Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

Remezón en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La polémica se da tras la filtración del oficio 16 del Ministerio de Hacienda, enviado a las otras reparticiones para realizar el ajuste fiscal con miras a la ley de presupuesto 2027. Su contenido propone evaluar para el próximo año 142 programas, bajo las siguientes categorías: sin observaciones, ajuste presupuestario (de al menos 15%), o descontinuar.

En el caso de la cartera dirigida por Francisco Undurraga, se recomienda descontinuar para el próximo año el 16,4% de los programas, mientras que un 39,3% sería objeto de ajuste presupuestario.

En cuanto a los futuros recortes, el Ministerio de Hacienda desdramatizó el oficio, asegurando que no es un decreto. “Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”, aseguró el ministro titular, Jorge Quiroz.

Consultados por Culto, desde el Ministerio de las Culturas declinaron referirse al tema, apegándose al discurso de Hacienda.

De acuerdo al jefe de la cartera fiscal, hay programas en la nomina que cuentan con un análisis de la Dirección de Presupuestos, que detectaron “problemas en su implementación”.

Del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se recomienda descontinuar 10 programas.

Los programas en la cuerda floja

El anexo del oficio contempla la descontinuación de planes de fomento lector, como Bibliomás (ex Bibliometro), que contempla 30 módulos a nivel nacional e hizo 194.500 préstamos en la región Metropolitana y Valparaíso en 2025, según datos del Informe de Gestión del Sistema Nacional de Bibliotecas de ese año.

Además, se recomienda descontinuar la Biblioteca Pública Digital, que hizo un total de 329.528 préstamos el año pasado y la Red Digital de Espacios Patrimoniales (ex Red de Bibliotecas Públicas). En el área de la lectura, también se recomienda descontinuar el Plan Nacional de Lectura desde el Ministerio de Educación.

“Hay bastante consenso a nivel nacional de los problemas en comprensión de lectura en niños y niñas, y lejos de reforzar esto, se pretende descontinuar el Programa Nacional de Lectura”, critica Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales.

También se planea descontinuar el Programa de Sitios de Patrimonio Mundial, que contempla la protección, conservación y gestión de lugares reconocidos por la UNESCO, como los Asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro, las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Lauram, Qhapaq Ñan (Sistema Vial Andino), el Área Histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, el Campamento Sewell, las Iglesias de Chiloé y el Parque Nacional Rapa Nui.

El área de la música igual se vería trastocada de seguir las sugerencias de Hacienda. El programa Escuelas de Rock y Música Popular Chilena, las Orquestas Propias de la FOJI y las Orquestas Comunales del Catastro FOJI, y el programa de Educación y Difusión.

Desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno se plantea descontinuar con el Fondo Nacional del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que entregó títulos como 31 Minutos y Los 80.

Los 80 CNTV la-tercera

“Solo hay algunos programas como el ex Bibliometro y el CNTV que encontramos que se les aplicó una evaluación por parte de la Dipres hace un año. Ahí se hacen recomendaciones de cambios, pero no de eliminación. Además, estas evaluaciones se aplican solo a unos pocos programas, por lo tanto, no es que todos tengan evaluaciones y con esta información se pueda tomar una decisión más racional de que puede modificarse. Acá más bien el criterio sería algo así como lo que se ‘evalúa se elimina’”, reflexiona Negrón.

Y agrega: “No veo la lógica de la propuesta de Hacienda, así como está más parece un tijereteo sin criterio a lo que se ha construido en varias décadas y con grandes dificultades. Si las necesidades presupuestarias son tan importantes, tiene más lógica eliminar o retrasar al menos, el pase cultural, un programa nuevo, sin evidencia de sus beneficios, que ha tenido poca implementación y que es de los más caros”.

En tanto, a programas como el Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas y el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales se les recomendó un ajuste presupuestario.

La preocupación se extiende también a la infraestructura de gran escala y la gestión de espacios emblemáticos. La propuesta de ajuste no discrimina trayectoria ni prestigio, alcanzando a grandes instituciones. En la lista de iniciativas bajo revisión figuran el Centro Cultural Palacio La Moneda (CCPLM), el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Centro de las Artes, la Cultura y las Personas, el Teatro Municipal de Santiago, el Parque Cultural de Valparaíso y el Museo Interactivo Mirador.

Museo Interactivo Mirador-37 la-tercera

Este último, en una declaración institucional, señala a Culto: “En relación con el oficio del Ministerio de Hacienda, que ha sido dado a conocer públicamente y que está dirigido a diversos ministerios —entre ellos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio—, desde el Museo Interactivo Mirador informamos que, hasta la fecha, no hemos recibido comunicación oficial respecto de eventuales medidas o modificaciones que afecten directamente al museo”.

“El clima que se está instalando con toda esta información es muy negativo. Es el primer gobierno desde el 90 que llega a la presidencia sin programa para cultura, y que su primera acción concreta fuera revocar el inicio de la construcción de la segunda etapa del GAM, y anunciar recortes como estos … Es todo muy poco auspicioso”, concluye Negrón.

La Unión Nacional de Artistas (UNA), que representa a 20 organizaciones culturales, emitió un comunicado de rechazo y preocupación por el oficio. “Estas medidas amenazan programas fundamentales y que este gobierno considera prescindibles (...) afectando directamente la formación, la inclusión, el acceso y el desarrollo cultural del país”.

Además, demandan la creación de una mesa interministerial con participación del sector.

Recortes para este año

En medio de esta discusión, se conocieron recortes presupuestarios para este año. El Ministerio de Hacienda ingresó el viernes 24 a la Contraloría General de la República (CGR) el oficio 351 con las modificaciones o recortes presupuestarios de un total de $51.750 millones.

El Programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Corporación Cultural Artistas del Acero quedaron sin fondos, mientras que el Financiamiento de Infraestructura Cultural a instituciones privadas se vio reducido un 80% de su presupuesto.

Además, se recortaron $534 millones de traspaso a los gobiernos regionales y Fondos Culturales y Artísticos se recortaron $13.087 millones.

En tanto, el Fondo Corfo de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto se redujo a la mitad, y el presupuesto para instituciones privadas colaboradoras se redujo en torno a un 10% el presupuesto a cada una.

Revisa aquí otros recortes concretados: