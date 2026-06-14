Secretario general de la ONU condena el nuevo bombardeo israelí sobre Beirut

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado este domingo su condena por el nuevo bombardeo israelí sobre los barrios del sur de Beirut.

“Condeno contundentemente los ataques israelíes de hoy en Beirut. Los ataques ocurren a pesar del alto el fuego y en un momento en el que Estados Unidos y la República Islámica de Irán parece que van a alcanzar un acuerdo que abra el camino para una resolución pacífica de este conflicto”, ha planteado Guterres.

“Este conflicto está teniendo un impacto devastador en la economía mundial”, ha destacado el máximo responsable de la ONU en un comunicado oficial.

Así, Guterres insta a todas las partes a tener “la máxima contención” en “este momento crucial”.

“Espero que haya un resultado positivo tras los esfuerzos de Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, ha concluido.

Este domingo Israel ha bombardeado un edificio de la zona de Dahiye, los barrios del sur de Beirut considerados un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Tras el ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que éste “no tendría que haber ocurrido” y ha asegurado que faltan “horas” para que se firme el acuerdo con Teherán.