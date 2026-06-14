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    Gobierno del Líbano presentó una queja ante la ONU por uso de herbicida en sus tierras durante ataques israelíes

    En la misiva dirigida a las Naciones Unidas, Beirut también apuntó a los continuos ataques de Israel.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Gobierno del Líbano presentó una queja ante la ONU por uso de herbicida en sus tierras durante ataques israelíes

    El Ministerio de Asuntos Exteriores del Líbano presentó un reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusando a Israel de utilizar herbicidas con glifosato para atacar las tierras de su país.

    A inicios de este año, Beirut recalcó que el país mandatado por Benjamín Netanyahu roció con químicos aldeas fronterizas ubicadas al sur libanés. Esto levantó preocupaciones ambientales, en torno al suelo y al desarrollo de los cultivos para el Gobierno de Joseph Aoun.

    Es así que, junto con denunciar reiterados ataques de Israel a su país, el Líbano remitió recientemente una queja al Consejo de Seguridad de la ONU y a su secretario general, António Guterres. La cartera de Asuntos Exteriores, liderada por Youssef Rajji, apuntó al análisis químico realizado en muestras del suelo de Aita al-Shaab, Ras Naqura y Dhayra, que confirmó el uso de glifosato en concentraciones altas.

    Durante febrero, en torno a informes de un herbicida altamente tóxico rociado por Israel sobre zonas al norte de la Línea Azul, que separa a ese país con el Líbano, Alessandra Vellucci, directora del Servicio de Información de la ONU, señaló que el uso de estos químicos “plantea interrogantes sobre los efectos en las tierras agrícolas locales y cómo esto podría afectar el regreso de los civiles a sus hogares y medios de subsistencia a largo plazo”.

    Visita de la ONU

    Esta semana, justamente, la oficina de derechos humanos de la ONU enviará un grupo de investigadores a Beirut, para recabar en terreno potenciales violaciones a las leyes internacionales efectuadas por todos los involucrados en la guerra, según detalló el alto comisionado de la organización para los derechos humanos, Volker Türk.

    Justamente, luego de que tres drones lanzados desde el Líbano impactaran zonas militares de su país, Israel atacó este domingo a objetivos de Hezbolá al sur de Beirut.

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