumen 2 e Intérprete Vocal del Año), Gloria Simonetti (Mejor Álbum Balada o Música Romántica e Intérprete Vocal del Año) y la nueva sensación del reggaetón chileno, Sinaka (Mejor Álbum Urbana y Canción del Año — Senda Bellakona).

    Las dos categorías más competitivas son Mejor Álbum Pop y Canción del año, donde se reúnen figuras como Mon Laferte, Javiera Mena, además de Cancamusa y Sinaka. Serán de seguro de las más esperadas de la noche.

    La ceremonia de premiación está fijada para el 7 de junio en TVN, previo a la “noche inaugural” el 4 de junio en Sala SCD Egaña.

    REVISA LISTA NOMINADOS AQUI

    MEJOR ÁLBUM POP

    BUENOS VALORES MALOS MODALES – KUINA

    DOPAMINA – CANCAMUSA

    FEMME FATALE – MON LAFERTE

    INMERSIÓN – JAVIERA MENA

    LA ENERGÍA – GONZALO YAÑEZ

    MEJOR ÁLBUM ROCK

    ★ VÍA LO OROZCO ★ – CHINI.PNG

    ALMA TADEMA – NIÑOS DEL CERRO

    CLAROSCURO – BBS PARANOICOS

    DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO

    MANANTIAL – QUIVIK

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TRADICIONAL FOLCLÓRICA CHILENA

    AÑAÑUCA – MARCELA MOREIRA

    CALICHAL 45 AÑOS / FIESTA Y TRADICIÓN – CALICHAL

    CANTA UN CANARIO EN LA GLORIA – PATI DÍAZ

    DE ENCUENTROS Y AUSENCIAS – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO

    LA VIDA EN 6/8 – RUBÉN FERNÁNDEZ BELTRÁN

    MEJOR ÁLBUM JAZZ

    CUERDA AL AIRE – FEDERICO DANNEMANN

    EL SECRETO DE LOS ARBUSTOS – PASCUALA ILABACA Y FAUNA, SDC BIG BAND, JOSÉ MORAGA

    ELLA LLEVA EL FUEGO – CLAUDIO RUBIO

    ILUSIONES ÓPTICAS – MAPOCHO ORQUESTA

    QUINTA TEMPORADA – JOAQUÍN FUENTES

    MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN Y RAÍZ LATINOAMERICANA

    BRUJOS – LA ORQUESTA DEL VIENTO

    CON UN POQUITO DE ALEGRÍA – TRASHUMANTE. COMPARSA EN MOVIMIENTO

    KUMBITA – YORKA

    MIEL Y HIEL – CHOLA Y GITANO

    SOL – SOL DEL RÍO

    MEJOR ÁLBUM METAL

    INTRASCENDENCE – INTRASCENDENCE

    LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO – TIMECODE

    QUADRAGENTA AT FINEM MUNDI – ENGRUPID PIPOL

    RE-ELEGANT AND MERCILESS REVENGE – SIKARIO

    ÜL – MAWIZA

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

    CREMA – POTENCIÓMETRO

    HYPERME – FRANCISCO RIFFO

    INVIERNO EN LA PLAYA – CHICARICA

    MUNDO – SEGUNDA MORDIDA

    VIGILIA – SEBASTIÁN VERGARA

    MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

    AURORA – PAULA RIVAS

    CONGATIVA – MORAL DISTRAÍDA

    LA PLENA ES QUE SÍ – LALI DE LA HOZ

    PURGATORIO CARNAVAL – BANDA CONMOCIÓN

    SUPERCUMBIA VOLUMEN 2 – JORDAN

    MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA

    BOLEROS – MILENA ANTONIA

    CON LOS AÑOS CANTADOS – GLORIA SIMONETTI

    DEBUT & DESPEDIDA – DINDI JANE

    HUELLAS – EL ULTIMO VIAJE

    LA AMISTAD HECHA BOLERO – GAMUZA

    MEJOR ÁLBUM MÚSICA RAP, REGGAE, R&B

    ADICCIÓN – FLOR DE RAP

    EL TAO DEL LOBO – AERSTAME

    FOCUS DAILY – UTOPIKO & CEAESE

    LA ESENCIA – HIRU

    SERPIENTE DE MADERA – ANA TIJOUX & HORDATOJ

    MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA

    CÓDIGOS DE MUÑEKA – PALOMA MAMI

    DESPUÉS DEL SOL – DREFQUILA

    EL NUEVO SONIDO – SINAKA

    I’M PART – EASYKID

    SATIROLOGÍA, VOL. 3 – KIDD VOODOO

    MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

    CASA – PAZ COURT

    LA PRIMERA LUZ – CAMILA MORENO

    LO SENCILLO Y LO SUTIL – ELIZABETH MORRIS

    PUNTADAS – TATA BARAHONA

    REFUGIO – NANO STERN

    MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA

    ALEJANDRO GUARELLO – KLIMA KLAMA

    ANIBAL VIDAL – THE LANGUAGE THAT ALL THINGS SPEAK

    INGRID SALDAÑA – RALLENTANDO D’ARIA

    LUCAS MUÑOZ – HYDRA

    MARTÍN LETELIER – SOLILOQUY

    INTÉRPRETE VOCAL DEL AÑO

    CHINOY

    FERNANDO UBIERGO

    GLORIA SIMONETTI

    JORDAN

    MON LAFERTE

    MEJOR NUEVO O NUEVA ARTISTA

    ANTTONIAS – ANTTONIAS

    ALFILERA – DETRÁS DE LAS PALABRAS

    HESSE KASSEL – LA BREA

    JAVIERA ELECTRA – HELÍADE

    NACIO – DECANTO

    PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

    ARCTAÑA – TIEMPO

    CARMEN CURICAL, MANUEL HUICHAO Y FREDDY CHÁVEZ – 30 CANTOS ARAUCANOS

    COLELO IDENTIDAD MAPUCHE – KILÓMETRO 24

    E KO FATI – PUAI ORA (FUERZA VITAL)

