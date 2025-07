Cancamusa lanza Dopamina: “Cuando hago un disco me gusta entregar un mensaje, no hacer algo solo por hacer”

Habitualmente, se le conoce como la “hormona de la felicidad”. En realidad, la dopamina es un “neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los ganglios basales del cerebro”, según la definición de la RAE. No parece gran cosa, pero esta pequeña biomolécula tiene una función clave en el organismo; al liberarse en el centro de recompensas del cerebro, genera sensaciones de placer y proporciona un mejor ánimo.

El concepto le llamó la atención a Cancamusa, el alias artístico de Natalia Pérez. Justamente, la artista chilena escribió una canción que tituló Dopamina. “Me salió sin pensar -explica a Culto-. Es una palabra y un concepto que últimamente se presenta mucho en las redes sociales, por el impacto que tienen en nosotros, pero yo lo abordé desde el plano de la motivación”.

Tal como la canción Dopamina, que incluye a Gepe como invitado, la cantautora acumuló en los últimos dos años un cuerpo de canciones caracterizadas por su sonido más optimista y luminoso. La primera que escribió fue el sencillo de adelanto, Te conocí.

Fue entonces que Cancamusa echó mano al concepto de la dopamina para titular su nuevo disco, disponible desde el 17 de julio en las plataformas digitales. “La intención de este disco es que tenga un espíritu muy distinto a los que he lanzado antes -explica-. El primero es más introspectivo, el segundo es como un viaje, el cierre de un ciclo, de una relación y eso. Y yo quería que este tuviera un espíritu más arriba, mucho más fresco. Entonces, me parecía que Dopamina era un nombre perfecto para esta nueva era musical”.

Cancamusa

A diferencia de un disco convencional, en que un artista llega al estudio a grabar sus canciones en un período acotado de tiempo, Cancamusa se vio forzada a adaptarse a las circunstancias. Todo arrancó en 2023, el primer año en que comenzó a girar con su material. Y aunque tenía el bagaje de sus discos anteriores (Cisne-Lado Negro, 2020 y Amor Minimal, 2023), necesitaba más canciones para sus shows. “Entonces, empecé a componer. Ahí salieron Te conocí, Antes de que apague el sol y con esas canciones me fui de gira. Incluso en el 2023 ya estaba tocando canciones de este disco”.

En esos días, Cancamusa vivía en Ciudad de México. “En mis tiempos libres, trabajaba en el disco. Entonces, ha estado en constante evolución”, apunta. Fue ahí, donde partió el proceso, con la misma artista asumiendo la producción musical junto a Julián Bernal (Kali Uchis, Sebastián Yatra). “Teníamos ganas de trabajar juntos. Él es un productor muy práctico, muy ordenado, muy talentoso multiinstrumentista además. Entonces, fue muy fácil. Grabamos todo en su estudio. Ahí registramos todas las baterías”.

Con buena parte del trabajo ya adelantando en México, Cancamusa tomó el vuelo a Chile, en febrero de 2024. Su idea original era terminar el disco en el país, pero se encontró con la invitación para entrar en las filas de Los Bunkers como baterista. Por ello, tuvo que cerrar el álbum en cada momento libre que encontró. Con sesiones en estudios como La Salitrera y Madreselva, se registraron arreglos de bronces y cuerdas. “La base se grabó en Ciudad de México, pero tiene muchos colaboradores y muchos instrumentistas por lo mismo, porque responde a mis últimos años que han sido realmente muy inquietos. Ha sido la forma que he tenido para poder terminarlo”.

-Y respecto a tus discos anteriores ¿sientes que ahora escribes mejores canciones?

-Yo creo que sí. Con el tiempo he ido mejorando lo que comencé a hacer en relación a mi primer disco. Pero, desde mi segundo disco quise conectarme con letras de canciones más terrenales, a diferencia del primer disco, que era más surrealista, son canciones que se conectan más con el inconsciente. Quise conectarme con los sentimientos de una forma mucho más cotidiana y que me llevaran a conectarme con las personas, con un lenguaje mucho más simple. Y eso es algo que este disco también tiene. No lo veo como mejor o peor, fue la decisión de tomar un nuevo camino. Pero sí siento que sonoramente hay una evolución. Yo nunca había trabajado con bronces y con cuerdas. También hay una evolución en mi forma de cantar. Yo creo que cada vez me siento más cantante.

Cancamusa Foto: Joss Moisan

-¿Y cómo has llevado ese desarrollo como cantante?

-La voz ha sido lo último que yo he desarrollado, porque, como sabes, he pasado más años tocando la batería, pero siempre he sentido que puedo llegar a más. No lo he desarrollado tanto, pero ya ha pasado un tiempo de estar cantando. Entonces, eso me ha permitido tener nuevas herramientas para poder interpretar mejor, para poder encontrar mi voz. Es todo un camino el de la interpretación de la voz, es muy distinto a la batería. Por ejemplo, en [la canción] Reviví, creo que se se nota más mi desarrollo vocal, las influencias que tuve. Se ve que hay algo en mi forma de cantar, que está muy marcada por elementos muy sutiles del soul. Supongo que es algo que voy a ir desarrollando cada vez más, pero no lo pienso tanto.

En Dopamina también se escuchan arreglos de cuerdas. Son muy notorias en Reviví, un tema que originalmente la artista tocaba solo a la guitarra. “Esa canción la estaba tocando en vivo solita con la guitarra, tenía esa esencia como minimalista, como chiquitita. Y siempre había tenido la inquietud de que esa canción podría engrandecerse con una arreglo de cuerdas”, apunta.

Y la casualidad le abrió una oportunidad para satisfacer su idea. Durante los ensayos para el MTV Unplugged de Los Bunkers, conoció al Cuarteto Austral. Ahí notó que podría sumar las cuerdas que quería. “No quería quedarme con la duda de cómo hubiese quedado esa canción con cuerdas, así que le pedí al Martín Benavides, que está tocando con nosotros en el Unplugged y la gira acústica, que escribiera un arreglo. Y de una me gustó mucho su propuesta, nos metimos a grabarla y realmente pasó como imaginaba. La canción creció mucho más. Le sumé una batería al final para marcar un clímax. Así pasa muchas veces, uno se imagina una canción muy chiquitita y termina muy grande, porque la canción te lo pide”.

-En este disco trabajaste por primera vez esos arreglos de cuerdas y bronces, ¿lo sientes como un disco más ambicioso?

-No lo siento como un disco más ambicioso. Simplemente, tenía muchas ganas de explorar con bronces y sentía que habían ciertas canciones del disco que le venían, porque también tienen un lenguaje como muy pop latino y soul. Era algo que yo ya venía desarrollando desde mi disco anterior con canciones como Horas contigo, Una noche que nunca termina, que son como una mezcla entre pop, bolero, muy soul.

A diferencia de Amor Minimal, donde se mostró como un cantautora con guitarra en las manos, en los singles de adelanto de Dopamina como Check y Fue un adiós, se ve a Cancamusa tocando la batería. Incluso, a diferencia del sonido más procesado de Cisne-Lado Negro, en el nuevo álbum el sonido del instrumento es mucho más nítido y está más presente. Se puede oír casi pieza por pieza. Y esa sí fue una decisión pensada.

“Esa es una intención que tengo desde mi disco pasado -explica-. Pero como ese disco lo empecé en la pandemia y también estaba de gira con la Mon [Laferte], no pude estar tanto tiempo en el estudio. Entonces, las baterías están no tan presentes como en este disco. Cuando empecé a hacerlo, en 2023, la intención era que se notara que yo era baterista, que se notaran incluso las baquetas, las texturas de la batería. La idea era hacer una toma, no hacer loops, es una sola pista y sin tanta edición. Todo como muy orgánico. En este disco decidí conectarme más con la batería, que sea más protagonista y que cada vez en mis discos sea más protagonista”.

El interés por el el soul, también tiene una explicación. En 2023, grabó Dime, una colaboración con el músico estadounidense Aaron Frazer, también integrante de la banda de neosoul, Durand Jones & The Indications. “Eso me conectó mucho con la música que yo escuchaba en mi adolescencia”, explica.

Además, ese trabajo junto a Frazer le permitió conocer al reputado ingeniero Jon Castelli, quien participó en la mezcla de Hit me hard and soft, el último álbum de Billie Eilish. “Fuimos a mezclar a su estudio. Ahí lo conocí y comenzamos a seguirnos por Instagram”, cuenta Cancamusa.

De allí, solo bastó un paso para sumarlo al proceso de mezcla de Dopamina. Un acierto mayúsculo, pues es un nombre que ha trabajado para artistas de la categoría de Harry Styles, SZA, Camila Cabello, entre muchos otros. “Él apoyaba harto mi música en las redes sociales. Así que un día le escribí y él quiso apoyar mi proyecto. Fue entonces que terminó mezclando algunas canciones del disco. Para mí fue una experiencia increíble. Siempre había soñado con trabajar con un mixer de esa talla. Para los artistas latinoamericanos es realmente muy difícil llegar a trabajar con un profesional como él, es muy difícil. Para mí es un gran logro”.

Cancamusa Foto: Joss Moisan

La incorporación de un ingeniero de primera línea para su nuevo disco, se suma a una serie de hitos que ha sumado Cancamusa; desde su show en solitario en Sala Metrónomo, su aplaudido paso por Lollapalooza esta temporada, al próximo lanzamiento de Dopamina en el centro de Eventos Blondie. Un notorio crecimiento artístico y escénico. Pero ella lo calibra con su habitual mesura.

“Yo siento que sí, he crecido mucho con esto -apunta-. El nuevo disco me ha hecho muy consciente de la música que hago, porque ha pasado de ser un ejercicio del inconsciente de la composición, a hacer algo cada vez más consciente. Y cada vez tengo más ganas de conectarme con la gente a través de mis canciones. Eso es algo que no existía antes y ahora está. Y es muy bonito para mí ver mi desarrollo como artista en Cancamusa”.

-El proceso de este disco se cruza con tu incorporación como baterista a Los Bunkers. Y ahí hay una dualidad: te pudo conocer mucha más gente, pero por lo mismo, probablemente mucha gente aún no te ve como la cantautora que eres, sino como la baterista de Los Bunkers ¿cómo llevas esa dualidad?

-Y eso es una realidad. Por un lado, es increíble. No podría haber un lado negativo, jamás, porque mi sueño siempre fue ser baterista. Ahora, en estos últimos años, mi sueño es ser cantante y todo eso, que es algo que estoy descubriendo, pero de niña siempre quise ser baterista, tener una banda. Mi oficio siempre ha sido la batería y es el lugar donde yo siempre he trabajado. Entonces, recibir ahora el reconocimiento como baterista es maravilloso, porque es algo que he hecho toda mi vida. Y ver cómo en todos los conciertos de Los Bunkers llegan niñas y niños con sus baquetas y me dicen que después de la presentación del Festival de Viña comenzaron a tomar clases, eso es un regalo para mí y me alegra mucho. Y eso me pasa en todos los conciertos, no hay ningún concerto donde no lleguen niños o niñas con baquetas que me digan eso.

Los Bunkers

Por otro lado, el lado de que soy cantautora y que aún hay muchas personas que no lo saben, eso va a depender de qué tan buenas canciones haga yo y cómo voy a conectar con la gente, así de simple. Y ese es un camino que tengo que recorrer y que requiere de un tiempo. Y yo estoy dispuesta a vivir ese proceso, a que la gente me conozca por mis canciones también. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Yo estoy muy feliz porque cada día más gente conoce mis canciones. Por ejemplo, en el show de Viña, el público después de verme tocar batería, viralizó una de mis canciones [NdR: Horas contigo]. Ese fue un gran regalo también. Se viralizaron muchos videos míos tocando guitarra y cantando y todo eso. Entonces, es un proceso el que estoy viviendo. También estoy con mi tiempo súper dividido entre Los Bunkers y mi música. Debo admitir que es un gran desafío lanzar un disco en plena gira, pero tengo muchas canciones guardadas y yo quiero también vivir el presente en mi música y no estar atrasada, pronto voy a evolucionar a otro lugar y necesito ya entregar estas canciones para cerrar un ciclo y comenzar otro.

-¿La permanencia en Los Bunkers es algo que proyectas para largo?¿has pensado quedarte un tiempo o eventualmente dedicarte por completo a tu proyecto?

-Es que después de lo que pasó con los chicos hace un poquito más de un año, que fue como algo muy inesperado, pueden pasar tantas cosas que ya no quiero definir algo tan pronto. No es momento de tomar esas posiciones. He sido muy feliz y soy muy feliz ahí, aportando. Pero también estoy muy clara de que también yo quiero mi espacio, desarrollarme, que es algo que he buscado en los últimos cinco años. Yo quiero desarrollarme como artista y poder explorar todos los lugares y todas las posibilidades que tengo como cantante, como compositora. Y si yo puedo hacer eso, voy a estar feliz en cualquier lugar. Eso es lo que ahora podría responderte a esa pregunta.

En estos días, Cancamusa alista la presentación de Dopamina, agendada para el viernes 1 de agosto en el centro de eventos Blondie. Un show que prepara con una intención muy clara. “Va a ser más que un concierto. Es un show conceptual. Yo quiero que la gente viva una experiencia, que pueda descubrir el concepto de la dopamina a través de sensaciones, de visuales, de distintas experiencias más sensitivas. Entonces, la Blondie es un lugar perfecto para plasmar la estética y el concepto de este nuevo disco”.

También tendrá invitados, pero ante todo, su idea es motivar. “Mi intención con este disco es que las nuevas generaciones se inspiren, vuelvan a experimentar con los sentidos, a perseguir sus ideas, sus sueños. Cuando hago un disco me gusta entregar un mensaje, no me gusta hacer algo solo por hacer, siento que uno siempre tiene que tener una intención. Entonces, para mí fue muy importante conectar con esta palabra, con este concepto, con esta molécula. Porque es maravilloso cómo una molécula tan pequeña puede significar tanto en nuestro cuerpo y también ser el impulso que nos conecta con proyectos, con el placer que te genera la motivación de hacer algo”.

Las entradas para el concierto de Cancamusa en Blondie, se pueden adquirir por el sistema Blondietickets.