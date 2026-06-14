Trump celebra su cumpleaños 80 con un evento de artes marciales mixtas de la UFC

El "Octágono" listo en la Casa Blanca para la noche de peleas de la UFC del domingo. Foto: archivo

El presidente Donald Trump celebró su cumpleaños 80 el domingo con un espectáculo de artes marciales mixtas en el histórico Jardín Sur de la Casa Blanca. Pero los problemas del cargo han amenazado con eclipsar el ostentoso espectáculo de artes marciales mixtas de la UFC.

El cumpleaños se celebró mientras el inquilino de la Casa Blanca se encuentra estancado en una guerra impopular y costosa que él mismo ayudó a iniciar. Mientras tanto, a aproximadamente un kilómetro y medio de la celebración de cumpleaños de Trump, se retiró el nombre del actual presidente del Centro Kennedy después de que un juez dictaminó que nombrarlo en honor a Trump había sido un exceso.

El presidente estadounidense salió de la Casa Blanca rodeado de sus líderes del gabinete, de secretarios, altos funcionarios de la administración, legisladores republicanos y más de 4 mil espectadores que le ovacionaban alrededor de “La Garra”, un arco metálico con forma de nave espacial equipado con iluminación, sonido y pantallas gigantes.

“Este evento es único, increíble. Me encanta”, dijo al respecto Dana White, presidente de la UFC y amigo cercano del presidente, durante una sesión promocional el viernes por la noche en el Monumento a Lincoln, donde parejas de luchadores se empujaron y forcejearon para las cámaras a los pies de la estatua de mármol de Abraham Lincoln.

Trump ha intentado vincular el evento del domingo, que incluyó siete combates, con las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que durarán varios meses.

De todas formas, consignó AP, el mandatario está mucho más enfocado en su propio disfrute; tanto que la cumbre del G7, que reúne a los líderes de las naciones industrializadas, pospuso su encuentro para que el presidente pudiera asistir a su fiesta con temática de lucha libre y luego volar directamente a Francia para las reuniones.

Trump afirmó que la UFC está pagando el evento y, aunque no se han revelado sus costes totales, el Servicio de Parques Nacionales declaró en un documento judicial que se han invertido más de 60 millones de dólares en la velada.