    WE CHOYÜN – WE CHOYÜN

    MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA INCIDENTAL PARA AUDIOVISUALES

    DIEGO DE LA FUENTE – PATIO DE CHACALES OST

    ILABACA & BENAVIDES – CALUROSA NAVIDAD

    MARTÍN SCHLOTFELDT – DENOMINACIÓN DE ORIGEN

    MILTON NÚÑEZ MORA – AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE

    MOWAT – 300 CARTAS OST

    MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

    FRANCISCO VICTORIA

    JAVIER BARRÍA

    NICOLÁS ROA COSSIO

    SUPERSERIUS

    VINCO

    GRABACIÓN DEL AÑO

    BANDA VOLANTE – EL TREN FANTASMA

    ING. GRABACIÓN: MARTÍN SCHLOTFELDT

    ING. MEZCLA: GONZALO GONZÁLEZ

    ING. MASTER: GONZALO GONZÁLEZ

    CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO – DE ENCUENTRO Y AUSENCIAS

    ING. GRABACIÓN: TOMÁS PÉREZ Y RAFAEL CHAPARRO

    ING. MEZCLA: TOMÁS PÉREZ

    ING. MASTER: GONZALO GONZÁLEZ

    MAPOCHO ORQUESTA – ILUSIONES ÓPTICAS

    ING. GRABACIÓN: JUAN PABLO QUEZADA

    ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA

    ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA

    OLIVIA GARCÍA – TE DARÍA TANTO

    ING. GRABACIÓN: ARTURO ZEGERS

    ING. MEZCLA: ARTURO ZEGERS

    ING. MASTER: ARTURO ZEGERS

    PASCUALA ILABACA Y FAUNA, SDC BIG BAND, JOSÉ MORAGA – EL SECRETO DE LOS ARBUSTOS

    ING. GRABACIÓN: HUMBERTO RUBIÑO

    ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA

    ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA

    MEJOR VIDEOCLIP

    GAY – PRINCESA ALBA DE BERNARDO QUESNEY

    TÍMIDA – CHINI.PNG DE ANTONIO VILLAMANDOS

    ASPIRINAS – MARÍA Y LOS TEMPLOS DE PEDRO LORCA

    EXPLÍCITO – 22RUZZ DE RODRIGO CAMPOS QUINTANA

    A PEDACITOS - DËNVER DE JUAN MATURANA

    CANCIÓN DEL AÑO

    “DOPAMINA” — CANCAMUSA & GEPE

    “MAR DE CORAL” — JAVIERA MENA

    “OTRA NOCHE DE LLORAR” — MON LAFERTE

    “SENDA BELLAKONA” — SINAKA

    “VOY CRECIENDO” — RUBIO

    Squella apunta contra la oposición por críticas tras oficio de la Dipres: “Personas con mañas políticas usaron esta evaluación”

    Contraloría advierte eventual infracción legal de ministros que no se han sometido a test de drogas

    Fiscalía Nacional alista ingreso de 70 nuevos fiscales y Valencia pone foco en robustecer equipos de flagrancia

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    De Liceos Bicentenario a la PGU: Quiroz también sugirió recortar al menos un 15% del presupuesto de otros 260 programas

    “La carga de la prueba la tiene el gobierno”: PDG exige conocer proyecto de pañales y medicinas para apoyar megarreforma

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Squella apunta contra la oposición por críticas tras oficio de la Dipres: “Personas con mañas políticas usaron esta evaluación”
    Chile

    Squella apunta contra la oposición por críticas tras oficio de la Dipres: “Personas con mañas políticas usaron esta evaluación”

    Contraloría advierte eventual infracción legal de ministros que no se han sometido a test de drogas

    Fiscalía Nacional alista ingreso de 70 nuevos fiscales y Valencia pone foco en robustecer equipos de flagrancia

    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide
    Industria avala decisión del gobierno de no avanzar en nueva ley de pesca y el mundo político se divide

    Participación de las AFP en el Ahorro Previsional Voluntario cierra 2025 en su menor nivel desde que hay registro

    Salario mínimo: gobierno propone alza de 4% nominal y negociación con la CUT termina sin acuerdo

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas
    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    Cruzeiro vence a Boca Juniors en Brasil y pone presión a Universidad Católica en la Copa Libertadores
    Cruzeiro vence a Boca Juniors en Brasil y pone presión a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    En vivo: O’Higgins recibe en Rancagua a Boston River por la Copa Sudamericana

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Entre Mon Laferte, Cancamusa y Sinaka: Premios Pulsar 2026 revela sus nominados

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Costos de la guerra: un billón de dólares para el mundo, ganancias “obscenas” de petroleras y la pérdida de empleo y pobreza en Irán

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Carlos III reconoce “diferencias” entre Reino Unido y EE.UU., pero apela a su “inquebrantable” vínculo

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC