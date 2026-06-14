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    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    La nueva regulación busca reforzar la seguridad digital de niños y adolescentes. El gobierno británico deberá definir en los próximos meses qué plataformas y funciones quedarán sujetas a las medidas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    El Reino Unido avanza en una nueva regulación para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y otras plataformas digitales consideradas de riesgo.

    La medida se enmarca en la Children’s Wellbeing and Schools Act 2026, legislación que entrega al gobierno británico facultades para establecer restricciones de edad y límites a determinadas funcionalidades digitales.

    Según la información disponible, la norma no implica una prohibición automática e inmediata para todos los menores de 16 años, sino que crea un marco legal para que el Ejecutivo dicte reglamentos específicos durante los próximos meses.

    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    El regulador británico Ofcom tendrá un rol central en la implementación técnica de las medidas, especialmente en materias de verificación de edad y evaluación de riesgos para niños y adolescentes.

    Entre las exigencias que podrían aplicarse a las plataformas se encuentran mecanismos de verificación de edad más estrictos que una simple declaración del usuario, con el objetivo de asegurar que los menores no accedan a servicios o funciones restringidas.

    Las futuras reglas podrían afectar a redes sociales con contenido generado por usuarios, difusión algorítmica o herramientas de interacción directa, como Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook y otras plataformas similares.

    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    Además, el debate regulatorio apunta a limitar funciones consideradas de mayor riesgo para menores, como transmisiones en vivo, mensajes que desaparecen, contacto directo con adultos desconocidos, mecanismos de desplazamiento infinito y recolección de datos personales sin autorización parental.

    La discusión en Reino Unido se inspira en parte en el modelo aplicado en Australia, que avanzó en restricciones nacionales para el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años.

    El gobierno británico ha defendido este tipo de medidas como una forma de proteger la salud mental, la privacidad y la seguridad de niños y adolescentes frente a contenidos dañinos, dinámicas adictivas y eventuales contactos con desconocidos.

    Más sobre:Reino UnidoMenores de EdadRedes SocialesEuropaTecnología

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