Spotify se derrumba en bolsa por decepcionante pronóstico para segundo trimestre

Spotify sufre una durísima caída en bolsa luego de unas previsiones para el segundo trimestre que opacaron completamente la positiva acogida tuvo entre los inversionistas la publicación de sus resultados correspondientes al periodo enero marzo.

La acción de la firma sueca (“SPOT”) registraba una caída de 12,5% en la Bolsa de Nueva Yor (NYSE), hasta los US$ 433,69, su nivel más bajo desde principios de febrero pasado.

Con este resultado la empresa de música vía streaming acumula una caída de 26,3% en el año.

Spotify reportó ingresos por 4.500 millones de euros (US$5.300 millones) en el primer trimestre, un alza de 8% interanual, mientras que los usuarios activos mensuales (MAUs) aumentaron 12% a 761 millones, ambos levemente por encima de las estimaciones de FactSet.

En tanto, los suscriptores premium avanzaron 9% hasta 293 millones, lo que refleja 3 millones de adiciones netas en el trimestre, según detalló la firma.

Para el trimestre en curso, Spotify proyecta sumar 17 millones de usuarios netos, alcanzando 778 millones de MAUs. Asimismo, espera incrementar sus suscriptores premium en 6 millones, hasta 299 millones.

Suscriptores premium de la app de música

Si bien la guía de MAUs para el segundo trimestre se ubicó levemente por encima de las expectativas de Wall Street, los suscriptores premium quedarían por debajo de lo previsto por analistas consultados por FactSet, que anticipaban un nivel cercano a los 300,4 millones, informó CNBC.

La empresa advirtió que sus proyecciones están “sujetas a una incertidumbre sustancial”, según consignó en su presentación de resultados.

Será un plan que costará más que que la versión premium actual de Spotify.

En cuanto a rentabilidad, la compañía proyectó un ingreso operativo de 630 millones de euros, por debajo de los cerca de 680 millones de euros esperados por el mercado, de acuerdo con estimaciones de FactSet.

Spotify ha aumentado en reiteradas ocasiones los precios de su suscripción premium en un intento por mejorar su rentabilidad. En febrero, elevó el valor mensual en Estados Unidos desde US$11,99 a US$12,99.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, dijo además que la compañía anunció un mayor gasto en marketing, desarrollo de producto e inteligencia artificial.

“Ese mensaje llegó junto con una lectura menos dinámica en sus mercados más importantes, Europa y Norteamérica, y con una proyección de 299 millones de suscriptores premium que también quedó corta frente al consenso. La reacción de la acción muestra que el mercado sigue valorando el crecimiento de usuarios, pero ahora exige una monetización más eficiente y una rentabilidad más visible”, dijo la experta.