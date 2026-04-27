Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz y del Trabajo, Tomás Rau, se reunieron con la CUT para iniciar las negociaciones por salario mínimo.

Para las 17 horas de este lunes se tiene agendada una reunión entre los ministerios del Trabajo y Hacienda con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para seguir con la negociación por salario mínimo.

Se espera que en este encuentro el gobierno entregue su propuesta de reajuste. De acuerdo a lo que se ha transmitido es probable que el alza sea sólo por IPC, lo que dejaría sin un reajuste real a quienes reciben el ingreso mínimo.

Desde la CUT han señalado que, si bien no han dado ninguna cifra, sí fijaron criterios: tiene que superar el IPC para recuperar el poder adquisitivo, superar la canasta básico de alimentos y que permita la superación de la pobreza.

Actualmente el ingreso mínimo se ubica en $539 mil desde enero del 2026. De acuerdo a un estudio comparativo que realizó el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), con el este nivel Chile se encuentra por debajo de los países desarrollados, pero respecto a los países de América Latina se puede advertir que Chile solamente se encuentra por debajo de Costa Rica y Ecuador, siendo a abril de 2026, el segundo país con el salario mínimo más alto de América del Sur.

Ahora bien, el informe detalla que, en el caso de países desarrollados, se puede observar que, en general, las tasas de ocupación informal están por debajo del 30% y un ratio salario mínimo/PIB por trabajador igual o menor a 0,25. Dentro de estos parámetros, los únicos países de América Latina cuya ratio estaría dentro del rango de los países desarrollados y a su vez mantienen una tasa de ocupación informal menor a 30% son Chile y Uruguay.

CUT propone alza del sueldo mínimo a $578 mil en 2025 y fija meta de $1 millón para 2029.

En los últimos años el crecimiento del costo salarial por hora ha estado desalineado con el crecimiento de la productividad laboral. Desde diciembre 2021 – enero 2022, el salario mínimo real ha crecido en 23% en cuatro años; mientras que, la productividad laboral media se mantuvo estancada en los últimos años registrando una ligera caída de 1% en el mismo periodo.

También se resalta que “uno de los aspectos que se debe establecer en el debate sobre el salario mínimo es el hecho de que, de acuerdo con las cifras procesadas de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024, sólo el 12% de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual es proveedor principal de un hogar con 3 personas o más y en donde no hay otros ocupados (Bravo, 2026))

Por ende, mencionan que “si el objetivo es evitar que haya trabajadores de jornada completa que estén en la pobreza junto a su núcleo familiar, la herramienta más apropiada no es un alza generalizada de salarios desalineada del crecimiento de la productividad laboral debido a los efectos negativos que conlleva sobre la generación de empleo, sino utilizar la política social para lograr este fin”.