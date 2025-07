Las historias del estudio Abbey Road y los otros chilenos que han pasado por el lugar que ahora recibe a Los Tres

Desde su apertura en 1931, con la interpretación de Land of Hope and Glory, de Edward Elgar, los estudios Abbey Road han hecho historia en la música popular. Y más en los últimos días, al anunciarse la grabación en ese lugar, del nuevo disco de Los Tres.

Ubicados en la zona de St.John’s Wood, en el noroeste de Londres, los estudios Abbey Road se vincularon en principio con la música clásica; en el estudio 1, el más grande del lugar, pasaron leyendas de la talla de Sergei Prokofiev, Maria Callas, Igor Stravinsky y hasta nombres ligados al jazz como Glenn Miller.

Pero la repercusión mundial de los estudios llegó con su apertura para la música pop. Hasta allí llegó The Beatles, y trabajó ahí la mayor parte de sus discos, incluso con el último nombrado, precisamente, Abbey Road.

The Beatles en Abbey Road

También se registraron allí algunos discos clásicos, como The Piper at the gates of Dawn de Pink Floyd, Odessey and Oracle de The Zombies, All things must pass de George Harrison, entre muchos otros.

El estudio agrandó su leyenda con un momento especial. Hasta ahí llegó el equipo de Adrian Maben, para registrar parte del trabajo del grupo en las sesiones iniciales del álbum The Dark Side of the Moon (1973). “Ven a Londres la semana que viene con un equipo mínimo y, por favor, no interfieras con nuestro trabajo”, le exigió Roger Waters.

La idea era usar el material como planos de recurso para el documental de Pink Floyd en Pompeya. Así, el cineasta registró a los músicos trabajando en piezas como Us and them, Brain damage, On the run, y otras. Tras un par de días, Maben fue “invitado” a retirarse.

También fue en Abbey Road, donde ocurrió el famoso reencuentro entre el grupo y su fundador y primer motor creativo, Syd Barrett. Fue en 1975, mientras trabajaban en su álbum Wish you were here. Barrett, quien había sido expulsado en 1968, lucía irreconocible; se había afeitado las cejas, las cabeza y lucía sobrepeso. Sus compañeros apenas lo reconocieron, pero fue una experiencia que los remeció.

Asimismo, entre las paredes de Abbey Road se han visto debuts. Por ejemplo, parte del álbum In Rock (1970), de Deep Purple, fue registrado en el estudio. Fue el disco que definió el sonido que el grupo trabajó durante buena parte de los setentas y fue el primero con Ian Gillan en la voz y con Roger Glover en el bajo eléctrico.

Incluso Radiohead tiene algún vínculo con ese estudio. Ahí se desarrolló la parte del trabajo de mezcla para el guitarrero álbum The Bends (1995), incluyendo la grabación de uno de los temas, Sulk. Y allí se registraron las cuerdas del disco Ok Computer (1997).

Thom Yorke junto a Sam Petts-Davies, trabajando en Abbey Road.

El estudio les gustó tanto a los músicos de Radiohead, que el proyecto The Smile, de Thom Yorke y Jonny Greenwood, grabó su álbum Wall of eyes (2024), en ese lugar. Consultado por NME, Yorke desestimó echar mano a la influencia Beatle en el trabajo para su álbum. “¡Lo intentamos muchísimo! Estábamos en Abbey Road, pero fue como: ‘No hagamos eso, ¿eh?’”.

No obstante su buena reputación, el músico añadió una interesante observación sobre Abbey Road. “Es el mejor estudio de Londres, pero tiene ese toque turístico donde la gente entra solo para decir que ha estado en Abbey Road. Para gente como nosotros, que llevamos trabajando allí intermitentemente desde los 90, es un poco deprimente, porque es un lugar fantástico”.

Los chilenos que han trabajado en Abbey Road

La semana arrancó con el anuncio de las sesiones de grabación del nuevo disco de Los Tres. Según apuntó Álvaro Henríquez en las redes sociales, trabajarán en el estudio 2, el mismo en que The Beatles grabaron la mayor parte de su música.

Los penquistas no son los primeros chilenos en vincularse con el lugar. Antes, en la era bullente de la industria, estuvo La Sociedad. El dúo de Daniel Guerrero y Pablo Castro, trabajó parte de su quinto disco Bar de amores (2001) en Abbey Road. En una sesión, el 26 de julio del 200, se registraron los arreglos de cuerdas bajo la dirección de Tito Dávila como productor (Nicole, La Rue Morgue).

Años después, en septiembre del 2015, el dúo Magaly Fields, integrado por Tomás Stewart (guitarras) y Diego Cifuentes (batería), tuvo la oportunidad de trabajar en Abbey Road.

Fueron seleccionados al ganar la convocatoria Global Converse Rubber Tracks, a la que postularon durante un viaje en tren por Alemania. Eso les permitió trabajar dos días, el 19 y 20 de septiembre de ese año. “La experiencia que tuvimos fue increíble, apenas entramos al lugar fue impresionante”, detallaron a Biobío.

“El espacio es súper grande y alto, bien imponente cuando uno entra. Está lleno de pianos increíbles, varios de ellos utilizados por los mismos Beatles, algunos con las teclas gastadas pero siguen sonando bien, son equipos de primera línea. Lo mismo con los amplis, los micrófonos antiguos, guitarras, batería, mesa de sonido, equalizadores, etc…“, señaló la banda a ese medio.

En el estudio 2 de Abbey Road, los Magaly Fields, registraron dos canciones, Blended Souls y Nogal, publicadas posteriormente en un single de 7′. Un paso significativo para el proyecto.

Otros discos chilenos han completado parte de su proceso en Abbey Road; el álbum Lucybell (1998), conocido como el “disco rojo” por su portada, fue masterizado en ese estudio, en un proceso que fue supervisado por el entonces tecladista, Gabriel Vigliensoni.