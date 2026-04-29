Entre Mon Laferte, Cancamusa y Sinaka: Premios Pulsar 2026 revela sus nominados
La gran noche de la Música Chilena se desarrollará el próximo 7 de junio en TVN. Mon Laferte es la que concentra la mayor cantidad de nominaciones. También destacan dos categorías muy competitivas, Mejor Álbum Pop y Canción del Año.
Los Premios Pulsar 2026 ya tiene su lista de nominados. Destaca la presencia de Mon Laferte como la artista con más nominaciones; el reconocimiento al gran año de Cancamusa y la presencia del género urbano.
La viñamarina, quien este año fue reconocida con la Gaviota de Platino en el Festival de Viña, tiene presencia en tres categorías: Mejor Álbum Pop (Femme Fatale), Intérprete Vocal del Año y Canción del Año con Otra noche de llorar, el primer single de Femme Fatale, su álbum de sonido más jazzero.
Otro disco con presencia importante es Dopamina, de Cancamusa. El álbum está nominados en dos categorías, Mejor Álbum Pop y Canción del Año (Dopamina). Un movimiento que de alguna forma apunta a reconocer el impulso que ha tenido la también baterista de Los Bunkers, quien este mes saldrá de gira recorriendo Valdivia, Concepción, Viña del Mar y el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago.
También tuvieron par de nominaciones: De encuentros y ausencias, el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro (Mejor Álbum Folclórico y Grabación del Año), e Ilusiones Ópticas de Mapocho Orquesta (Mejor Álbum Jazz y Grabación del Año).
Entre los artistas que reunieron dos nominaciones están Javiera Mena (Mejor Álbum Pop — Inmersión y Canción del Año — Mar de coral), Chini.png (Mejor Álbum Rock — ★ Vía lo Orozco ★ y Mejor Videoclip — Tímida), Jordan (Mejor Álbum Tropical — Supercumbia Volumen 2 e Intérprete Vocal del Año), Gloria Simonetti (Mejor Álbum Balada o Música Romántica e Intérprete Vocal del Año) y la nueva sensación del reggaetón chileno, Sinaka (Mejor Álbum Urbana y Canción del Año — Senda Bellakona).
Las dos categorías más competitivas son Mejor Álbum Pop y Canción del año, donde se reúnen figuras como Mon Laferte, Javiera Mena, además de Cancamusa y Sinaka. Serán de seguro de las más esperadas de la noche.
La ceremonia de premiación está fijada para el 7 de junio en TVN, previo a la “noche inaugural” el 4 de junio en Sala SCD Egaña.
REVISA LISTA NOMINADOS AQUI
MEJOR ÁLBUM POP
BUENOS VALORES MALOS MODALES – KUINA
DOPAMINA – CANCAMUSA
FEMME FATALE – MON LAFERTE
INMERSIÓN – JAVIERA MENA
LA ENERGÍA – GONZALO YAÑEZ
MEJOR ÁLBUM ROCK
★ VÍA LO OROZCO ★ – CHINI.PNG
ALMA TADEMA – NIÑOS DEL CERRO
CLAROSCURO – BBS PARANOICOS
DESEO, CARNE Y VOLUNTAD – CANDELABRO
MANANTIAL – QUIVIK
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TRADICIONAL FOLCLÓRICA CHILENA
AÑAÑUCA – MARCELA MOREIRA
CALICHAL 45 AÑOS / FIESTA Y TRADICIÓN – CALICHAL
CANTA UN CANARIO EN LA GLORIA – PATI DÍAZ
DE ENCUENTROS Y AUSENCIAS – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO
LA VIDA EN 6/8 – RUBÉN FERNÁNDEZ BELTRÁN
MEJOR ÁLBUM JAZZ
CUERDA AL AIRE – FEDERICO DANNEMANN
EL SECRETO DE LOS ARBUSTOS – PASCUALA ILABACA Y FAUNA, SDC BIG BAND, JOSÉ MORAGA
ELLA LLEVA EL FUEGO – CLAUDIO RUBIO
ILUSIONES ÓPTICAS – MAPOCHO ORQUESTA
QUINTA TEMPORADA – JOAQUÍN FUENTES
MEJOR ÁLBUM DE FUSIÓN Y RAÍZ LATINOAMERICANA
BRUJOS – LA ORQUESTA DEL VIENTO
CON UN POQUITO DE ALEGRÍA – TRASHUMANTE. COMPARSA EN MOVIMIENTO
KUMBITA – YORKA
MIEL Y HIEL – CHOLA Y GITANO
SOL – SOL DEL RÍO
MEJOR ÁLBUM METAL
INTRASCENDENCE – INTRASCENDENCE
LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO – TIMECODE
