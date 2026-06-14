Suiza rechaza referéndum para limitar la población a 10 millones de habitantes

Suiza rechazó el domingo una propuesta para limitar la población del país a 10 millones para 2050, según los resultados preliminares de un referéndum polémico calificado como el “momento Brexit” del país. Alrededor del 54% de los votantes se pronunciaron en contra de la iniciativa.

La aceptación de la medida habría puesto a Suiza en rumbo de colisión con Bruselas, poniendo en peligro el acuerdo de libre circulación en el bloque. El 60% de los productos suizos se venden a la UE, pero ese comercio depende de su pacto mutuo.

“Hoy, los votantes suizos han enviado una clara señal a favor de la fiabilidad, la apertura y la continuidad de la vía bilateral”, dijo el eurodiputado alemán, David McAllister, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. “Suiza mantiene su compromiso con sus lazos con Europa y está dispuesta a afrontar los retos de forma pragmática y cooperativa”, siguió.

El referéndum fue propuesto por el Partido Popular Suizo, de derecha, que argumentó que ayudaría a aliviar la presión sobre el medio ambiente y los servicios públicos del país. El partido tiene una larga trayectoria de campaña contra la inmigración.

La campaña del “no” se centró principalmente en cómo la restricción de la inmigración podría afectar a sectores donde abundan trabajadores extranjeros, como la sanidad. Suiza tiene actualmente una población de 9,1 millones de habitantes, que se prevé que supere los 10 millones a principios de la década de 2040. Aproximadamente el 28% de la población suiza actual nació en el extranjero.