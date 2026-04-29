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    Con un golazo en el final: Audax Italiano logra un agónico empate ante Barracas Central y se ilusiona en la Sudamericana

    Gracias a un tanto espectacular de Favián Loyola en los descuentos, el cuadro de La Florida se llevó un 1-1 desde Buenos Aires y sueña con la clasificación.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Favián Loyola empató con un golazo el partido ante Barracas Central. Foto: Photosport.

    La visita de Audax Italiano a Barracas Central asomaba como un partido clave para las pretensiones del cuadro chileno en el Grupo G de la Copa Sudamericana. Tras caer en el debut en casa ante Olimpia, los pupilos de Gustavo Lema dieron el gran golpe consiguiendo un histórico triunfo ante Vasco da Gama en Brasil. Ese impulso les sirvió cosechar un agónico empate 1-1 en Argentina y mantener la ilusión a tope.

    Los itálicos se adueñaron de la posesión del balón desde un comienzo en el césped del Florencio Sola, intentando elaborar y buscar a su circuito ofensivo, donde Michael Vadulli, Rodrigo Cabral y Giovani Chiaverano, eran los encargados de llevar las mayores jugadas de peligro sobre el arco local.

    Durante la primera media hora, ambos arqueros tuvieron poco trabajo, pero respondieron bien a las exigencias en las ocasiones en que fueron requeridos. De hecho, Ahumada tuvo una gran tapada en el comienzo a Jonathan Candia. Sin embargo, con el correr de los minutos, el partido fue cayendo en un pozo y la refriega se trasladó a la mitad de la cancha.

    Cuando todo parecía que ambos se iban al descanso sin goles, a los 42′, Rodrigo Bogarin abrió la cuenta con un remate que llevaba poca potencia pero que igualmente se le coló a Ahumada, de débil reacción. El 1-0 terminó siendo un tanto histórico para el Guapo, como se conoce al equipo que catapultó a Chiqui Tapia, pues significó su primera diana en competencias internacionales.

    Tras el descanso, Diego Coelho entró a la cancha para ubicarse como centrodelantero y darle mayor presencia ofensiva al conjunto de La Florida, la que luego se acentuó con el ingreso de Favián Loyola, quien sería clave en el desenlace. Precisamente, el delantero uruguayo tuvo la más clara en el minuto 53, con un remate dentro del área que se fue elevado.

    La joyita de Loyola

    Justo cuando Audax no lograba la claridad, llegó una jugada que pudo cambiar la suerte del elenco capitalino. Una temeraria salida del portero Juan Espínola impactó el balón y el rostro de Marcelo Ortiz. El juez peruano Kevin Hidalgo, tras recomendación del VAR, cobró el penal. Sin embargo, el meta paraguayo le atajó claramente adelantado el lanzamiento a Rodrigo Cabral, en los 76′. Esta vez, eso sí, no hubo llamado para repetirlo.

    Los minutos finales encontraron a los itálicos buscando desesperadamente el empate. A los 88′, Espínola le sacó de manera formidable un cabezazo de Mario Sandoval tras un centro de Raimundo Rebolledo.

    Sin embargo, cuando el partido se acababa, en el quinto minuto de adición, Favián Loyola condujo el balón con su zurda para clavar un golazo y darle un poco más de justicia al trámite del encuentro y mantener a los itálicos en el segundo lugar de su zona.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaBarracas CentralAudax ItalianoFavián LoyolaRodrigo Bogarín

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