QUADRAGENTA AT FINEM MUNDI – ENGRUPID PIPOL
RE-ELEGANT AND MERCILESS REVENGE – SIKARIO
ÜL – MAWIZA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
CREMA – POTENCIÓMETRO
HYPERME – FRANCISCO RIFFO
INVIERNO EN LA PLAYA – CHICARICA
MUNDO – SEGUNDA MORDIDA
VIGILIA – SEBASTIÁN VERGARA
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL
AURORA – PAULA RIVAS
CONGATIVA – MORAL DISTRAÍDA
LA PLENA ES QUE SÍ – LALI DE LA HOZ
PURGATORIO CARNAVAL – BANDA CONMOCIÓN
SUPERCUMBIA VOLUMEN 2 – JORDAN
MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA
BOLEROS – MILENA ANTONIA
CON LOS AÑOS CANTADOS – GLORIA SIMONETTI
DEBUT & DESPEDIDA – DINDI JANE
HUELLAS – EL ULTIMO VIAJE
LA AMISTAD HECHA BOLERO – GAMUZA
MEJOR ÁLBUM MÚSICA RAP, REGGAE, R&B
ADICCIÓN – FLOR DE RAP
EL TAO DEL LOBO – AERSTAME
FOCUS DAILY – UTOPIKO & CEAESE
LA ESENCIA – HIRU
SERPIENTE DE MADERA – ANA TIJOUX & HORDATOJ
MEJOR ÁLBUM MÚSICA URBANA
CÓDIGOS DE MUÑEKA – PALOMA MAMI
DESPUÉS DEL SOL – DREFQUILA
EL NUEVO SONIDO – SINAKA
I’M PART – EASYKID
SATIROLOGÍA, VOL. 3 – KIDD VOODOO
MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA
CASA – PAZ COURT
LA PRIMERA LUZ – CAMILA MORENO
LO SENCILLO Y LO SUTIL – ELIZABETH MORRIS
PUNTADAS – TATA BARAHONA
REFUGIO – NANO STERN
MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA
ALEJANDRO GUARELLO – KLIMA KLAMA
ANIBAL VIDAL – THE LANGUAGE THAT ALL THINGS SPEAK
INGRID SALDAÑA – RALLENTANDO D’ARIA
LUCAS MUÑOZ – HYDRA
MARTÍN LETELIER – SOLILOQUY
INTÉRPRETE VOCAL DEL AÑO
CHINOY
FERNANDO UBIERGO
GLORIA SIMONETTI
JORDAN
MON LAFERTE
MEJOR NUEVO O NUEVA ARTISTA
ANTTONIAS – ANTTONIAS
ALFILERA – DETRÁS DE LAS PALABRAS
HESSE KASSEL – LA BREA
JAVIERA ELECTRA – HELÍADE
NACIO – DECANTO
PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
ARCTAÑA – TIEMPO
CARMEN CURICAL, MANUEL HUICHAO Y FREDDY CHÁVEZ – 30 CANTOS ARAUCANOS
COLELO IDENTIDAD MAPUCHE – KILÓMETRO 24
E KO FATI – PUAI ORA (FUERZA VITAL)
WE CHOYÜN – WE CHOYÜN
MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA INCIDENTAL PARA AUDIOVISUALES
DIEGO DE LA FUENTE – PATIO DE CHACALES OST
ILABACA & BENAVIDES – CALUROSA NAVIDAD
MARTÍN SCHLOTFELDT – DENOMINACIÓN DE ORIGEN
MILTON NÚÑEZ MORA – AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE
MOWAT – 300 CARTAS OST
MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL
FRANCISCO VICTORIA
JAVIER BARRÍA
NICOLÁS ROA COSSIO
SUPERSERIUS
VINCO
GRABACIÓN DEL AÑO
BANDA VOLANTE – EL TREN FANTASMA
ING. GRABACIÓN: MARTÍN SCHLOTFELDT
ING. MEZCLA: GONZALO GONZÁLEZ
ING. MASTER: GONZALO GONZÁLEZ
CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO – DE ENCUENTRO Y AUSENCIAS
ING. GRABACIÓN: TOMÁS PÉREZ Y RAFAEL CHAPARRO
ING. MEZCLA: TOMÁS PÉREZ
ING. MASTER: GONZALO GONZÁLEZ
MAPOCHO ORQUESTA – ILUSIONES ÓPTICAS
ING. GRABACIÓN: JUAN PABLO QUEZADA
ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA
ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA
OLIVIA GARCÍA – TE DARÍA TANTO
ING. GRABACIÓN: ARTURO ZEGERS
ING. MEZCLA: ARTURO ZEGERS
ING. MASTER: ARTURO ZEGERS
PASCUALA ILABACA Y FAUNA, SDC BIG BAND, JOSÉ MORAGA – EL SECRETO DE LOS ARBUSTOS
ING. GRABACIÓN: HUMBERTO RUBIÑO
ING. MEZCLA: JUAN PABLO QUEZADA
ING. MASTER: JUAN PABLO QUEZADA
MEJOR VIDEOCLIP
GAY – PRINCESA ALBA DE BERNARDO QUESNEY
TÍMIDA – CHINI.PNG DE ANTONIO VILLAMANDOS
ASPIRINAS – MARÍA Y LOS TEMPLOS DE PEDRO LORCA
EXPLÍCITO – 22RUZZ DE RODRIGO CAMPOS QUINTANA
A PEDACITOS - DËNVER DE JUAN MATURANA
CANCIÓN DEL AÑO
“DOPAMINA” — CANCAMUSA & GEPE
“MAR DE CORAL” — JAVIERA MENA
“OTRA NOCHE DE LLORAR” — MON LAFERTE
“SENDA BELLAKONA” — SINAKA
“VOY CRECIENDO” — RUBIO
