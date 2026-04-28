Coca-Cola Company nombra nuevo gerente general en Chile

Coca-Cola Company anunció la designación de un nuevo gerente general para Chile. Se trata de Abelardo Gudiño, quien lleva más de 30 años en la compañía, desarrollando su carrera en distintos países de América Latina.

El ejecutivo de nacionalidad mexicana es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Durante sus años, ha liderado operaciones en la región, con responsabilidades en áreas comerciales y de desarrollo de mercado. Antes de asumir este rol, fue vicepresidente de Operaciones para Perú y Ecuador, y previamente encabezó la operación en Argentina y Uruguay.

“Asumo este desafío con un profundo respeto por la historia que Coca-Cola ha construido en Chile. Nuestra prioridad es seguir fortaleciendo el negocio, estando cerca de las personas y aportando al desarrollo del país a través de toda nuestra cadena de valor. Esa es la invitación, avanzar juntos hacia el país que queremos”, destacó el nuevo gerente general.

De acuerdo a un comunicado de la firma, Chile es uno de los mercados más relevantes para la marca en América Latina, con “un aporte estimado de $3,6 billones de pesos chilenos anuales en valor agregado a la economía, equivalente a cerca del 1,22% del PIB nacional. A ello se suman más de 90 mil empleos directos e indirectos a lo largo de toda su cadena operativa”, destacó la compañía.

En Chile, Coca-Cola Company tiene como aliados estratégicos en la comercialización a Embotelladora Andina y Coca-Cola Embonor.

Gudiño, además, asumirá en paralelo como vicepresidente de operaciones para Chile, Bolivia y Paraguay.