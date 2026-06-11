Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no.

El mercado bursátil en Estados Unidos subía impulsado por las acciones ligadas a la IA, pero el aumento de las tensiones por el conflicto en Medio Oriente limitaba el avance.

Los inversionistas volvían a invertir en los semiconductores luego de que el mercado perdió la confianza por el sector el viernes pasado, donde rondaba la idea de que el auge había terminado. Sin embargo, según consignó CNBC, Bank of America pasó a recomendar comprar Intel, lo que respaldó el sector.

Además, según consignó el mismo medio, el entusiasmo del debut en bolsa de SpaceX para mañana habría provocado ventas en el sector de chips. Esto para tener liquidez ante la esperada salida en bolsa de la firma ligada a Elon Musk.

En lo negativo para el sector tecnológico, estaba la caída de la acción de Oracle en más de un 10%, por su plan de recaudar US$20.000 millones vía acciones y deuda para sus planes de inteligencia artificial. Lo otro que tenía efecto eran las nuevas amenazas del presidente Donald Trump, quien presionó a Irán con intensificar los bombardeos si no aceptaba un acuerdo de paz provisional. El mandatario amenazó con tomar la isla iraní de Kharg y asumir el control total de los mercados de petróleo y gas del país.

“Los mercados no parecen inmutarse”, afirmó a CNBC Thomas Martin, gestor sénior de cartera de Globalt Investments. “Los informes de inflación que hemos recibido no muestran que el aumento del precio del petróleo esté repercutiendo en otros sectores, por lo que los fundamentos de la economía siguen siendo bastante sólidos. En general, los mercados se mantienen bastante estables”, agregó.

Ante este contexto, el Dow Jones subía 0,8%, el S&P 500 sumaba un 0,51% y el Nasdaq ganaba 0,76%.

En Chile, la Bolsa de Santiago también subía. El Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— ganaba 1,88% luego de retroceder este miércoles un 0,45%.

El alza del crudo

El precio del petróleo, en tanto, si reaccionaba a la intensificación de las tensiones en Medio Oriente, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tomarían la isla de Kharg, el principal terminal de exportación de petróleo de Irán, en un futuro no muy lejano y que luego seguiría avanzando hacia otros objetivos estratégicos del sector energía.

El crudo Brent anotaba un leve aumento de 0,36% a US$93,43 el barril, mientras que en Estados Unidos el WTI ganaba 0,84% a US$90,78 el barril.

“La reciente subida respondió al aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, luego de una serie de declaraciones y amenazas cruzadas que elevaron la preocupación del mercado respecto a posibles interrupciones en el suministro. Mientras el presidente Donald Trump ha mantenido una postura agresiva respecto a eventuales acciones militares, Irán continúa con restricciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, también se han conocido reuniones entre autoridades iraníes y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de reducir las tensiones en la región”, dijo Joaquín Pantoja, analista de mercados de Capitaria.

Añadió que “en este contexto, el mercado petrolero continúa enfrentando un elevado grado de incertidumbre debido a las señales contradictorias provenientes de ambas partes”.

En esa línea, Pantoja estimó que un recrudecimiento del conflicto podría impulsar nuevamente al WTI hacia la zona de los US$95 por barril, mientras que avances concretos hacia un acuerdo o una desescalada podrían llevar los precios de regreso hacia los U$86 el barril.

Dólar y el cobre

En el mercado cambiario, el precio del dólar extendía su caída frente al peso chileno, en línea con la recuperación en el precio valor del cobre, la principal exportación del país, que compensaba en parte el avance de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense retrocedía $5,83 a $909,77, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

Por su lado, el precio contado del cobre subió 0,37% a US$6,08721 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Mientras que, el valor futuro del cobre en Comex subía 1,94% a US$6,29 la libra.

“Sin embargo, el metal sigue operando bajo presión tras tocar mínimos de tres semanas, afectado por la incertidumbre en Medio Oriente y por la expectativa de mayores tasas de interés a nivel global. Tasas más altas tienden a enfriar la actividad económica y, con ello, la demanda por metales industriales”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, se fortalecía 0,18% a 100.26 puntos.