Presidente Kast revela que él compró la garbandina de Emmanuel subastada por Boric en la Teletón 2025

Durante el inicio de la campaña Teletón 2026, el Presidente José Antonio Kast reveló una anécdota inesperada: fue él quien compró la gabardina del cantante mexicano Emmanuel, que el exmandatario Gabriel Boric subastó durante la Teletón 2025.

“Yo hice mi aporte, así que ahí se las dejo, como diría Jeannette (Jara)”, bromeó el mandatario entre la risa de los asistentes.

Además, agregó que su intención es volver a donar la gabardina en la siguiente Teletón “y después más adelante le tocará a quien sea presidente del Senado, después a quien sea presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo presidente y también hacemos una gabardina que circule por los distintos marcos políticos”.